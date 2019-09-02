 Хотел бы, чтобы до Нового года прокуратура стала образцом для всех правоохранительных органов, - Рябошапка

Об этом он заявил во время встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генпрокуратура возобновит функции координации деятельности органов уголовной юстиции. Для этого есть все предусмотренные законом механизмы", - сказал он.
По словам Рябошапки, из-за того, что функция надзора прокуратуры была потеряна, в настоящее время возникают конфликты между правоохранительными органами и "еще встречаются случаи показухи".
Генпрокурор отметил, что с его приходом на пост "первым треком" должна стать перезагрузка, обновления, очищения прокуратуры как центральной институции в системе уголовной юстиции.
Рябошапка добавил, что в парламенте находится законопроект, который, в случае его принятия, позволит как можно быстрее запустить этот процесс.
"Второй трек - это системная перезагрузка обновления всей системы уголовной юстиции. Речь идет не только об уголовном праве, а также об изменении работы системы органов досудебного расследования ", - отметил он.
"Третье направление. Правоохранительная система должна защищать бизнес, который осуществляется законным путем. И должна сделать все, чтобы система органов досудебного расследования не была источником незаконного обогащения руководителей этой системы", - отметил Рябошапка.
"Я недавно слышал плохую характеристику о том, что система правоохранительных органов превратилась в организованную преступную группировку. Я хотел бы это изменить очень быстро, решительно и, как говорят, огнем и мечом эти вещи выжигать, чтобы до Нового года прокуратура стала образцом для всех правоохранительных органов", - резюмировал генпрокурор.
Напомним, Верховная Рада 29 августа одобрила кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора. В тот же день Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки главой ГПУ.
https://opentv.media/zelenskij-brehav-vibortsyam-oprilyudneno-ofitsijnij-dokument
набираєш зеленський порушив закон і оп-ля:
Лічильник порушень Президента Зеленського
https://ze.live/
1. Наруга та поплюження національного гімну України на офіційному заході з приводу святкування Дня Незалежності України 24 серпня 2019 року (28.08.2019 13:20)
2. Примушення до написання заяв на звільнення без дат, що є порущенням КЗпП та підпадає під статтю 358 або 366 Кримінального Кодексу України(09.08.2019 17:40)
3. Президент Зеленський порушив Закон "Про мову" виступаючи російською у ході робочої поїздки у Миколаєві (23.07.2019 13:10)
4. Примушення до звільнення в.о. Голови ДФС в порушення ст. 19 Конституції України(16.07.2019 13:30)
і т.д - всього 31 випадок порушення законів та Конституції України.
Спрошу иначе...
Гувера таким же считали в начале его карьеры?
Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным инвесторам сделать Диснейленд на Хортице. Об этом он рассказал во время интервью в программе «100 дней президента Украины» на телеканале 1+1.
Так, Зеленский отметил, что во время визитов в Украину лидеров других стран он говорит с ними о вложении инвестиций в нашу страну. Один из объектов, в развитие которого, по мнению президента, стоит вкладывать средства - запорожская Хортица.
Президент обеспокоен, что иностранцы абсолютно ничего не знают об инвестиционных возможностях для себя в Украине, в частности, в Херсонской области, Днепропетровской, Донецкой, Одессе, Запорожье. «Я им о Хортице, а они:» Что это такое? «Давайте инвестировать, давайте делать там парк, как Диснейленд и так далее», - рассказал Зеленский. - Depo.Запорожье
идея одного уровня.
зеля шаурмы объелся?
Ну , так и есть . Военная прокуратура тоже натуральная ОПГ .
от скажите честно - дед Мороз существует?
а то мама говорит - да, а жена смеется ))))
https://styler.rbc.ua/rus/persona/deti-genprokurora-ryaboshapki-grazhdane-frantsii-1567160562.html
хочется чтобы одинаково ко всем... и по Закону...
Нічого не нагадує? Дурдом з хворими на голову не нагадує? Там мізків нема, з язика ото все не виросте.
І в той час як за спиною відбувається той самий грабіж України.
прокуратураорганизация, похожая на прокуратуру стала образцомпохожей на образец для всех правоохранительныхорганов, похожих на правоохранительные - Рябошапкачиновник, похожий на Рябошапку.
Отсчет пошёл......