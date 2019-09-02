 К концу недели будет отработано видение социального стандарта доступных коммунальных услуг, - Бабак

Об этом сказала министр развития громад и территорий Алена Бабак во время рабочей встречи с блоком ЖКХ министерства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Первоочередная тактическая задача - отопительный сезон в городах должен начаться без срывов. Органы местного самоуправления должны выполнить возложенные на них обязательства, чтобы люди вовремя получили тепло", - отметила она.
По словам Алены Бабак, стратегическим вопросом является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. Особенно в условиях продолжения реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", - отметила Алена Бабак.
https://www.facebook.com/obozrevatel/videos/296813647679765/
https://twitter.com/buch1004/status/1168095175647944705?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1168095175647944705&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F
Я вас вітаю, ви обісрались...
Срєднєє, це 50%, нє? Так что остальние 25% получают или больше ілі меньше 10 тис.
А далєє пошла статистика характєристик жилья, по площаді і т.д.
Що іншого разу не було бажання.
Для цього треба
Вообще с этими субсидиями коррупция и бардак лишь увеличился. Типа компенсация за то что пенсии не выросли как инфляция. Тогда так надо все компенсировать - и медикаменты, одежду, проезд, еду, отдых.
Бо без нього нічого нам не світить.
А до 03.09.2019, що ніяких розрахунків не відєлі?
Чи сьодні вранці прилетіли з Марса?
Кінець епохи бідності. Електричка з Ірпеня тепер по 11 грн замість 8.