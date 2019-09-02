 Все украинские школы должны быть автономными и не зависеть от управлений образования, - образовательный омбудсмен Горбачев

Об этом в эфире Громадського заявили образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук, информирует Цензор.НЕТ.
Горбачев отметил, что сейчас Антимонопольный комитет часто блокирует тендеры, которые школы проводят через управление образования, поэтому директора вынуждены собирать деньги в "благотворительный фонд" для решения насущных проблем.
Изменение законодательства о тендерах и перевода школ на автономию может решить эту на другие проблемы, считает омбудсмен.
"Управление образования под всевозможными благородными предлогами блокирует переход школ на автономию", - добавил он.
Ожидающим эффекта от частных школ в сфере получения народом общего образования скажу, что в странах, где нет государственных школ, треть населения вообще тёмное, забитое и безграмотное.
Где-то соберётся педагогический коллективчик любителей "русского мира" и будут сеять "разумное, доброе, вечное"...
Задрипанная занавеска, по цене --- гобелен 15 века... табличка "1-Ю класс" -- да Винчи аж прослезился от таких гонораров... а калитка в школе --- дороже, чем Киеву обошлись "Золотые ворота"...
...не зависеть от управления образования...
...антимонопольный комитет блокирует тендеры...
Какой-то мрак! Без каких либо доказательств нас пытаются убедить в том, что деньги в школы пойдут, как только школа станет "автономной". Интересно, из каких источников, и что значит автономной?
Может, заодно закроем и министерство образования?
хотя... 4000 долларов --- надо же как-то зарабатывать!