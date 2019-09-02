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 Экономика
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Все про:Волынец (96) уголь (758)

 С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец

По мнению лидера шахтерских профсоюзов, народного депутата Михаила Волынца ситуация накануне отопительного сезона вызывает беспокойство. Он считает, что неудовлетворительная ситуация вокруг накопления угля на складах ТЭС напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы

"Относительно того, является угля на складах тепловых электростанций - это меня сейчас больше волнует, потому что мы уже вошли в Осенне-зимний период 2019-2020 года и далее - зимне-весенний период. Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году мы имели проблемы накопления угля на складах, а сейчас это просто катастрофа ", - заявил Волынец в эфире телеканала ZIK, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Главком.

Народный депутат отмечает, что в ситуацию должен вмешаться высшее руководство государства.

"Если наше правительство, новое руководство государства - президент и парламент и Кабмин не объединят усилия, то мы можем оказаться перед тем, что будут ограничения подачи электроэнергии предприятиям и их остановка. Будут просто веерное отключение, без всякого предупреждения. Пострадают невинные люди. Может возникнуть еще одна угроза - это развал энергетической системы, так как блоки тепловых электростанций имеют уникальную способность регулирующих возможностей блоками атомных станций мы не можем регулировать", - подчеркнул он.

Лидер Независимого профсоюза горняков считает, что неудовлетворительная ситуация вокруг накопления угля на складах ТЭС напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы.

"Начнем с угольной отрасли и обязательно придем к ценообразованию, потому что это вопрос возможности выплат зарплат шахтерам и который финансово-экономическое состояние шахт на данный момент", - отметил Волынец.

Как сообщалось, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии. Представитель Президента в Кабмине Андрей Герус констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону - на середину августа количество угля на складах была на 40% меньше прошлогодних запасов.

По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула "Роттердам +" - 1740 грн / тонна, которая отменена с 1 июля этого года.

Расследование экономической обоснованности "Роттердам +" ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато угля с США, ЮАР и Колумбии значительно дороже - от 1800 грн / тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании "Центрэнерго", она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну в компании-посредника "Нефть Форс".

По данным СМИ, компания "Нефть Форс" относится к неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского.

Источник: https://censor.net.ua/n3146028
 
 
 Топ комментарии
 
Это провокатор.
По 1+1 сказали , шо после избрания узеленского, в стране больше нет никаких проблем. Вообще... С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец - Цензор.НЕТ 7163
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Андрей Герус констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону - на середину августа количество угля на складах была на 40% меньше прошлогодних запасов.

В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании "Центрэнерго", она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну в компании-посредника "Нефть Форс".
По данным СМИ, компания "Нефть Форс" относится к неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского.

ЗЕКобанда рулит...
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ротердам відмінили.... тепер буде "єбєнядам+" на 200 грн дорожче..... оце побороли корупцію Пороха
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я скопіювала з сайту. там щось пропущене, але сенс доволі зрозумілий.
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Що ще раз ?
Можливо вам незрозуміла фраза, але то ваші проблеми.
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Боюсь, що ця фраза не зрозуміла і самому шльондрі волинцю)
Але, добре. Якщо ви натякаєте, що це я просто тупий невіглас, то, будь-ласочка, розшифруйте мені сакральний сенс цього магічного заклинання так, як ви його зрозуміли. Ахаха...
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Цензор скоротив оригінал, а там є цікаве доповнення.
Де ми закуповуватимемо вугілля
Розслідування економічної обгрунтованості «Роттердам+» веде Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Натомість, вугілля з США, ПАР та Колумбії значно дорожче - від 1800 грн/тонна. В свою чергу, згідно офіційного повідомлення державної генеруючої компанії «Центренерго», вона запланувала придбати 350 тис тонн вугілля з Російської федерації за ціною 1970 грн за тонну в компанії-посередника «Нафта Форс».

