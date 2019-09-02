 В Лефортово взяли передачи для 32 политзаключенных. ФОТО

Передачи политзаключенным принесли украинский журналист Роман Цимбалюк и российская журналистка и правозащитница Виктория Ивлева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Цимбалюка в Facebook.

"Только что с Виктория Ивлева (Victoria Ivleva) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО "Лефортово". Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей", - написал он.

По словам Цимбалюка, передачи приняли для 24 украинских моряков и 8 политзаключенных.

"Среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Панов и Сизонович. Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно, где Сенцов", - добавил Цимбалюк.

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Морякам и политзаключенным передали сигареты, шоколад, орехи, колбасу и сыр. "Еще русский пекарь Дима принес хлеб, сделанный его собственными руками", - добавил Цимбалюк.

С конца прошлой недели СМИ муссируют слухе о готовящемся обмене украинских военнопленных моряков и политзаключенных, которых удерживает Россия, на осужденных в Украине за преступления россиян.

Так, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.







