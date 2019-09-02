 Таможня уже 10 месяцев не выполняет план поступлений в бюджет, - экономист Компаниец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Коломиец отметил: "В августе невыполнение планов по поступлениям в госбюджет на 8,7 млрд грн, таможня десятый месяц подряд не выполняет план поступлений.
Результаты работы экономики Украины и бюджетные пост
упления за август и восемь месяцев 2019:
...
По августу 2019:
- таможня десятый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 25,2 млрд грн вместо запланированных 31,4 млрд грн, это минус 19,59% от плана. Массовая контрабанда, как шла, так и идет.
- налоговая собрала 50,2 млрд грн, это минус 3,3 млрд к плану, или минус 6,11%.
- поступления в местные бюджеты составили 26,2 млрд0 грн при плане 22.3 млрд грн, это плюс 16,22% к плану
Государственный бюджет в августе выполнен лишь на 90,97%, при плане 96,3 млрд грн собрали 87,6 млрд грн
...
Итоги за восемь месяцев 2019:
- Поступление в Государственный бюджет не выполнен на 31,3 млрд грн, или минус 4,45% к плану, собрали 671, 7 млрд грн при плане 703 млрд грн.
- Налоговая собрала 303 2 млрд грн о плане 300, 1 млрд грн, плюс 0,94% к плану.
- Таможня собрала 206,1 млрд грн при плане 231.4 млрд грн, минус 10,96% к плану.
- Местные бюджеты собрали 183 млрд грн при плане 178.6 млрд грн, плюс 2,43%
- ЕСВ собрано 176,5 млдр грн, это на 31,4 млрд грн больше, чем год назад или плюс 21,66%.
...
Фактически ситуацию в бюджете спасает рост зарплаты, которsй обеспечивает перевыполнение планов по поступлениям НДФЛ и ЕСВ".
привет, СССР
10 МіСЯЦіВ!!!
А до цього петру мальдівському носили???
Знаєте, що трапилось як один з високих українських чиновників при місії мвф, зось про плани почав розповідати?
Його запитали: у вас в Україні встановлюють план вимагання грошей з бізнесу? А якщо бізнес відмовиться платити ці побори?
З цього часу плани в митній термінології замінено на словосполучення очікувані показники...
Цікаво, а якщо бізнес оголосить демарш? Або страйк... То митникам дадуть повноваження розкуркулювати бізнес чи ні?
Не может быть "плана" - может быть "ПРОГНОЗ", ни кто ничего не должен везти черег границу - это добровольное дело, а значит и планировать это нельзя и "спрашивать" за "не выполнение плана"!
"Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. ... Все боятся, со мной не говорят, просто знают, что есть приколы в Facebook - я сразу звоню Баканову... Да, сразу же звоню Баканову - здесь нет проблем. Да, остановили большое количество контрабанды", - сказал Зеленский. https://censor.net.ua/n3145770
Слабо, видать звонив. Або, - Баканов після нього звонив бабі бені...
В вском дЭле вИполняй ПЛАН!
А как насчет плана по наполнению своего КАРМАНА?
- Це імпорт, який напряму залежить від економічної ситуаціі в країні.
Якщо вже 10 місяців митниця не виконує план, значить меньше ввозять товарів, тому що немає попиту/реалізації, значить рівень життя в країні погіршився, покупна спроможність людей впала і це результат керування влади, а хто 10 місяців назад у нас був при владі?
А ця заява означає одне: що скоро буде велика зачистка на митницях, і на всі значущі посади будуть поставлені люди Коломойського, аж до начальників відділів.
Так Яник робив.
Вони такі самі.
На наших очах створюється нова "сім'я".
(C)
@Olha_Rev
☹️