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Все про:автономия (111) образование (1884) школа (1895) Горбачев Сергей (1)

 Все украинские школы должны быть автономными и не зависеть от управлений образования, - образовательный омбудсмен Горбачев

Для решения ряда проблем в школах, в частности по "благотворительным фондам", все украинские школы должны получить автономный статус и не зависеть от управления образования.

Об этом в эфире Громадського заявили образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук, информирует Цензор.НЕТ.

Горбачев отметил, что сейчас Антимонопольный комитет часто блокирует тендеры, которые школы проводят через управление образования, поэтому директора вынуждены собирать деньги в "благотворительный фонд" для решения насущных проблем.

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Изменение законодательства о тендерах и перевода школ на автономию может решить эту на другие проблемы, считает омбудсмен.

"Управление образования под всевозможными благородными предлогами блокирует переход школ на автономию", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3146035
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Вылузут вам боком эти "реформаторы"...
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Який "автономний статус"? Що вони мелють? Серед них вміняємі є? Що ви вибрали?
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А така собі "автономія" ... В одній школі викладають російською, в іншій -- на ідіш, третя --- перейшла на суахілі... а українська -- непомітно і зникла....
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Я начинаю догадываться, что значит "автономная". Да это же означает "частная"!
Ожидающим эффекта от частных школ в сфере получения народом общего образования скажу, что в странах, где нет государственных школ, треть населения вообще тёмное, забитое и безграмотное.
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Этого нельзя делать.
Где-то соберётся педагогический коллективчик любителей "русского мира" и будут сеять "разумное, доброе, вечное"...
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Та да! Сейчас" благотворительные фонды" решают насущные проблемы -- руководства школы!
Задрипанная занавеска, по цене --- гобелен 15 века... табличка "1-Ю класс" -- да Винчи аж прослезился от таких гонораров... а калитка в школе --- дороже, чем Киеву обошлись "Золотые ворота"...
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Его Величество Откат -- загонит скоро нас в каменный век....
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...школы должны быть автономными...

...не зависеть от управления образования...

...антимонопольный комитет блокирует тендеры...

Какой-то мрак! Без каких либо доказательств нас пытаются убедить в том, что деньги в школы пойдут, как только школа станет "автономной". Интересно, из каких источников, и что значит автономной?
Может, заодно закроем и министерство образования?
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И всех преподавателей на сделку перевести: чем выше ставит отметки, тем больше зарплата!
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Не надо подбрасывать им идеи!
хотя... 4000 долларов --- надо же как-то зарабатывать!
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То есть, завтра, под шумок, притащат свою программу обучения, где украинцев будут называть "бандеровцами" и российскую армию "освободителями" и ничегошеньки им не смогут сделать...? Это имеет ввиду ваша "автономия"?!!!! И самое интересное что будут говорить "Неее! Это чтоб шторы новые купить и все!"
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И еще, Цензор, уберите фоторгафию "одобряющего мальчика", не надо подсознательно промывать неокрепшие мозги, тем более что с учителями у нас и так большая проблемма...
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А на хрена тогда эти управления? Чтобы власть имущим в областях пристраивать своих родственников на не пыльную работу?
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