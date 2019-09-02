 Все украинские школы должны быть автономными и не зависеть от управлений образования, - образовательный омбудсмен Горбачев

Об этом в эфире Громадського заявили образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук, информирует Цензор.НЕТ.

Горбачев отметил, что сейчас Антимонопольный комитет часто блокирует тендеры, которые школы проводят через управление образования, поэтому директора вынуждены собирать деньги в "благотворительный фонд" для решения насущных проблем.

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Изменение законодательства о тендерах и перевода школ на автономию может решить эту на другие проблемы, считает омбудсмен.

"Управление образования под всевозможными благородными предлогами блокирует переход школ на автономию", - добавил он.