 Зеленский поручил правительству и парламенту улучшить в стране бизнес-климат

Об этом сообщает официальный сайт главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов глава государства заявил, что для стимулирования инвестиций парламент до 1 октября 2019 года принять закон о концессиях и закон об аренде государственного и коммунального имущества (в новой редакции), а до 1 января 2020 года - закон о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине и об усилении защиты иностранных инвестиций.
Кроме того, до 1 декабря 2019 правительство должно провести переговоры и заключить соглашения о разделе продукции с победителями конкурсов на пользование недрами.
Читайте на Цензор.НЕТ: Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский
Президент также заявил, что для улучшения бизнес-климата в стране до 1 октября 2019 нужно создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок, доступности ипотеки и кредитования бизнеса.
В то же время Глава государства поручил Кабинету Министров до 1 октября текущего года направить в Верховную Раду законопроект о Службе финансовых расследований, а парламенту - принять этот документ до 1 декабря.
Президент подчеркнул важность детенизации экономики. Для этого к 1 октября 2019 года нужно направить на рассмотрение парламента законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, которые должны быть приняты до 1 декабря.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил разработать концепцию реформирования СБУ и принять закон о секретной информации
Вы просили дождь - я дал вам дождь! ((c) А.Г.Лукашенко)
приймають закони ніби завтра тікати зібрались...або у них владу відберуть
ІхтіанрПоручатєль ****.
Не может быть, у нее же рожа.... конкуренции не выдержит!
Було ваше, стало наше - ось їхнє головне гасло. Бо у них у кишені продажні мусора, чорти у мантіях, сбушники, гпушники, держреєстратори та тітухани.
Пиши ще, палаюча тваринка)
собі могильщиків він виростів - це ж і завдяки їм також , Соєвий прострав все , що можна ..))
Зе-зе взял курс на раскулачивание ...
- з вас сто гривень!
- Позвольте, но всегда же было 50 ... ?!
- Тепер так : 50 грн за пиво, 50 - за Крим.
Той зітхає і дістає 100 грн.
Бармен бере і простягує йому 50 гривень решти.
- ???
- Пива немає
(C)
@Redcoukr_
🤔😄
бессовестно ссать в глаза избирателям?
ᅠᅠПотому, что среди них
ᅠуринофилов оказалось больше,
ᅠᅠᅠчем украинофилов.
(C)
@Anakoyher
🤔