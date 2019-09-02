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 Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев. ФОТО

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс прибыла в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает пресс-служба Посольства Соединенного Королевства в Киеве.

По сообщению, Симмонс официально аккредитовалась в МИД, вручив копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль.

Как отмечает пресс служба МИД, Симмонс в беседе с Зеркаль подтвердила позицию Лондона по поддержке Украины.

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"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - цитируют Симмонс в дипломатическом ведомстве.

Симмонс стала преемницей Джудит Гоф, которая оставила должность посла Великобритании в Украине в августе 2019 года. О его назначении на должность главы дипломатической миссии в Киеве стало известно в апреле 2019 года.

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Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146029
 
 
 Топ комментарии
 
Мария Захарова перед брифингом о событиях «на» Украине, 5 минут до съемкиНовый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 568
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А это как-то связано с выступлением преЗедента на ай-ти форуме, где он выдал... про старушку Англию, назвав её жителей ВЕЛИКОБРИТАНЦАМИ? Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 9782
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Ви ж там слідкуйте, сповістите нас. А то он скільки й куди тільки не тікав Порошенка, а все тут в Україні.
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А шо , Зеркаль еще не уволилась ? Она ж там вроде уже и чемоданы запаковала ... Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 8990
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коли Клімкін збереться втікати, тоді й Зеркаль звільниться
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Ви ж там слідкуйте, сповістите нас. А то он скільки й куди тільки не тікав Порошенка, а все тут в Україні.
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як це тут, вчора був у Римі, молився у Ватикані, щоб до нього не надходили виклики на допит, де буде завтра - невідомо. Щоб краще спостерігати, треба переїхати до Відня, там його дружбан поки що перебуває.
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Питай про те, чому її не звільнили. Хоча ця відповідь на поверхні. А ти рудимент, атавізм чи просто зебіл?
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Абу , у тебя склероз ? Я кремлевский агент . Забыл ? Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 3763
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пффф , тебе мало слов Петра Алексеевича о том , шо хто против него , тот кремлевский агент ?
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Мария Захарова перед брифингом о событиях «на» Украине, 5 минут до съемкиНовый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 568
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Какие красивые девочки, они в какую игру играют? Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 2657
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А это как-то связано с выступлением преЗедента на ай-ти форуме, где он выдал... про старушку Англию, назвав её жителей ВЕЛИКОБРИТАНЦАМИ? Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев - Цензор.НЕТ 9782
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