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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4353) таможня (1472)

 Таможня уже 10 месяцев не выполняет план поступлений в бюджет, - экономист Компаниец

Экономист Владимир Компаниец заявил о том, что уже 10-й месяц подряд таможня не выполняет план по наполнению государственного бюджета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Коломиец отметил: "В августе невыполнение планов по поступлениям в госбюджет на 8,7 млрд грн, таможня десятый месяц подряд не выполняет план поступлений.

Результаты работы экономики Украины и бюджетные пост

упления за август и восемь месяцев 2019:
...
По августу 2019:
- таможня десятый месяц подряд не выполняет план поступлений, собрали 25,2 млрд грн вместо запланированных 31,4 млрд грн, это минус 19,59% от плана. Массовая контрабанда, как шла, так и идет.

- налоговая собрала 50,2 млрд грн, это минус 3,3 млрд к плану, или минус 6,11%.
- поступления в местные бюджеты составили 26,2 млрд0 грн при плане 22.3 млрд грн, это плюс 16,22% к плану

Государственный бюджет в августе выполнен лишь на 90,97%, при плане 96,3 млрд грн собрали 87,6 млрд грн
...
Итоги за восемь месяцев 2019:

- Поступление в Государственный бюджет не выполнен на 31,3 млрд грн, или минус 4,45% к плану, собрали 671, 7 млрд грн при плане 703 млрд грн.

- Налоговая собрала 303 2 млрд грн о плане 300, 1 млрд грн, плюс 0,94% к плану.
- Таможня собрала 206,1 млрд грн при плане 231.4 млрд грн, минус 10,96% к плану.
- Местные бюджеты собрали 183 млрд грн при плане 178.6 млрд грн, плюс 2,43%
- ЕСВ собрано 176,5 млдр грн, это на 31,4 млрд грн больше, чем год назад или плюс 21,66%.
...
Фактически ситуацию в бюджете спасает рост зарплаты, которsй обеспечивает перевыполнение планов по поступлениям НДФЛ и ЕСВ".

Источник: https://censor.net.ua/n3146036
 
 
 Топ комментарии
 
так контрабанду уже почти побороли! Как такое может быть?
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У Бени вообще все пучком...жизнь наладилась...даже электроэнергия и та по 58 копеек...
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Я бы только за фразу : "выполняет план поступлений" - руки "рубил" - так как это шаг к гос. вымаганию !

Не может быть "плана" - может быть "ПРОГНОЗ", ни кто ничего не должен везти черег границу - это добровольное дело, а значит и планировать это нельзя и "спрашивать" за "не выполнение плана"!
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Совет форумчанПравила форума
 
А может это планировщики не так планируют ?
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Планировщики люди простые, считают от показателей прошлого года. Если в прошлом году в Украину ввезено и вывезено товаров на X млрд.грн., то планировщики считают, что в этом году будет ввезено X*(1+4%/100), где магические 4% - это планируемый рост экономики. И хотя это выглядит подозрительно просто, но такой метод железобетонно работает в любой стране с открытой экономикой. А в Украине, с её низкими таможенными барьерами, несомненно открытая экономика. В России, к примеру, это не так, там экономика закрытая, но там эта формула тоже работает. Потому что основную часть экономики, несмотря на все потуги, составляет экспорт нефти и газа. Поэтому любое отставание чисел от плана говорит либо о том, что у нас не растёт экономика, либо в ущерб официальному ввозу растет контрабас.
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так контрабанду уже почти побороли! Как такое может быть?
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угу - її ще , кілька років перед цим , Пеця з Авакови "бороли" ..))
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контрабанды нет, а деньги тю-тю ***************
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все теперь заносят зеле напрямую а не через таможню
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Скорее уж заносят Богдану... А Зе ничего не перепадет и он продолжает бороться с контрабасом)
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Тупе, що ти мелеш?
10 МіСЯЦіВ!!!
А до цього петру мальдівському носили???
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У Бени вообще все пучком...жизнь наладилась...даже электроэнергия и та по 58 копеек...
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Зебобик вчера сказал что на 95 процентов победили уже...кто то врет...и мне кажется что это не Коломиец...
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У тебя 10 месяцев вмещается в одно вчера? А мозг напрячь? В прочем, о чем это я...
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Ты , зебил даже слова придумать не можешь. Бобики - это же вы! С бурсовским образованием - не жизнь!
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Як там у них за порєбріком кажуть про тих, хто ходить без капелюха - "были бы мозги, то отморозил".
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Жесть... Тридцять років як від совка відірватись намагаємось...
Знаєте, що трапилось як один з високих українських чиновників при місії мвф, зось про плани почав розповідати?
Його запитали: у вас в Україні встановлюють план вимагання грошей з бізнесу? А якщо бізнес відмовиться платити ці побори?

З цього часу плани в митній термінології замінено на словосполучення очікувані показники...

Цікаво, а якщо бізнес оголосить демарш? Або страйк... То митникам дадуть повноваження розкуркулювати бізнес чи ні?
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Це тому, що контрабанду побороли, як тут звітував один Зе-чиновник.. Хоча - стоп! Контрабанда наповнює держбюджет??!! Тоді поясніть мені, навіщо з нею боротися????!! ☺
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Я бы только за фразу : "выполняет план поступлений" - руки "рубил" - так как это шаг к гос. вымаганию !

Не может быть "плана" - может быть "ПРОГНОЗ", ни кто ничего не должен везти черег границу - это добровольное дело, а значит и планировать это нельзя и "спрашивать" за "не выполнение плана"!
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Какой Вы умный и продвинутый ! А зарплату бюджетникам тоже ПРОГНОЗИРОВАТЬ будете ?
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15 кварталів усе росте нечувано який там ще план
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Вчора зебіли радувались, що контрабас подолано... Цитую, на що дрочили:
"Действительно, на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну очень, прямо очень. ... Все боятся, со мной не говорят, просто знают, что есть приколы в Facebook - я сразу звоню Баканову... Да, сразу же звоню Баканову - здесь нет проблем. Да, остановили большое количество контрабанды", - сказал Зеленский. https://censor.net.ua/n3145770

Слабо, видать звонив. Або, - Баканов після нього звонив бабі бені...
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Фільтрувати його розказні треба . Не відразу можна зрозуміти він уже під дозою чи ще ні .
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Интересно будет если окажется что с другой стороны границы таможенники другого государства свой план выполняют😯
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Еслы ты растЫш пшенЫца иль растЫш Баран,
В вском дЭле вИполняй ПЛАН! Таможня уже 10 месяцев не выполняет план поступлений в бюджет, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 659

А как насчет плана по наполнению своего КАРМАНА? Таможня уже 10 месяцев не выполняет план поступлений в бюджет, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 659
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Насправді все дуже просто. Що таке митниця?
- Це імпорт, який напряму залежить від економічної ситуаціі в країні.
Якщо вже 10 місяців митниця не виконує план, значить меньше ввозять товарів, тому що немає попиту/реалізації, значить рівень життя в країні погіршився, покупна спроможність людей впала і це результат керування влади, а хто 10 місяців назад у нас був при владі?
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100% + до того ще зменшується кількість економічно активного населення (тобто - покупців) - вони просто тікають за кордон і там все купують ...
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От ви смієтесь з заяви Зє про контрабанду.
А ця заява означає одне: що скоро буде велика зачистка на митницях, і на всі значущі посади будуть поставлені люди Коломойського, аж до начальників відділів.
Так Яник робив.
Вони такі самі.
На наших очах створюється нова "сім'я".
(C)
@Olha_Rev
☹️
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