 Ношение светоотражающих жилетов для учеников младшей школы в темное время стало обязательным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует в Фейсбуке Центр организации дорожного движения
С сентября ученики 1-4 классов должны носить специальные светоотражающие жилеты в темное время суток, чтобы быть заметными для водителей, Как заявлял в июле этого года експремьер-министр Владимир Гройсман, жилеты должны быть индивидуальными и выдаваться бесплатно.
По этим данным, решение сделать детей более заметными для участников дорожного движения приняли весной 2019 во время всеукраинского Координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения.
Они пошили, ми ім заплатілі за работу.
Первый раз в немецкий класс. Как проходит 1 сентября в Германии.
https://mel.fm/blog/viktoria-vinogradova/74392-pervy-raz-v-nemetsky-klass-kak-prokhodit-1-sentyabrya-v-germanii
Первый школьный день для первоклашек - это праздник в их честь, но без лишнего пафоса. На официальные речи времени отводят мало, вместо этого ученики старших классов готовят небольшое выступление - поют песни, разыгрывают сценки и желают первоклассникам успехов.Наш праздник проходил в здании районной ратуши, куда собрались все родственники новобранцев.....»
А вот теперь и пригодиться.......🙂
Выдайте каждому школьнику ещё ПТУРы для младших классов -
если машина будет приближаться к переходу, не тормозя, он успеет выстрелить.
Может, всё-таки проще за рулём не бухать ?