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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2653) Антимонопольный комитет (330)

 Зеленский освободил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Артеменко и назначил двух новых - Копайгору и Пещанскую.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Анну Артеменко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета. Также своими указами Зеленский назначил двух новых государственных уполномоченных.

Как передает Цензор.НЕТ,  соответствующие указы №643 и №644 появились на сайте Офиса президента 2 сентября.

Также читайте: На должность госуполномоченного АМКУ претендует дочь преподавателя Зеленского Ирина Копайгора

Кроме того, двумя другими указами Зеленский назначил двух новых государственных уполномоченных АМКУ: Ирину Копайгору и Ольгу Пещанскую, которая также стала первым заместителем председателя комитета.

По декларации, Ирина Копайгора работает в Криворожском экономическом институте при Киевском национальном экономическом университете имени Василия Гетьмана.

В августе проект "Наши грошии" сообщал, что там же работает и отец, который в свое время преподавал у Зеленского.

Пещанская, согласно ее декларации, работала раньше в компаниях "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Стэм Инжиниринг".

5 июля Зеленский уволил трех государственных уполномоченных АМКУ: Валерия Полюховича, Андрея Вовка и Агию Загребельскую.

Источник: https://censor.net.ua/n3146021
 
 
 Топ комментарии
 
5 июля Зеленский уволил трех государственных уполномоченных АМКУ: Валерия Полюховича, Андрея Вовка и Агию Загребельскую.

Соевый чукча не читатель, соевый чукча - писатель Зеленский освободил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Артеменко и назначил двух новых - Копайгору и Пещанскую. - Цензор.НЕТ 5277
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школотроник , уроки зробив , а Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету Артеменко і призначив двох нових - Копайгору і Піщанську. - Цензор.НЕТ 5093
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Количество чиновников растет как на дрожжах...на одногтюо уволенного...два назначенных...
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5 июля Зеленский уволил трех государственных уполномоченных АМКУ: Валерия Полюховича, Андрея Вовка и Агию Загребельскую.

Соевый чукча не читатель, соевый чукча - писатель Зеленский освободил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Артеменко и назначил двух новых - Копайгору и Пещанскую. - Цензор.НЕТ 5277
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да... там давно трутней всех нужно корупционеров разогнать как и наши профсоюзы... самые настоящие бюрократы и тунеядцы! никого по крупняку не штафуют. потрандят только заяву иногда сделают и на этом и всё как было так и есть! взять к примеру западные профсоюзы или монопольный комитет. так там фирмы и владельцев так дрючат на миллиарды долларов...а тут слизняки блин понтари...)) дела заводили а толку ноль.
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//// Зеленский освободил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Артеменко и назначил двух новых - Копайгору и Пещанскую. - Цензор.НЕТ 2597
Ольга Піщанська, родом із Кривого Рогу, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв (чинний голова Антимонопольного комітету) був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
Ірина Копайгора, теж із Кривого Рогу, працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки. У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський (її батько також викладає у цьому закладі , разом до речі, з батьком президента - Олександром Зеленським)
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кумовство? та біг ме! то сватовство, компанійство та свої з кривого рогу
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А фамилии какие... "Копайгора" и "Пищанская" -отличный тандем
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Вот это Зе разогнался, хрен остановишь, вместо одной головы сразу две.
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Просто хлібних місць мало, а друзів та друзів друзів так багато!
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У нього більше обіцянок чим дій, всі це повинні розуміти.
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Слава Б-гу, не кумовья. Просто КУМИЩИ.
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Перед выборами кловун у Фейсобуке заливал своим зебилам шоб на все должности будут конкурсы и как плохо кумовство и назначения по блату у Порошенко...Шо то теперь не слышно ЗЕбилов с их конкурсами... Зебилы ауу... шо затихли чучела, готовитесь к конкурсам???))))
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Порохоботов не по детски плющат новости.
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СуПсидії будуть плОтіть? Так більшість бидла, що галавсувала за клована суПсидії витрачала під вибори не на те що мала. Щьто жє дєлоть тіпєрь?
Я чойто програю вголосінушку. Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету Артеменко і призначив двох нових - Копайгору і Піщанську. - Цензор.НЕТ 382
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У родовому відмінку не русккай пацан написав би "АртеменкА".Тупорилість обурює.
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