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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2104) Чийгоз (282) Слуга народа (274)

 Законопроекты "Слуги народа" следует обсудить с Венецианской комиссией, - Чийгоз

На встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров, правоохранительных органов Владимир Зеленский поручил ряд законопроектов принять в определенные сроки.

Об этом шла речь в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Ахтема Чийгоза никто не отрицает того, что президент имеет право на законодательную инициативу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за спешки первоочередные законопроекты Зеленского и его партии часто подготовлены непрофессионально, - Ирина Геращенко

"Вопрос в процедуре, вопрос в спешке, которая инициируется, и вот это "у нас нет времени". Но это не снимает ответственности с депутатов, которые должны действовать, согласно Регламенту, и соблюдать Конституцию", - отметил он.

Чийгоз также сообщил, что наблюдал за работой Комитета правовой политики и удивился, что коллеги голосуют только потому, что дана установка.

"Я был свидетелем, как принимались все эти неотложные вещи, я вспомнил худшие традиции СССР и современной России. Что бы ты не говорил, эта "вата" в России голосует, даже не вникает, потому что есть лидеры и все. Украина - не Россия - абсолютно верно", - отметил Чийгоз.

"Мы предлагаем по ряду законопроектов провести консультации с Венецианской комиссией, чтобы мы выглядели более уверенными относительно принятых решений, соответствующих европейским нормам. Никакая неприкосновенность не может быть приоритетом твоей деятельности", - резюмировал он.

Также читайте: В Раде зарегистрировали почти 300 законопроектов, из которых 67 Зеленский определил как неотложные, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3146026
 
   
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Коли суПсидії будуть плОтіть?
Так більшість бидла, що галавсувала за клована суПсидії витрачала під вибори не на те що мала.
Щьто жє дєлоть тіпєрь?
Я чойто програю вголосінушку. Законопроекты "Слуги народа" следует обсудить с Венецианской комиссией, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 8270
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Скандальний російський ;закон Яровой; слуги уже прийняли.
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вот так зрада?когда на 3ий майдан?в декабре?
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Это невменяемое Зеленского вешать осенью собиралось! Так что раньше декабря.
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Экс-нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова, который сохранил свой пост в Кабмине. До того он числился советником главы МВД.
Об этом свидетельствует его декларация за 2018 год, загруженная в реестр 1 сентября 2019 в 21:46.
Согласно опубликованным данным, Геращенко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД.
Геращенко - многолетний советник Арсена Авакова, который возглавляет МВД с февраля 2014-м. Представители гражданского общества и активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием его отставки. Отметим, что скандальный сайт "Миротворец" создан по инициативе как раз Геращенко.
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Это Миша Порошенко, который не знает и пары слов по-украински. Не задумывался почему так?
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Хз був той Порох баригой чи там ще шось, але точно бачимо що зараз зе сцікавка та закомплексована гопота з дуже роздутим чсв. Десь на 11 см.
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Сколько слов по украински знает ленка-апалченка и будущий апалченец, который сегодня пошёл в первый класс?
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В ЗЕбіла нема яйців вийти, показати дітей, та сказати: Так, мої діти дауни, боя змалку нюхав та ширявся, а Лєнка вже 20-ть років в запої. Не робіть, так ,як я! Законопроекты "Слуги народа" следует обсудить с Венецианской комиссией, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 9987
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А если этим идиотам рассказать, что крестный папа у Миши - это Мертвечук, то у них вообще пукательные вены лопнут.
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Чийгоз , ты хто такой будешь ? Твой номер 8% , сиди там и помалкивай , путриот Законопроекты "Слуги народа" следует обсудить с Венецианской комиссией, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 9109
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чийгоз патріот, людина яка зуміла назвати крим окупованим, а путіна злочинцем. людина яка за свої переконання відбувала срок, в той час як Зе знімав серіальчікі дебільні , та досі неможе назвати пуйла пуйлом, та тримається за свій дім в криму
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Поэтому наркоботам он так и не нравится.
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какого лезут с советами ПСЫ, у них было 5 лет ,их не хватило снять неприкосновенность ? Хватило ---- так накорябали закон ,что КС узаконил неприкосновенность стыренного!!!!
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ПЕСику "вата" мерещится, когда нужно отменить ЕГО неприкосновенность - ну очень показательный момент!
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хватит, уже 28 лет всё советуетесь ..., досоветовались до Крыма с Донбассом.
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Когда узаконена монополия на власть, то какие-либо советы и рекомендации бессмысленны... 🙊
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