За даними ЗМІ, компанія «Нафта Форс» належить до неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrajini-skladajetsya-katastrofichna-situaciya-z-nakopichennyam-vugillya-na-skladah-tes-volinec--622218.html
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В цьому певно і є весь сакральний сенс ))))
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І яким боком тут АЕС. Порохоскот заплутався у власній брехні)
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Если покупать в ЮАР , нужно готовиться к существенному подорожанию электроэнергии . Похоже альтернативы роттердаму нет , и вскоре его вернут назад . Иначе ,, будет плохо . С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец - Цензор.НЕТ 5821 .
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Соєво-ахметівські казки від брехуніа порохоскотів)
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.При чём тут казкы ,, возьми калькулятор и посчитай . Уголь дороже > электроэнергия дороже . А это ударит по себестоимости всего производства , всей страны .
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Порохосос, у формулі вартості можливо просто зменшити маржу (профіт) двох 3,14дарасів, рудого і сивого. Тобі такий варіант заісно не спадав на думку. Бо де ж ти тоді будеш харчуватися?)
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А ему по барабану. У него ни сын ни брат не воюет за Украину. Ему бы только шакаладка.
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Снизить маржу , это всё равно что столкнуть планету с орбиты . Ахметов просто остановит все ТЭС .

Во вторых КАКУЮ маржу ,, ты засранец откуда знаешь какой процент прибыли берёт Ахметка ? Ты его бухгалтер . ?? Может там маржа вполне приемлемая . Побрэхэньок на Г+Г наслушался ?? .
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А , что с этих 1600 идёт процент на пули против наших воинов?
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так это теперь отмазка зебиков - саботаж, не та коньюктура, ещё что-то... нефиг было грибом называться
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Звісно, що це саботаж і шантаж. А волинець - просто заробітчанин на з/п у рудого 3,14дараса.
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Порохобот - це просто сором'язлива назва еталонного холуя)
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Ринат , она будет лизать пороху всё ,что можно, даже после его кончины.
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Рнбо має повноваження .заставити відвантажити зі складів.)
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Почему же об этом молчит новая влада , а говоришь ты . . ?? У новой влады речь отобрало .?? Их запугал татарин .?? С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец - Цензор.НЕТ 2771 .
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Ахметка и барыга два тормоза в энегетическом кризисе.
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Смею заметить , что они не два тормоза, а два акселератора тормозов. С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец - Цензор.НЕТ 6368 .
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Я готовий мерзнути одну зиму аби викинути рудого сєпара ахмєтова з енергетичного ринку України за саботаж та шантаж.
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газу вистачить..
проблема просто буде з"піковими" годинами по електроенергії..
але, надіюсь,зе дасть Рінату конкретної пи..ди і все унормується.
а заодно і волинцю,трубадуру "всопропало"..)
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О, я даже знаю, где страна будут брать уголь
На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому

По его мнению, только Владимир Зеленский может сдвинуть проблему с мертвой точки. Об этом он написал на своей страничке в фейсбуке: "Угроза затоплений нависла над всеми шахтами Луганска и Первомайска. Это результат поломок устаревшего оборудования, которое угрожает жизни сотням шахтеров и несет прямую угрозу отравления реки Северский Донец, которая поставляет воду для полтора миллиона граждан", - написал Шахов Источник: https://censor.net.ua/n3144258

Да гениально же! Мы проплачиваем ДМЗ и ПЭМЗ - заводам на оккупированной территории - за оборудование для шахт на оккупированной территории, гасим долги шахтерам с шахт на оккупированной территории и потом на этих шахтах покупам уголь для себя. А "шахтеры" с прибыли в военторге покупают патроны, чтобы нас убивать.
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Громадяни України 5 років платили за воду та е/е, яка постачалась сєпарам з території України.
Слава Нашому Славетному Гетьману Петру Сраці!
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Список.
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"


orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
....Скоро всех посадят
robot vertier
Зебилов только 8% те кому веще мерещется Зеленский
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка,
aquarius580 459c2008
natribu.org
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Надо заскринить, неплохой список, но не полный.
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список не остаточний. рано скрінити )
ДОПОВНЮЙТЕ.)
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Ну заскринишь , и шо дальше .? Онанировать на него будешь . .?? Слушайте , зебилы ,, ну чего вы такие тупые . Ну невозможно же быть такими идиотами ,, это против всяких природных правил . Ну шо с вами такое . ??
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буквы переставьте в нике ," дурда" вы полная
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СЕРОВ СОЗНАТЕЛЬНИЙ.. СНАЧАЛА РУССКИЙ ТЕБЕ НАДО ПОДТЯНУТЬ...
СВОЙ НИК НАУЧИТСЯ ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ.. С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец - Цензор.НЕТ 6787
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косить під порохобота.
ольгінський.
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неправда.
косить він під прихильника ЗЕ.
але в тому, що ольгінець - жодних сумнівів.
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Им пряник шоколадный естественно дороже кнута. С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец - Цензор.НЕТ 8072
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так вот почему ольгинские против пороха писали, чтобы порохоботам помогать
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Зеленский (Коломойский) решил потеснить Ахметова на энергорынке, тот немедленно прибегнет к шантажу, он просто перестанет отгружать уголь на свои и часть государственных ТЭС, затем последует шантаж со стороны ДТЭК остановить блоки своих ТЭС из-за отсутствия топлива. У Зеленского несколько вариантов выхода из этой ситуации и все плохие. Можно импортировать уголь, но это будет дороже (более менее сравнимый по цене вариант-купить в РФ, но это несёт значительные политические риски), да и как заставить Ахметова покупать уголь у кого-то и поставлять на свои ТЭС, с его благословения продажные волынцы поднимут вой шахтёров у которых перестали покупать уголь, их мало интересует что Ахметов покупает уголь сам у себя и продаёт себе же на свои ТЭС, им зарплату давай, Ахметов разведёт руками и покажет на новую власть (ценообразование и т.п.) и вот они взявшись за руки идут к Зеленскому стучать касками. Кроме того, рост цен на уголь неизбежно повлечёт рост тарифов на электроэнергию, что однозначно не понравится Игорь Валерьичу, не говоря уже про люмпен-электорат который ждёт снижения тарифов. Можно пойти другим путём и перекрыв Ахметову экспорт электроэнергии начать импортировать её из ЕС, но, во-первых существующих линий связи с европейской энергосистемой недостаточно чтобы покрыть возникающий дефицит, а во-вторых к вою шахтёров добавиться вой энергетиков Ахметовских ТЭС, которым плевать откуда уголь, им работу и зарплату давай и вот они со своими касками тоже идут к Зеленскому. Попытка компенсировать дефицит электроэнергии импортом из РФ несёт те же политические риски что и в случае угля, тогда к Зеленскому идут патриоты с другими касками и не только. Не завидую я этому самонадеянному парню в кресле президента.
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Є СПОСІБ.
РНБО ПРИЗНАЧАЄ ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ НА ВСІ ПІДПРИЄМСТВА АХМЄТОВА.


ЗАГРОЗА ЕНЕРГЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ.
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отнять все и поделить! и уголь бесплатный...
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НЕ ПИ..ДИ.
ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ НА ВСІ ПІДПРИЄМСТВА АХМЄТОВА.-ДЕ БЕЗКОШТОВНО? С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец - Цензор.НЕТ 6851
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Любопытно услышать на каком законном основании, это частная собственность, или вы предлагаете 1917 год, вы помните чем это заканчивается? Если нет, я напомню, гражданской войной.
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С ним разговаривать , что с ребёнком . Он живёт " в зазеркалье " .. Не тратьте зря времени . З накопиченням вугілля на складах ТЕС склалася катастрофічна ситуація, - Волинець - Цензор.НЕТ 7269 .
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не хотели ротердам+ будет уголь минус
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петя уже не поможет, только жестокий урок жизни
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ДА..
НЕКОТОРИМ ХОХЛАМ БЕЗ КОРУПЦИИ-КАК НАРКОМАНУ БЕЗ ДОЗИ..
ЛОМКА...)
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все очень просто, зеленец готовит страну к подписанию очередного "выгодного" контракта, стукнут морозы а он такой а я шо, а я ничо, нало нарід спасать от замерзания любой ценой с куйлом взазос, вобщем по схеме люли
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Петя в прошлом году заплатил ***** за уголь $1,821 млрд. Ещё вопросы есть?
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есть, скока заплатит зеля и какой ценой
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Зеля купит уголь напрямую в Донецке и Луганске и сэкономит $200-300 млн. как минимум.
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А в США вообще за всё платят комерсы, но ответ за это всё держит держава. Социализм закончился, пора просыпаться.
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так зеля ж говорил перед выборами, что роттердам+ это банда порошенко и ахметова грабит страну, а когда стал презом оказалось дешевле, чем свой? за что тогда Вовка из нкрекп щимят?
так зеля там уже определился закупка угля у раши это зрада или нет?
а то до выборов, что было зрадой и ганьбой, теперь перемога и слава.
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