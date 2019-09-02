 Законопроекты "Слуги народа" следует обсудить с Венецианской комиссией, - Чийгоз

Об этом шла речь в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Ахтема Чийгоза никто не отрицает того, что президент имеет право на законодательную инициативу.

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"Вопрос в процедуре, вопрос в спешке, которая инициируется, и вот это "у нас нет времени". Но это не снимает ответственности с депутатов, которые должны действовать, согласно Регламенту, и соблюдать Конституцию", - отметил он.

Чийгоз также сообщил, что наблюдал за работой Комитета правовой политики и удивился, что коллеги голосуют только потому, что дана установка.

"Я был свидетелем, как принимались все эти неотложные вещи, я вспомнил худшие традиции СССР и современной России. Что бы ты не говорил, эта "вата" в России голосует, даже не вникает, потому что есть лидеры и все. Украина - не Россия - абсолютно верно", - отметил Чийгоз.

"Мы предлагаем по ряду законопроектов провести консультации с Венецианской комиссией, чтобы мы выглядели более уверенными относительно принятых решений, соответствующих европейским нормам. Никакая неприкосновенность не может быть приоритетом твоей деятельности", - резюмировал он.

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