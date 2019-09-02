 Зеленский поручил правительству и парламенту улучшить в стране бизнес-климат

Об этом сообщает официальный сайт главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов глава государства заявил, что для стимулирования инвестиций парламент до 1 октября 2019 года принять закон о концессиях и закон об аренде государственного и коммунального имущества (в новой редакции), а до 1 января 2020 года - закон о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине и об усилении защиты иностранных инвестиций.

Кроме того, до 1 декабря 2019 правительство должно провести переговоры и заключить соглашения о разделе продукции с победителями конкурсов на пользование недрами.

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Президент также заявил, что для улучшения бизнес-климата в стране до 1 октября 2019 нужно создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок, доступности ипотеки и кредитования бизнеса.

В то же время Глава государства поручил Кабинету Министров до 1 октября текущего года направить в Верховную Раду законопроект о Службе финансовых расследований, а парламенту - принять этот документ до 1 декабря.

Президент подчеркнул важность детенизации экономики. Для этого к 1 октября 2019 года нужно направить на рассмотрение парламента законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, которые должны быть приняты до 1 декабря.

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