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 Политика Украины
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Все про:телевидение (554) Бородянский Владимир (2)

 "Я бы не спешил", - министр Бородянский о создании госканала на русском

Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский советует не торопиться с созданием государственного русскоязычного телеканала.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что создание украинского русскоязычного телеканала не является единственно возможным инструментом достижения поставленной идеологами проекта задачи и выступает за то, чтобы сперва взвесить его целесообразность. Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос об идее создания такого телеканала, Бородянский сказал: "Я бы не спешил, потому что новые платформы – это инструмент. И русскоязычный канал – это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим".

"Мое отношение такое: я считаю, что вначале мы должны сформулировать задачу. Мы хотим создать русскоязычный телеканал, чтобы что?... Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования. Вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали - окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом, стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов", - сказал Бородянский.

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При этом, комментируя слова идеологов проекта о том, что создание такого телеканала нужно, чтобы "вернуть умы людей", проживающих на оккупированных территориях, министр задался вопросом: "Что значит "вернуть умы"? Как мы это будем мерять?".

"Задача государства какая? Оно должно думать, сколько социоэкономических эффектов принесет один вложенный доллар. Американцы говорят, что один доллар, вложенный в культуру, дает социоэкономических эффектов на 20 долларов", - подчеркнул в этом контексте Бородянский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский еще в ходе избирательной кампании в марте текущего года заявил о намерениях создать русскоязычный канал, который вещал бы на территорию Крыма и Донбасса, в ЕС, США и Израиле, и показывал "прагматично и правильно реальные новости, реальную жизнь в Украине". "Мы должны им (жителям оккупированных территорий. – Ред.) говорить, что их обманули, проводя информационную войну, что у них отбирают русский язык. Мы же понимаем, что язык не являлся причиной эскалации России. Говорить им, что единственное, на чем их поймали, что у них якобы хотят забрать этот русский язык. Я бы целенаправленно это делал", - заявлял он.

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В июле заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ. "У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил он.

По его словам, в команде президента Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал. "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3146020
 
   
 Топ комментарии
 
А с репетитором для министра образования нужно поспешить...)
"Я бы не спешил", - министр Бородянский о создании госканала на русском - Цензор.НЕТ 2267
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Звісно, не можна поспішати, бо якщо жабу варити швидко - вона вистрибне, треба потиху, щоб навіть не помітила коли здохне.
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Звісно, не можна поспішати, бо якщо жабу варити швидко - вона вистрибне, треба потиху, щоб навіть не помітила коли здохне.
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І наука, для наступної влади - демократія демократією, а не забиваєш ти, забивають тобі.
Передайте Порошенку.
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А с репетитором для министра образования нужно поспешить...)
"Я бы не спешил", - министр Бородянский о создании госканала на русском - Цензор.НЕТ 2267
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в идеале да. Но есть кто носит вышиванки но нарушает законы Украины
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половину ошибок надуманные, потому что автор данного скрина - Фарион
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шо,нежданчик? "Я бы не спешил", - министр Бородянский о создании госканала на русском - Цензор.НЕТ 6093отож...а вас предупреждали
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Приканчивайте вы с рю официальным!
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Так,,, Хочется, чтоб украинский был родным языком для украинцев. В Италии все передачи на ит. В Sud Tirol - немецкий и итальянский, но это была территория Австрии. Никак не могу понять, почему немецкий официальный, а не австрийский (они очень сильно отличаются, кстати).
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В Италии наряду с итальянским языком и его региональными разновидностями распространены также другие идиомы - ряд романских диалектов, рассматриваемых как отдельные языки, а также языки меньшинств, не относящиеся к романской группе. При этом название «итальянские диалекты» относится к идиомам, некоторые из которых даже не относятся к итало-романской группе.
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Потому что популяция судтиролезы всегда говорили на немецком. Хотя они сами признаются, что между собой разговаривают на своём диалекте, кот. почти немецкий.
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кацапів бєсполєзно агітіровать за Україну по урускі - тільки переговори тривалістю автоматної черги
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Для кого такий канал ? Хто не знає української ?
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Ні, для лугандонів і крисмчан. Але якщо вони не знають української, то чи варто битися за їхні душі і серця ? їхня духовна батьківщина - московія
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Вот про "каких-то побочных эффектов" и "решить задачу как-то по-другому" дуже-дуже згодна. Все, що робиться на державному рiвнi. маэ робитися державною ж мовою! Головне - контент. Якщо вiн буде гiдний, мова нiяк не перешкодить розумiнню та сприйманню.
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