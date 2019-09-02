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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) Зеленский (2653) Кабмин (11150)

 Зеленский поручил правительству и парламенту улучшить в стране бизнес-климат

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому правительству в сотрудничестве с новым составом парламента улучшить бизнес-климат в стране и ввести единую систему электронных услуг.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов глава государства заявил, что для стимулирования инвестиций парламент до 1 октября 2019 года принять закон о концессиях и закон об аренде государственного и коммунального имущества (в новой редакции), а до 1 января 2020 года - закон о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине и об усилении защиты иностранных инвестиций.

Кроме того, до 1 декабря 2019 правительство должно провести переговоры и заключить соглашения о разделе продукции с победителями конкурсов на пользование недрами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский

Президент также заявил, что для улучшения бизнес-климата в стране до 1 октября 2019 нужно создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок, доступности ипотеки и кредитования бизнеса.

В то же время Глава государства поручил Кабинету Министров до 1 октября текущего года направить в Верховную Раду законопроект о Службе финансовых расследований, а парламенту - принять этот документ до 1 декабря.

Президент подчеркнул важность детенизации экономики. Для этого к 1 октября 2019 года нужно направить на рассмотрение парламента законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, которые должны быть приняты до 1 декабря.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил разработать концепцию реформирования СБУ и принять закон о секретной информации

Источник: https://censor.net.ua/n3146034
 
 
 Топ комментарии
 
Портнов и Хорошковский с Шефиром, уже работают над снижением корупции под присмотром папы Бени.. Скоро Богатырёва ещё подключица и корупция совсем пропадёт ,зебильчик.
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Так улутшают как могут. На заводы Бабломойского электроэнергию вона пустили по 57 копочек...У Бени бизнес климат стразу улутшился..работают ЗЕКкомандовцы, стараюца..
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Якщо нова команда зможе хоча б трохи знизити феєричний рівень корупції , що за останні 5 років постав при соєвій владі - бізнес клімат поліпшиться автоматично !
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Портнов и Хорошковский с Шефиром, уже работают над снижением корупции под присмотром папы Бени.. Скоро Богатырёва ещё подключица и корупция совсем пропадёт ,зебильчик.
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А Шуфрич свободой слова займеться - кто слово плохое про власть зеленую скажет ,тому свободы не видать.
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обліковий запис Сюди великий бізнес не прийде,поки не завершиться війна.Невже нова влада посадить Бєню?
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Так нет уже соевой влады...все сменилось...презЕдент...кабмин...рада...сбу...прокуратура...таможня...мвд и то новое лицо...где теперь коррупция？кто теперь коррупционер？
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Тоді вихід один - націонулізувати його кулаки! Даєш кулаки наріду!!!
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Так улутшают как могут. На заводы Бабломойского электроэнергию вона пустили по 57 копочек...У Бени бизнес климат стразу улутшился..работают ЗЕКкомандовцы, стараюца..
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У соевых плохо не то, что все платят за электроэнергию дорого, или за растаможку машин дорого. Плохо то, что кто-то добивается понижения цены, кто-то добивается понижения растаможки. Вот какие "крысы", понимаешь, не хотят платить дорого вместе с остальными.
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Всё верно ЗЕбильчик кому то типа Бени по 57 копочек, а ЗЕбилам по 1,68. Это наверное потому что вы ЗЕбилы ещё не добились. Добивайтесь, кто ж вам мешает.
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Будем добиваться, не переживай. Просто вижу что на примере евробляхеров вы воете постоянно "А чого он хочет дешевую растаможку, а я платил дорого и хочу чтобы он тоже платил дорого, не допустим не простим!". Так и с тарифами будет.
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"Будем" и "добились" немного разные вещи, не находишь??
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що порохобілам накажуть - те вони і "знаходять" ..))
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Несоевый- это типа, как? Никак, ни так ни сяк... Ну да к слову, разродился- отвечай. "Добивается" и "добился" в чем разница? Хочется, желается, добивается- что СДЕЛАНО, похвастай. Несоевый, бл...
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И растаможка авто евро5 копеечная...это для автохлама на ктором ты ездишь она дорогая...но так и должно быть..
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Криса,а за чий рахунок ти вирішив влаштувати собі бенкет?
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Угу. Рюкзаков оставшийся у власти со своей бандой в погонах как раз вам поможет улучшить инвестиционный климат Зеленский поручил правительству и парламенту улучшить в стране бизнес-климат - Цензор.НЕТ 2345
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Не надо плагиатом заниматься, а то зебилы сейчас налетят и скажут, что это их доказательства про Авакова...
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Ну, задачи грандиозные и сроки фантастические, посмотрим дела
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Климат изменись...раз-два...зебобик приказал..😀
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Ну как тут не вспомнить Лукашенко:

