 Качка претендует на должность торгового представителя Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

В декларации Качки на сайте НАПК местом его будущей работы указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В графе о должности (текущей или должности, на которую претендует кандидат) Качка указал "Заместитель министра – Торговый представитель".

Тарас Качка является заместителем исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" и экспертом по европейской интеграции. С 2014 по 2015 год был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты в Украине.

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С 2015 года Качка также является советником министра иностранных дел. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный институт государственного управления в Варшаве.

Напомним, в августе 2018 года правительство уволило Наталью Микольскую с должности торгового представителя Украины - заместителя министра экономического развития и торговли. Микольскую уволили по собственному желанию, поскольку она временно переезжала в США для обучения в Стэнфордском университете.

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Тогда на место торгового представителя назначили Максима Нефьодова, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу.