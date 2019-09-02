EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика, Общество
  1644  37
Все про:Зеленский (2653) Трудовой кодекс (127)

 Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский

До 1 января 2020 года необходимо доработать и принять новый Трудовой кодекс Украины.

Такую задачу Президент Украины Владимир Зеленский поставил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой сайт главы государства.

Среди прочего, по мнению Президента, следует сузить сферы неформальной занятости, в частности, существенно усилив ответственность за теневое ведения хозяйства.

Также до января, по словам Зеленского, необходимо утвердить план по дерегуляции и переводу предоставления разрешительных документов в электронную форму. Также в электронный вид должны быть переведены топ-30 наиболее популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, следует упростить порядок и уменьшить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может отказать Украине в безвизе в случае принятия нового Трудового кодекса без "антидискриминационной нормы", - Ирина Геращенко

Для реализации проекта "Государство в смартфоне" Президент считает необходимым провести полный аудит государственных реестров и их упорядочение, осуществить верификацию и установление тождества данных о гражданах в базовых реестрах и распространение уникального идентификатора для связанных данных.

Кроме того, Глава государства подчеркнул необходимость создания условий для проведения электронных выборов и электронной переписи населения. Также среди приоритетов - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра; введение единого портала электронных услуг, электронного кабинета гражданина с доступом к информации о себе из реестров и внедрение электронных услуг "еМалятко", ID14, eHealth.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент обязал работодателей брать переселенцев на работу без испытательного срока

Источник: https://censor.net.ua/n3146025
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
треба ЗЕсмартфон терміново купувати, а то з 1 го січня нікуди звернутись буде Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2572
 показать весь комментарий
 
 
там просто устанавливается ЗЕприложение Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5778
 показать весь комментарий
 
 
Тільки в ZE (Т-скоротили спецзаконом)
 показать весь комментарий
 
 
а почему бы и нет)))не удивлюсь, если и в йотафон можно будет
 показать весь комментарий
 
Низзя! Только спец телефон. Но там не живая очередь, а запись,по личной явке.Младший Дубилет гроссбух ведет.
 показать весь комментарий
 
Просто в мізки через Г+Г чи просто в очі напряму від ДЗюриста і його команди?
 показать весь комментарий
 
экий ты фантазер Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2435 как я понимаю, эти вещи с тобой недавно проделывал петя и его 5ый и прямой каналы?
 показать весь комментарий
 
Ковтайте "росу", не відволікайтеся.

Бо, не дай Боже, також почнете питати "А що він зробив за свої 100 днів при владі"?
 показать весь комментарий
 
ну по себе то других судить не надо
 показать весь комментарий
 
От і не судіть.
Краще скажіть, що ЗЁ зробив за свої 100 днів?
 показать весь комментарий
 
І скільки протягом 100 днів він вже зробив з обіцяного?
 показать весь комментарий
 
 
так всі 100 днів він постійно обіцяє.....робити ніколи
 показать весь комментарий
 
 
Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 30 авг.

Ви так переймаєтеся законотворчим процесом макак, нібито дійсно збираєтеся виконувати от те наголосоване.
 показать весь комментарий
 
Знов иксперд з твитора ? Так давайте уже и Ледокоина с чеками до кучи Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1754
 показать весь комментарий
 
Каждому приСлуге Урода по 100 душ крепостных дадут..Благо шо ЗЕбилы то и не против.
 показать весь комментарий
 
 
МОЗГИ СЕБЕ СКАЧАЙ В СВОЙ СМАРТФОН ЛУЧШЕ ДОЛ....Б ЗЕБИЛЬНЫЙ
 показать весь комментарий
 
 
Арлекіно розбушувався.Ні як не може зупинитися.
 показать весь комментарий
 
Новый трудовой кодекс. Вопрос в том, что мародеры полностью ликвидировали пусть слабую но все таки систему защиту наемного труда. В Украине её просто нет Про суды я молчу, это полный ужас. Выиграть трудовой спор в наших судах больше шая редкость. Такое ощущение е, что судьи от местного до Верховного суда считают украинских работников рабами. Убедился сам, на своём горько опыте.... Не говоря уже о реформе Порося, я имею ввиду изменения в ГПК Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Які претензії маєте до чинного ТК?
 показать весь комментарий
 
Вам известно понятие мало значительные исковые требования, что это означает? И какова их сумма?
 показать весь комментарий
 
Там много пробелов. Но речь в том, что защиту наемного труда не определяет ТК
 показать весь комментарий
 
в законі про працю це писати не будуть.... в талмуді все чітко описано
 показать весь комментарий
 
Почитал комменты. Вывод один: "собаки гавкают, а караван идет"!
 показать весь комментарий
 
закони приймуть вони ,а існувати по них нам
 показать весь комментарий
 
Похоже после этих реформ в Украину придется завозить кого-то на вроде негров.
 показать весь комментарий
 
В Южной Корее долгое время отпуск был не больше недели и обязанность отработать 3 дня на благоустройстве города...... И только потом отпуск стал 2 недели.....
ПреЗедент хочет сделать из Украины конфетку или понравиться лохторату?
Я пашу по 12 часов без отпусков, хотя мог бы жить на Мальдивах.....
Страна должна пахать, а не жить по кодексу с 40-ка часовой неделей - эту возможность мы про*рали и пока не заслужили!
Ну, это если мы желаем своим детям и внукам жить достойно.....
 показать весь комментарий
 
Зрада. Вот если бы до 1 января 2025 года, чтобы принять - а разбираются пусть другие. Как Парубий делал.
 показать весь комментарий
 
Не бзди тут , а иди работать. Пенсии «украинцам «в Израиле надо платит
 показать весь комментарий
 
ніч на дврі..а вони про нарід дбають...
 показать весь комментарий
 
Надо срочно доработать трудовой кодекс, что бы зебилы больше роботами , потому на на всех «украинцев» в Израиле не хватает пенсии .
 показать весь комментарий
 
Всім пахати на пенсійний фонд Ізраїлю. Новый Трудовой кодекс нужно принять до 1 января, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3423
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх