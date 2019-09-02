 Компания, выигравшая конкурс на управление "Межигорьем", требует доступ к поместью, хоть контракт с ней уже расторгли

О требовании предоставить доступ в "Межигорье" говорится в письмах "Скомпани" от 28 и 29 августа на адрес ОО "НПУ Межигорье". Их удалось раздобыть журналистам программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Общественная организация, у которой "Скомпани" требует доступа в Межигорье, ухаживает за резиденцией бывшего президента Виктора Януковича с момента его побега в Россию в 2014 году.

В документе, который подписал директор фирмы "Скомпани" Алексей Вороненко, указан ряд зданий, которые АРМА передала ей в управление, и сообщается, что "в результате блокирования представителями ОО "НПУ "Межигорье" указанных объектов, которое сопровождается угрозами физической расправы, управляющий в течение месяца не может попасть на территорию".

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Фирма требует предоставить беспрепятственный доступ и освободить прилегающую к зданиям резиденции территорию, а если общественная организация этого не сделает - обещает обратиться в правоохранительные органы.

В то же время, как стало известно "Схемам" из письма АРМА к "Скомпани" от 7 августа, Агентство уже расторгло соглашение с управляющим "Межигорья".

Свое решение в Агентстве аргументировали тем, что "Скомпани" нарушила ряд обязательных условий, которые должна была выполнить после подписания договора. В частности, новый управляющий не застраховался от возможных проблем в случае невыполнения условий договора: в течение десяти дней "Скомпани" должна была заключить договор со страховой компанией на определенную сумму, которая компенсировала бы связанные с этим убытки.

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Кроме того, отмечается в письме АРМА, компания не подала сведений о принятии "Межигорья" и не отчиталась о выполненных за месяц в резиденции работах, как того требует договор. Такие причины в Агентстве признали достаточными, чтобы расторгнуть договор с "Скомпани".

В самой фирме о расторжении контракта с АРМА узнали от журналистов и пообещали обратиться в Агентство.

"Я пока это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что лично я такой информации не имею... Я обращусь к АРМА с вопросом, так это или нет", - сообщил директор ООО "Скомпани" Вороненко.

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29 мая 2019 компания "Скомпани" победила в конкурсе на право управления арестованной резиденцией бывшего президента Виктора Януковича "Межигорье".

Директором компании является Алексей Вороненко - до недавнего времени помощник депутата Евгения Мураева - бывшего регионала, впоследствии члена партии "Оппозиционный блок" и владельца телеканала "Наш".

Избрание "Скомпани" победителем тендера АРМА на управление резиденцией "Межигорье" вызвало большой общественный резонанс.

Общественный совет при АРМА призвал провести новый конкурс на управляющего резиденцией.

В частности, из-за "вымышленного опыта" компании-победителя, которая, как обнаружили журналисты "Схем", со времени основания не осуществляла реальной хозяйственной деятельности и не управляла до этого другими объектами, как сообщила в своей презентации на конкурсе. Кроме того, в презентации "Скомпани" указала партнеров, с которыми планировала развивать территорию "Межигорья", однако в комментарии "Схемам" они отрицали такое сотрудничество.

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В 2018 году следователи Генеральной прокуратуры Украины передали "Межигорье" АРМА для поиска того, кто руководил бы бывшей резиденцией Виктора Януковича. Впоследствии, в ноябре 2018 года, АРМА объявило конкурс на управление активами резиденции, его несколько раз продлевали.

"Межигорье" ранее было резиденцией Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 территория стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции проходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголком в "Межигорье" занимаются волонтеры, которые собирают на это средства с посетителей.