 Хотел бы, чтобы до Нового года прокуратура стала образцом для всех правоохранительных органов, - Рябошапка

Об этом он заявил во время встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генпрокуратура возобновит функции координации деятельности органов уголовной юстиции. Для этого есть все предусмотренные законом механизмы", - сказал он.

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По словам Рябошапки, из-за того, что функция надзора прокуратуры была потеряна, в настоящее время возникают конфликты между правоохранительными органами и "еще встречаются случаи показухи".

Генпрокурор отметил, что с его приходом на пост "первым треком" должна стать перезагрузка, обновления, очищения прокуратуры как центральной институции в системе уголовной юстиции.

Рябошапка добавил, что в парламенте находится законопроект, который, в случае его принятия, позволит как можно быстрее запустить этот процесс.

"Второй трек - это системная перезагрузка обновления всей системы уголовной юстиции. Речь идет не только об уголовном праве, а также об изменении работы системы органов досудебного расследования ", - отметил он.

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"Третье направление. Правоохранительная система должна защищать бизнес, который осуществляется законным путем. И должна сделать все, чтобы система органов досудебного расследования не была источником незаконного обогащения руководителей этой системы", - отметил Рябошапка.

"Я недавно слышал плохую характеристику о том, что система правоохранительных органов превратилась в организованную преступную группировку. Я хотел бы это изменить очень быстро, решительно и, как говорят, огнем и мечом эти вещи выжигать, чтобы до Нового года прокуратура стала образцом для всех правоохранительных органов", - резюмировал генпрокурор.

Напомним, Верховная Рада 29 августа одобрила кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора. В тот же день Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки главой ГПУ.

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