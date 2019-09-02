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Все про:вооружение (3244) Россия (73746) Турция (2137) Чавушоглу (48)

 Мы покупаем С-400 в России, но если речь идет о Крыме, Грузии или Молдове, мы не согласны с РФ, - глава МИД Турции Чавушоглу

Турция нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot у США, продолжит покупать системы С-400 у России.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в своем выступлении на панели Стратегического форума в словенском городе Блед, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были вынуждены приобрести С-400, потому что это наша насущная необходимость. Мы получим, если сможем (системы ПВО. - Ред.) Patriot из США. Если мы не сможем получить, до того времени, как разработаем сами, системы ПВО будем покупать в России", - сказал Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не примет требований США относительно поставок российских ЗРК С-400, - глава МИД Чавушоглу

Министр также заверил, что сближение Турции с РФ не означает, что страна отдаляется от Запада, так же как и остается неизменной позиция Анкары по принципиальным вопросам, в частности незаконной аннексии Крыма.

"Мы обеспечиваем 50% нашей потребности в природном газе из России, но Германия делает это на 100%. Мы покупаем С-400 в России. Однако, если речь идет о Крыме, Грузии или Молдове, мы не согласны. С Россией мы вместе работаем в вопросе Сирии, но время от времени у нас возникают разногласия. Ведение бизнеса с государством не означает, что вы разорвали связи с другими странами мира", - подтвердил глава МИД Турции.

Дипломат также напомнил о том, что Словакия и Греция имеют на вооружении системы ПВО российского производства С-300.

Напомним, Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что Турция нуждается в военных самолетах и если не получится с F-35, то будет искать альтернативные варианты, не исключая возможности приобретения российских истребителей.

Также читайте: США допускают возможность возвращения Турции в программу F-35, если та полностью откажется от российских С-400, - глава Пентагона

Источник: https://censor.net.ua/n3146044
 
   
 Топ комментарии
 
Газ мы покупаем у Европы по реверсу, который невозможен технически, а уголь вообще на Роттердамской бирже, он там самый дешевый. Так 5 лет подряд говорили. Правда по маршрутам вагонов с углем можно сделать вывод, что Роттердам находится где-то возле Горловки.
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Вся Европа погрязла в двойных стандартах, чего уж на Турцию пенять.
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Ви погоджуєтесь, бо підгодовуєте агресора.
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Газові і нафтові гроші це набагато серйозніша підгодівля для Лапотного Рейха.
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ціна дешевша тому і закупляють.от і все...
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Это позиция здравомыслящей страны. Точно так же нужно говорить - мы покупаем газ и топливо АЭС в Рашке, уголь - в Лугандоне, но нихрена не согласны с ними.
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Газ мы покупаем у Европы по реверсу, который невозможен технически, а уголь вообще на Роттердамской бирже, он там самый дешевый. Так 5 лет подряд говорили. Правда по маршрутам вагонов с углем можно сделать вывод, что Роттердам находится где-то возле Горловки.
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Надеюсь Зе опубликует реальную "сверхдешёвую" цену победоносного виртуального реверса все эти годы. Тогда вместе посмеёмся, сквозь слёзы.
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"Напомним, Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что Турция нуждается в военных самолетах и если не получится с F-35, то будет искать альтернативные варианты, не исключая возможности приобретения российских истребителей."

F-35 - гавно, а Су-57 ещё нет в серии. Но уж лучше перспективы Су-57, чем наступать в F-35.
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А на чем там турецкие летчики сбили пару годков назад наглый кацапский ватолет?
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На F-16. Реальная рабочая лошадка ВВС, которая кстати в ближнем тренировочном бою легко ухайдохала супер-пупер F-35. Скандал потом замяли.
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Вся Европа погрязла в двойных стандартах, чего уж на Турцию пенять.
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Турецкий чурка не понимать: зачем нужен смартфон если у них теперь будет каменный топор...
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Мы покупаем соляру у рашки через медведчука,но вы,турки,-беcпринципные!Поняли!?
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шотазабористое принял наверное.
в принципе с таким подходом можно торговать с ИГИЛ, но быть не согласным с их доктриной и действиями в сирии, ираке
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Турки до сих пор не поняли, что ***** наказывает всех, кто ему поверил.
включая наивных крымчан и дамбасян.
С-400 будет работать только против Турции.
Путин нашёл колышек, которым будет откалывать Турцию от НАТО.
С-400 будет передавать все данные в московитским экспертам,
а при попытке выстрелить полетит не туда или взорвётся в точке пуска.
Неужели трудно покупать этот вшивый вонючий природный газ в другом месте ?

Германия покупает весь газ в России - ну так у неё ещё всё впереди -
она ещё нахлебается кагебистских щей по самые не хочу.
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Ты один умнее всех турков и немцев вместе взятых. Позволь стать твоим учеником.
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Наивные арабы уже навоевали советскими истребителями против Израиля.
СССР истребители продал арабам, а координаты стоянки - Израилю.
Новейшая техника была расхерачена на земле, ни разу не взлетев.
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Здесь согласны, здесь несогласны, а здесь мы рыбу заворачивали...
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