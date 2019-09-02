 Первый президент Крыма Мешков перенес инсульт в время отдыха в Турции

Об инсульте Мешкова стало известно из Facebook его дочери Марианны, информирует Цензор.НЕТ.

"У Мешкова сегодня случится инсульт. До утра может не дожить. Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь", - написала она накануне.

Позднее стало известно, что бывшего сторонника российской оккупации полуострова ввели в искусственную кому.

"Прошу считать это официальным заявлением. Почему консульство России в Алании не предпринимает никаких шагов? Где консул? Почему турки не выводят, как обещали, Мешкова из искусственной комы? Почему до сих пор консульство не переправило своего гражданина на Родину? Почему гражданин России брошен на произвол судьбы в Турции?" - писала в Facebook его дочь Марианна.

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После женщина сообщила, что ее отца вывели из комы. "Разбудили. Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив!" - отметила она.

Детали случившегося Марианна Мешкова раскрыла изданию "Российская газета". 73-летнему бывшему политику стало плохо сразу после приезда в отель. Он поссорился с персоналом из-за предоставленного номера. После этого в своем номере Мешков решил принять душ, где у него случился инсульт.

По словам дочери, до возможной транспортировки Мешкова для дальнейшего лечения в Россию предстоит еще решить вопрос об оплате медицинских услуг турецкой больнице.

"Как заявил представитель российской страховой компании, страховка покрывает лишь 40 тысяч евро на одного застрахованного. Но операция, которую провели ночью, стоит около 200 тысяч евро. Поэтому вопрос стоит остро: их могут не выпустить, пока деньги не вернут", - сообщила Марианна Мешкова.

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О создавшейся ситуации супруга Мешкова проинформировала российское консульство в Анталии, но никакой помощи пока не последовало.

Юрий Мешков – первый и единственный президент Крыма, занимавший этот пост с 1994 по 1995 год. Он отстаивал необходимость сближения Крыма с Россией, вплоть до присоединения. В 2011 году был депортирован из Крыма с запретом въезда в Украину на пять лет. Горячо приветствовал оккупацию полуострова Россией и вернулся жить в Крым в 2014 году. Сейчас активно критикует оккупационные власти.