Вы просили дождь - я дал вам дождь! ((c) А.Г.Лукашенко)
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Ага, введением поголовных кассовых аппаратов и стукачества
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якийсь --Бліцкріг...чесн. слово...
приймають закони ніби завтра тікати зібрались...або у них владу відберуть Зеленский поручил правительству и парламенту улучшить в стране бизнес-климат - Цензор.НЕТ 1331
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Ніззя. Бо тоді запорєбрікові порохоботи вообще від заздрощів передохнуть.
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надо просто издать Указ Офиса Президента-Эпоха Бедности Закончилась..Ну это же очень просто-почему ШамПанЗе этого не делает? ну подскажите ему кто нибудь..
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Пусть свою Лену устроит на какую-нибудь фирму БУХГАЛТЕРОМ! Можно главным....После сдачи отчетов, составления налоговых и акцизных накладных и общения с налоговой она всё ему популярно на пальцах (скорее всего на одном, центральном) покажет как этот бизнес-климат работает.Зеленский поручил правительству и парламенту улучшить в стране бизнес-климат - Цензор.НЕТ 5986
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А шо, зеленская на окружной ?!
Не может быть, у нее же рожа.... конкуренции не выдержит!
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Шо, гірша за кривороту маролершу Морину? Та ну...)))
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Кстати его Лена сегодня уже отличилась. Кидалась на камеру, закрывала ее рукой что бы журналисты не вздумали снять как они сыночка в 1 класс вели...
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як же ж обережно пояснити порохоботам, що неповнолітніх дітей не можна знімати на камери без згоди батьків. У Німеччині у батьків просять згоди на оприлюднення світлин дітей у газетах/інтернеті, коли йде репортаж про школу тощо. Є у мене одна знайома порохоботка, вона скрізь тулить своїх неповнолітніх дітей у фб/інстаграмм, там є світлини школи, до якої вони ходять, та багато іншої інфи, якою можуть скористатися кіднеппери.
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Сива свиня за 5 років створила систему повного правового та економічного нігілізму щодо приватної власності.
Було ваше, стало наше - ось їхнє головне гасло. Бо у них у кишені продажні мусора, чорти у мантіях, сбушники, гпушники, держреєстратори та тітухани.
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Не-а, Васек- не так, врешь... Васьки вовсю хотели и хотят шары, халявы, а работать... Не, ну если на себя то да, а на государство- шиш... И не построив крепкого государства, воняют, что оно в лице Порошенко не обсыпало их ********* шоколадом. Гасло ты брехливое, Васек, перекручиваешь, на кого то стрелки переводишь.
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Особиста думка еталонного шоколадного холуя про мою скромну персону дуже важлива для мене.
Пиши ще, палаюча тваринка)
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Во, все на что Васька и хватило... Васек...
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Я вже починаю не встигати за дєшовими іпотеками, крєдітами на бізнес, всьо в смартфоні аднім нажатієм...
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Дато Туташхиа, Робин Гуд и Владимр Великий в одном флаконе!
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144 потужних реформи від сивої свині є неперевершиними)
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"В Украине на протяжении 30 месяцев реформы успешно реализуются" ((с) Зелемойский, Канада, а не Г+Г с кварталом для зебилов) :D
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Бизнес климат улучшится только в одном случае - когда чиновникам запретят "выделять" землю бизнесменам, а обяжут оформлять аренду под бизнес каждому желающему.
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спит на ходу, не реагирует на сигналы, лезет под колёса авто.
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приСлуг УРода всё больше, а магазины всё меньше.
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Как незамысловато устроен мозг порохобота. Есть только одна линия, ни шагу влево и вправо. Коментарии однобоки , традиционно с оскорблениями, поршкобот- не поршкобот, если не пожонглирует своими любимыми словами... Фанатизм- это серьезно. Петя...кого ты взрастил?
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Как приколен зебил- линии, шаги, бредятина и враньё- и ни слова в подтверждение своих слов...
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Петя...кого ты взрастил ?

собі могильщиків він виростів - це ж і завдяки їм також , Соєвий прострав все , що можна ..))
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вполне реально, план мировых корпораций - сокращения населения страны до 8 миллионов, с нынешней автоматизацией сельхозмашин больше не требуется для их обслуживания
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Дядя Вова. а что вы скажете насчёт местных "советов" которые исчисляют размер аренды с потолка и платёжи в сотни тысяч "на развитие города"? Как можно развивать бизнес с такими рептилоидами?Не хотите ли разогнать и уволить всю Украину оптом чего уж там мелочиться?
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Поручаю грит . улучшить в стране бизнес-климат
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Зеля роздав кожному міністру по чарівній паличці і сказав - якщо не зробите чуда до такого то числа, запхаю ті палички вам в пухкі місцини.
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"Зеленский поручил..." кому этот клоун пытается подражать лукашу или пукину?
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Больше Лукашенко и даже, практически - только Лукашенко..
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Зебобик услышал слово "климат"..и решил что всего то и надо...это поставить кондиционер..😀
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Приходить росіянин у Львові в бар. Замовляє кухоль пива.
- з вас сто гривень!
- Позвольте, но всегда же было 50 ... ?!
- Тепер так : 50 грн за пиво, 50 - за Крим.

Той зітхає і дістає 100 грн.
Бармен бере і простягує йому 50 гривень решти.
- ???
- Пива немає
(C)
@Redcoukr_
🤔😄
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ᅠПочему оказалось возможным
бессовестно ссать в глаза избирателям?
ᅠᅠПотому, что среди них
ᅠуринофилов оказалось больше,
ᅠᅠᅠчем украинофилов.
(C)
@Anakoyher
🤔
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и несколько слов про "новых лиц" и грядущее "улучшение" : "...Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже..."
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Царь-батюшка изволил божей милостью повелевать людишкам сирым и убогим а так же всякой твари и безобразиям непонятным проявить благолепие и усердие,дабы усладить взор и слух милостями.Велено пшенице - колоситца,птицам и прочей живности- вдоволь родитца,дорогами и иным стремным колдобинам - ровненько стилитца,всяким мудреным механизмам - собиратца, руками а не через жопу,живодерам-банкирам делицца благостями по божеским тарифам,а народишку - радоваца наступлению конца эпохи бедности,нужды и безобразия непотребного.Велено боярам - слугам холопов,присмотреть за челядью,а не буде исполнено повеление - оторвут боярам бороды и локоны на лысинах и сошлют в родовые имения - округи в опалу лютую,водкой запиваемую.Аминь.
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Щоб поліпшити інвестиційний клімат треба нарешті повернути американцю Бойку Житомирські ласощі, а Лакшмі Міттала більше не кошмарити.
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