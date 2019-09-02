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 Политика Украины
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Все про:торговля (826) Минэкономразвития (488) Качка (11)

 Качка претендует на должность торгового представителя Украины

Заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также торговым представителем Украины может стать эксперт по евроинтеграции Тарас Качка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

В декларации Качки на сайте НАПК местом его будущей работы указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В графе о должности (текущей или должности, на которую претендует кандидат) Качка указал "Заместитель министра – Торговый представитель".

Тарас Качка является заместителем исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" и экспертом по европейской интеграции. С 2014 по 2015 год был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты в Украине.

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С 2015 года Качка также является советником министра иностранных дел. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный институт государственного управления в Варшаве.

Напомним, в августе 2018 года правительство уволило Наталью Микольскую с должности торгового представителя Украины - заместителя министра экономического развития и торговли. Микольскую уволили по собственному желанию, поскольку она временно переезжала в США для обучения в Стэнфордском университете.

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Тогда на место торгового представителя назначили Максима Нефьодова, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу.

Источник: https://censor.net.ua/n3146037
 
 
 Топ комментарии
 
Это не качка, а целый качур. Вгодований Качка претендует на должность торгового представителя Украины - Цензор.НЕТ 9781
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Всіх депутатів, міністрів і прібліжонних непогано було б зважувати під час початку роботи, а потім кожного місяця перезважувати й друкувату в Урядовому Курєрі.
Зразу було б видно хто як працює.
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Ой і морда... Чисто зебільна, стефанчукова
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Это не качка, а целый качур. Вгодований Качка претендует на должность торгового представителя Украины - Цензор.НЕТ 9781
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Всіх депутатів, міністрів і прібліжонних непогано було б зважувати під час початку роботи, а потім кожного місяця перезважувати й друкувату в Урядовому Курєрі.
Зразу було б видно хто як працює.
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Ка́чка, ву́тка, ути́на чи у́тиця - поширена назва багатьох видів птахів родини качкових. Це є позатаксономічна група птахів. До качок належать галагази, черні (нирки), річкові качки, шавкуни, крехи й інші ...
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Бройлером стають качки після роботи торговим представником🧐
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Это при чем, может у тебя фамилия "кабан", это не значит, что ты должен вести себя, как свинья.
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Свинарчуки - это же из ваших порохнявых.
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Бажаннями своїми він годує зелепупів, давайте подивимося правді в очі, ну неможе фотограф керувати фінансами! Це для прикладу.
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Цензор Негарно написав !!!!! хоть би імя спереді дописали,
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Ну що сказати, епоха КІБОРГІВ закінчилапь, почалась епоха сватів.
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Ой і морда... Чисто зебільна, стефанчукова
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НУ ТОЧНО , ЭТО МОРДА ТВОЕГО КАСТРИРОВАННОГО КАБАНА ПЕТИ ПОРОШЕНКО!
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ой, щось ці "нові обличчя" чи розпухли з голоду?...в об'єктиви камер не влазять...недоїдають, напевно...
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Посмотрел "ТСН.Тиждень" по "1+1". Отлично живём. У нас лучшая страна. Лучшая власть. Открылись перспективы.

Выключил телик. Появился какой-то привкус блевотины во рту. Покурил. Отпустило.

Теперь понял, что чувствуют россияне со своими федеральными каналами в вещательной сетке.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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я от телевізер..тільки по картинках на рекламі в магазині впізнаю..
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не говори ,Кролики,Свинарчуки ,Бурбаки... Качка претендует на должность торгового представителя Украины - Цензор.НЕТ 1020
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подальше от войска ,поближе к кухне?Умный пацан
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