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 За 4 года оккупации в Крыму осудили почти 60 человек за отказ служить в российской армии

В оккупированном Россией Крыму к уголовной ответственности за отказ от службы в армии с апреля 2015 года привлекли 59 человек.

Об этом заявили в прокуратуре Автономной республики Крым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информагентство УНН.

"Установлено, что в период с 1 апреля 2015 года по 1 июля 2018 года оккупационная власть привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. В настоящее время – 59", – сообщили в прокуратуре АР Крым.

По данным ведомства, с 2015 по 2018 год Россия призвала на срочную военную службу более 12 200 жителей Крыма, на данное время – более 17 тысяч.

Напомним, в оккупированном Крыму весной 2019 прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

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Украина требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.

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По данным Крымской правозащитной группы, всего с начала оккупации Крыма Россия призвала в свою армию около 15 тыс. крымчан.

Источник: https://censor.net.ua/n3146047
 
 
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Интересно, если произойдет освобождения крыма, служившие в росийской армии крысчаны будут считаться предателями или Украина им защитает срок службы как в украинской армии? Может советским гражданам служившим в армии Вермахта тоже нужно амнистия и льготы?
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Ще служба буде зарахована і в трудовий стаж.
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Не надо путать теплое с мягким))) Люди которые не были гражданами ссср служили таки да в Ваффен СС, они защищали от большевизма Украину, страны Балтии и не только))) И они заслужили таки -да льготы))) Сколько их осталось живых и настоящих это уже другой вопрос)))
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А які були громадянами сесере і боролись з більшовизмом?
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А шош такоє? Як кричати **********, так вони тут, а як служити так і в кущі.

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Достойный пример для подражания, хоть и кацапский.
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Один человек из трёхсот, не
хочет служить в армии. Религия не позволяет.
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Ого, какие там все патриоты. Из 15 000 - 60
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Эти 60 наверное немножечко евреи: сидеть то будут в Крыму, ну или на крайняк через мост перевезут. А служить, как пить дать, на Север отправят.
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В нас також засудили хлопця.Потрібно робити,повністю контракт.А то в армії тільки біднота.Не потрібно показувати армію Швеції,там служила принцеса,в нас еліта недоторкана.Тому це не має сенсу.Крім того в нового президента,був пункт за контрактну армію.
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Зато без Порошенко биндер! Теперь хоть камни с неба!
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