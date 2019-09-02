 С накоплением угля на складах ТЭС сложилась катастрофическая ситуация, - Волынец

"Относительно того, является угля на складах тепловых электростанций - это меня сейчас больше волнует, потому что мы уже вошли в Осенне-зимний период 2019-2020 года и далее - зимне-весенний период. Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году мы имели проблемы накопления угля на складах, а сейчас это просто катастрофа ", - заявил Волынец в эфире телеканала ZIK, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Главком.
Народный депутат отмечает, что в ситуацию должен вмешаться высшее руководство государства.
"Если наше правительство, новое руководство государства - президент и парламент и Кабмин не объединят усилия, то мы можем оказаться перед тем, что будут ограничения подачи электроэнергии предприятиям и их остановка. Будут просто веерное отключение, без всякого предупреждения. Пострадают невинные люди. Может возникнуть еще одна угроза - это развал энергетической системы, так как блоки тепловых электростанций имеют уникальную способность регулирующих возможностей блоками атомных станций мы не можем регулировать", - подчеркнул он.
Лидер Независимого профсоюза горняков считает, что неудовлетворительная ситуация вокруг накопления угля на складах ТЭС напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы.
"Начнем с угольной отрасли и обязательно придем к ценообразованию, потому что это вопрос возможности выплат зарплат шахтерам и который финансово-экономическое состояние шахт на данный момент", - отметил Волынец.
Как сообщалось, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии. Представитель Президента в Кабмине Андрей Герус констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону - на середину августа количество угля на складах была на 40% меньше прошлогодних запасов.
По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула "Роттердам +" - 1740 грн / тонна, которая отменена с 1 июля этого года.
Расследование экономической обоснованности "Роттердам +" ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато угля с США, ЮАР и Колумбии значительно дороже - от 1800 грн / тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании "Центрэнерго", она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну в компании-посредника "Нефть Форс".
По данным СМИ, компания "Нефть Форс" относится к неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского.
Можливо вам незрозуміла фраза, але то ваші проблеми.
Але, добре. Якщо ви натякаєте, що це я просто тупий невіглас, то, будь-ласочка, розшифруйте мені сакральний сенс цього магічного заклинання так, як ви його зрозуміли. Ахаха...
Де ми закуповуватимемо вугілля
Розслідування економічної обгрунтованості «Роттердам+» веде Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Натомість, вугілля з США, ПАР та Колумбії значно дорожче - від 1800 грн/тонна. В свою чергу, згідно офіційного повідомлення державної генеруючої компанії «Центренерго», вона запланувала придбати 350 тис тонн вугілля з Російської федерації за ціною 1970 грн за тонну в компанії-посередника «Нафта Форс».
За даними ЗМІ, компанія «Нафта Форс» належить до неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrajini-skladajetsya-katastrofichna-situaciya-z-nakopichennyam-vugillya-na-skladah-tes-volinec--622218.html
Во вторых КАКУЮ маржу ,, ты засранец откуда знаешь какой процент прибыли берёт Ахметка ? Ты его бухгалтер . ?? Может там маржа вполне приемлемая . Побрэхэньок на Г+Г наслушался ?? .
проблема просто буде з"піковими" годинами по електроенергії..
але, надіюсь,зе дасть Рінату конкретної пи..ди і все унормується.
а заодно і волинцю,трубадуру "всопропало"..)
На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому
По его мнению, только Владимир Зеленский может сдвинуть проблему с мертвой точки. Об этом он написал на своей страничке в фейсбуке: "Угроза затоплений нависла над всеми шахтами Луганска и Первомайска. Это результат поломок устаревшего оборудования, которое угрожает жизни сотням шахтеров и несет прямую угрозу отравления реки Северский Донец, которая поставляет воду для полтора миллиона граждан", - написал Шахов Источник: https://censor.net.ua/n3144258
Да гениально же! Мы проплачиваем ДМЗ и ПЭМЗ - заводам на оккупированной территории - за оборудование для шахт на оккупированной территории, гасим долги шахтерам с шахт на оккупированной территории и потом на этих шахтах покупам уголь для себя. А "шахтеры" с прибыли в военторге покупают патроны, чтобы нас убивать.
Слава Нашому Славетному Гетьману Петру Сраці!
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
....Скоро всех посадят
robot vertier
Зебилов только 8% те кому веще мерещется Зеленский
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка,
aquarius580 459c2008
natribu.org
ДОПОВНЮЙТЕ.)
СВОЙ НИК НАУЧИТСЯ ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ..
ольгінський.
косить він під прихильника ЗЕ.
але в тому, що ольгінець - жодних сумнівів.
РНБО ПРИЗНАЧАЄ ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ НА ВСІ ПІДПРИЄМСТВА АХМЄТОВА.
ЗАГРОЗА ЕНЕРГЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ.
ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ НА ВСІ ПІДПРИЄМСТВА АХМЄТОВА.-ДЕ БЕЗКОШТОВНО?
НЕКОТОРИМ ХОХЛАМ БЕЗ КОРУПЦИИ-КАК НАРКОМАНУ БЕЗ ДОЗИ..
ЛОМКА...)
Я уже задолбался тут это всё выкладывать.
4Хронология конфликта4.130 декабря4.231 декабря4.31 января 2009 года4.42 января4.53 января4.64 января4.75 января4.86 января4.8.1Снижение транзита газа через Украину4.97 января4.108 января4.119 января4.12
так зеля там уже определился закупка угля у раши это зрада или нет?
а то до выборов, что было зрадой и ганьбой, теперь перемога и слава.