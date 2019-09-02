 Таможня уже 10 месяцев не выполняет план поступлений в бюджет, - экономист Компаниец

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Коломиец отметил: "В августе невыполнение планов по поступлениям в госбюджет на 8,7 млрд грн, таможня десятый месяц подряд не выполняет план поступлений.

Результаты работы экономики Украины и бюджетные пост

упления за август и восемь месяцев 2019:

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По августу 2019:

- таможня десятый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 25,2 млрд грн вместо запланированных 31,4 млрд грн, это минус 19,59% от плана. Массовая контрабанда, как шла, так и идет.

- налоговая собрала 50,2 млрд грн, это минус 3,3 млрд к плану, или минус 6,11%.

- поступления в местные бюджеты составили 26,2 млрд0 грн при плане 22.3 млрд грн, это плюс 16,22% к плану

Государственный бюджет в августе выполнен лишь на 90,97%, при плане 96,3 млрд грн собрали 87,6 млрд грн

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Итоги за восемь месяцев 2019:

- Поступление в Государственный бюджет не выполнен на 31,3 млрд грн, или минус 4,45% к плану, собрали 671, 7 млрд грн при плане 703 млрд грн.

- Налоговая собрала 303 2 млрд грн о плане 300, 1 млрд грн, плюс 0,94% к плану.

- Таможня собрала 206,1 млрд грн при плане 231.4 млрд грн, минус 10,96% к плану.

- Местные бюджеты собрали 183 млрд грн при плане 178.6 млрд грн, плюс 2,43%

- ЕСВ собрано 176,5 млдр грн, это на 31,4 млрд грн больше, чем год назад или плюс 21,66%.

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Фактически ситуацию в бюджете спасает рост зарплаты, которsй обеспечивает перевыполнение планов по поступлениям НДФЛ и ЕСВ".