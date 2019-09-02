 Законопроекты "Слуги народа" следует обсудить с Венецианской комиссией, - Чийгоз

Об этом шла речь в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По словам нардепа от "Европейской солидарности" Ахтема Чийгоза никто не отрицает того, что президент имеет право на законодательную инициативу.
"Вопрос в процедуре, вопрос в спешке, которая инициируется, и вот это "у нас нет времени". Но это не снимает ответственности с депутатов, которые должны действовать, согласно Регламенту, и соблюдать Конституцию", - отметил он.
Чийгоз также сообщил, что наблюдал за работой Комитета правовой политики и удивился, что коллеги голосуют только потому, что дана установка.
"Я был свидетелем, как принимались все эти неотложные вещи, я вспомнил худшие традиции СССР и современной России. Что бы ты не говорил, эта "вата" в России голосует, даже не вникает, потому что есть лидеры и все. Украина - не Россия - абсолютно верно", - отметил Чийгоз.
"Мы предлагаем по ряду законопроектов провести консультации с Венецианской комиссией, чтобы мы выглядели более уверенными относительно принятых решений, соответствующих европейским нормам. Никакая неприкосновенность не может быть приоритетом твоей деятельности", - резюмировал он.
Так більшість бидла, що галавсувала за клована суПсидії витрачала під вибори не на те що мала.
Щьто жє дєлоть тіпєрь?
Я чойто програю вголосінушку.
Об этом свидетельствует его декларация за 2018 год, загруженная в реестр 1 сентября 2019 в 21:46.
Согласно опубликованным данным, Геращенко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД.
Геращенко - многолетний советник Арсена Авакова, который возглавляет МВД с февраля 2014-м. Представители гражданского общества и активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием его отставки. Отметим, что скандальный сайт "Миротворец" создан по инициативе как раз Геращенко.