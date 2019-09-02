EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  517  25
Все про:Великобритания (2204) парламент (871) Евросоюз (12564) Brexit (189) Джонсон_Борис (124)

 Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало, - Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ни при каких условиях не будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, парламент намерен в ближайшие дни принять закон, принуждающий Джонсона просить об отсрочке.

"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", - заявил Джонсон в телеобращении в понедельник вечером после экстренного совещания правительства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев. ФОТО

Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жесткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.

До анонсированного выступления главы правительства многие ожидали, что премьер объявит внеочередные выборы, которые еще больше осложнили бы ситуацию. Однако Борис Джонсон заявил, что он не хочет объявлять внеочередные выборы.

Палата общин возвращается с каникул во вторник, 3 сентября, и депутаты-оппоненты Джонсона планируют в ближайшие дни принять закон, обязывающий его просить Евросоюз перенести выход из ЕС - предположительно до 31 января.

"Я не думаю, что они это сделают. Я очень надеюсь, что они на это не пойдут. Но если они это сделают - они просто буквально подрубят ноги Британии на переговорах с ЕС и сделают всякие дальнейшие переговоры невозможными", - сказал Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit

Официальная позиция Джонсона заключается в том, чтобы добиться от Евросоюза новой редакции проекта соглашения о выходе Британии - проекта, который большинство депутатов, в том числе и сам Джонсон, трижды отклонили этой весной.

Если ЕС не согласится, то новый премьер угрожает вывести Британию без соглашения - и это будет серьезным шоком для экономики обеих сторон.

По убеждению Джонсона, угроза "жесткого Brexit" - наилучший способ добиться уступок от Евросоюза, однако его критики считают, что премьер играет с огнем, так как "жесткий Brexit" невыгоден в первую очередь самой Великобритании.

При этом, по мысли Джонсона, пока лидеры Евросоюза надеются, что Палата общин сможет торпедировать планы "жесткого Brexit", они не видят причин уступать.

Читайте также: В случае "жесткого" Brexit Лондон все равно должен заплатить 39 миллиардов фунтов стерлингов, - Еврокомиссия

Представители ЕС, однако, уже не раз заявляли, что правительство Джонсона просто до сих пор не предложило никаких устраивающих Евросоюз альтернатив главному камню преткновения в соглашении - "ирландскому бэкстопу", то есть гарантиям отсутствия таможенного контроля и физической границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

Перед выступлением Джонсона многие политические обозреватели, ориентируясь на утечки с Даунинг-стрит, предполагали, что премьер заявит о готовности объявить внеочередные выборы.

Джонсон такого не сказал, и даже наоборот - заявил: "Я не хочу выборов, и вы не хотите выборов".

Но британские журналисты, постоянно работающие в кулуарах британской политики, почти уверены, что заявление Джонсона все-таки означало именно готовность к скорым - до 31 октября - выборам.

Читайте: США "с энтузиазмом" поддержат жесткий Brexit, - Болтон

"По оценке Даунинг-стрит, если депутаты нанесут ему на этой неделе поражение и смогут запретить законом выход из ЕС без соглашения, то наилучшим ходом со стороны правительства будет объявить выборы, причем объявить срочно, назначив их уже на 14 октября", - считает политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Борис Джонсон обещает вывести Британию из ЕС в срок, 31 октября, даже если для этого придется резко разорвать связи с ЕС. Однако большинство депутатов парламента - против такого "жесткого Brexit".

За три месяца отсрочки, как предполагают оппозиционеры, Британия проведет внеочередные выборы, которые станут своего рода вторым референдумом о Brexit.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы продолжим поддерживать наших украинских друзей, противостоящих агрессии РФ, - вновь назначенный министр Великобритании по делам Европы Пинчер. ВИДЕО

Возможные итоги этих выборов сейчас непредсказуемы.

Источник: https://censor.net.ua/n3146039
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бриты красавцы - первые секут тему Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало, - Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса - Цензор.НЕТ 8865
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Давно пора кончать с этим европейским СССР. Бриты молодцы.
 показать весь комментарий
 
 
+1
выход Великобритании из ЕС выгоден только )(уйлу
 показать весь комментарий
 
 
Понятно. Не господское это дело в одной упряжке с болгарами и подобными. Они же англы!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да бредовая мысль изначально, что можно объединить греков и шведов, финов и испанцев в одном полугосударстве, поскольку они видите ли в Европе. Ну а японцы и арабы в Азии, и что теперь?
 показать весь комментарий
 
 
)(уйлобот, как там в Сибири - леса потушили?
 показать весь комментарий
 
 
А у тебя там делянка, кацап? Сгорела? Обидно? На Байкале бюст ***** вчера поставили - езжай - воткни ему в рот записочку.
 показать весь комментарий
 
А что объединяет китайцев и Сибирь? *****?
 показать весь комментарий
 
Отлично! Одно вакантное место для Украины!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Джонсон молодець - вчасно зізскочити з "Тимтаніка" це майже подвиг !
 показать весь комментарий
 
)(уйлоботня украинский учит. Как там в Сибири - пожар потушили?
 показать весь комментарий
 
Я против ЕС по многим причинам . Безвиз нехай будет , но вступать в этот гадюшник не треба . Это касается и всяких там ТС , который кстати без Украины не может существовать , как показала практика .
 показать весь комментарий
 
 
для правди - поки що Україна не може наздогнати за рівнем ВВП навіть жодну з країн ТС ...
а зарплати навіть в Молдові вищі ..((
 показать весь комментарий
 
 
Э-эээ ... Молдова же вроде не в ТС ... Чи може я щось прогавив ?
 показать весь комментарий
 
не в ТС - просто Молдова , як приклад бідності - а ми в ЩЕ гіршому становищі , після 5-и років "життя по соєвому" ...
 показать весь комментарий
 
Это выгодно только Путину разваливать ЕС!
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво дивиться на філософствування ватніків про ЄС, нога яких далі мухосранська не ступала, а світ познається виключно через призму парадоксальності скиглення соловйових та кісєльових.

Хотів би попросити більше рєплік на цю тему. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало, - Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса - Цензор.НЕТ 4805
 показать весь комментарий
 
 
А как там с евразиатским совком дела ? безвиз с парашей Вове не мешает? Вот Пете он не мешал , он помогал ему налаживать торговые и человеческие отношения со страной агрессором
PS . Выход Англии из ЕС на руку тоталитарной империи х.йла .Зачем Джонсон делает ему такой щедрый подарок ?
 показать весь комментарий
 
і от нафіга Черчіль свою Футонську промову белендів..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх