 Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский

Такую задачу Президент Украины Владимир Зеленский поставил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой сайт главы государства.
Среди прочего, по мнению Президента, следует сузить сферы неформальной занятости, в частности, существенно усилив ответственность за теневое ведения хозяйства.
Также до января, по словам Зеленского, необходимо утвердить план по дерегуляции и переводу предоставления разрешительных документов в электронную форму. Также в электронный вид должны быть переведены топ-30 наиболее популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, следует упростить порядок и уменьшить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты.
Для реализации проекта "Государство в смартфоне" Президент считает необходимым провести полный аудит государственных реестров и их упорядочение, осуществить верификацию и установление тождества данных о гражданах в базовых реестрах и распространение уникального идентификатора для связанных данных.
Кроме того, Глава государства подчеркнул необходимость создания условий для проведения электронных выборов и электронной переписи населения. Также среди приоритетов - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра; введение единого портала электронных услуг, электронного кабинета гражданина с доступом к информации о себе из реестров и внедрение электронных услуг "еМалятко", ID14, eHealth.
Бо, не дай Боже, також почнете питати "А що він зробив за свої 100 днів при владі"?
Краще скажіть, що ЗЁ зробив за свої 100 днів?
Ви так переймаєтеся законотворчим процесом макак, нібито дійсно збираєтеся виконувати от те наголосоване.
ПреЗедент хочет сделать из Украины конфетку или понравиться лохторату?
Я пашу по 12 часов без отпусков, хотя мог бы жить на Мальдивах.....
Страна должна пахать, а не жить по кодексу с 40-ка часовой неделей - эту возможность мы про*рали и пока не заслужили!
Ну, это если мы желаем своим детям и внукам жить достойно.....