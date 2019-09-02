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Все про:Борисполь (591) Нацполиция (10003) активист (533)

 Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета Годунку за нападение на активиста

Следователи готовят проект подозрения секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку за нападение 29 августа на общественного активиста в здании горсовета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Об этом полиции стало известно из социальных сетей. После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства", - отмечается в информации.

Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. "Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - отмечается в сообщении.

По данному факту следователями расследуется уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавшему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вийди отсюда, розбійник! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря горсовета Годунка. ВИДЕО

Секретарь Бориспольского горсовета Годунок приобрел широкую общественную известность 10 июля, когда президент Украины Владимир Зеленский выгнал его со встречи в Борисполе с местными властями и активом Киевской области, на которой обсуждался вопрос функционирования Бориспольской больницы.

В ходе дискуссии секретарь Бориспольского горсовета Годунок посетовал, что ранее соучредителями Бориспольской больницы были город и район 50 на 50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета.

В свою очередь Зеленский сказал, что "когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит".

"Я тут прочитал - газеты, скажите, это правда или нет - так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч.3 ст. 142 Уголовного кодекса - "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич. Это Вы?" - спросил президент Годунка.

После получения от собеседника утвердительного ответа, Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста".

Источник: https://censor.net.ua/n3146038
 
 
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Он рецедивист, кстати.
По статьям, связанным с телесными повреждениями.
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Ну наконец то!
Эту гниду давно пора на ноль множить! Полиция готовит подозрение секретарю Бориспольского горсовета Годунку за нападение на активиста - Цензор.НЕТ 5116
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Да.... Главный мстит мелкому чиновнику. Это не хороший сигнал. Недалек тот шаг,когда палатки с некачественной шаурмой начнут громить.
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может и выродок.но сейчас мстят ему за длинный язык,дабы другим неповадно было боярину вопросы задавать
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А ничего что ему НЕ мстят? Уже про срок который этот скот должен был получить промолчу. Разбой, ограничение воли, вымогательство, пытки.
А теперь этот недоразвитый взял и побил человека. Может ему премию дать? или может гамну пора присесть все-таки? В каком их эпизодов замешан президент?
Оно такое было и есть. А скольких этот скот мордовал в своих застенках. Не доказать уже.
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Псы гавкают на перечившего... ну ну.... Зелебобу не жалко но тенденции с мусорьем плохие. то дети то пенсионер с плакатом...
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Это сраный беркут, который вломился в ЧУЖОЕ жилье, затем ИЗБИЛ инвалида, забрал деньги и напоследок вымагал у его матери тысячи баксов. Эту тварь тогда не посадили.
Этот наглый скот не унимается. Неужели со всего населения в Борисполе не могли найти лучше чем это недоразумение?
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Да хватит тебе хвост пружинить. Супервайзер уже зачел твои выплески для выплаты зарплаты. Сходи на другой ресурс-там потролли.
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Лично Ярик ничего о своих танцевальных подвигах не рассказывал
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