 Один наш воин погиб с начала суток 2 сентября. Враг нарушил перемирие 7 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза неподалеку Водяного - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Гранитного из запрещенного минскими оглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил - вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб".
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом "чому?"
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити
Але нам сказали: сьогодні - без змін
На східному фронті загинув один
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі.
А, що, ні прізвища, ні імені?
Родным и близким искренние соболезнования.
02.09.2019, 20:27 • 92 • 0
На вопрос "а почему вы не любите Зеленского" у меня есть только один ответ, довольно простой и понятный.
Дело в том, что я, так уже случилось, историк. Историк знает, что пиковой точкой решения конфликта является война. Война, по сути, решает, кто прав, а кто нет. Война - это способ разрешить конфликт максимально глубоким способом. Если война закончилась, а конфликт не разрешён, значит война не закончилась. См. "Германия после Первой мировой войны".
Между Украиной и Россией имеется конфликт. Россия имеет имперские амбиции, которые не могут быть удовлетворены без включения Украины в её состав. Россия не чувствует себя империей без Украины. Включить в свой состав Беларусь, или, быть может, Монголию было бы проще, чем Украину, но этот конфликт не имеет рационального обоснования, он иррационален по сути своей. Почитайте Ленина, что ли. Или Путина. Один хрен, между ними сто лет, а ушли друг от друга недалеко.
Украина, в свою очередь, имеет прямо противоположное стремление к независимости, подтверждённое сотнями восстаний и тоннами пролитой крови - и своих, и чужих - и ярко выраженным антиимперским менталитетом. Революции украинцев кардинально не похожи на бунты россиян как целями, так и результатами - не верите, переспросите у Виктора Фёдоровича, он подтвердит, если ещё в сознании.
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Этому конфликту не пять лет и даже не сто пять, он длится столетиями и не имеет ярко выраженного окончания, кроме одного возможного варианта. Что-то неизбежно должно погибнуть. Кто-то должен. А так как и нас, и их десятки миллионов, то конфликт будет длиться ещё не один век с периодическими вспышками. Мазепа, УНР, Голодомор, УПА, 1991-й год, 2014-й год. Вчера. Сегодня. Завтра. Будут ещё годы. И так много лет. Очень, очень много лет. Россия ослабевает - Россия занимается внутренними проблемами и не лезет к нам. Россия усиливается - Россия плюёт на внутренние проблемы и лезет к нам. Простая до безобразия взаимосвязь.
Так вот к Зеленскому.
Сейчас происходит очередная российско-украинская война. На наших глазах, шестой год подряд. Если кто-то думает, что это война только за Крым или только за Донецк с Луганском - это не так. Это война за всю Украину. За всех нас.
Войны выигрываются армиями. Повстанческими, кадровыми, наёмными - но армиями. Солдатами. Офицерами. Оружием. Техникой.
И вот сейчас, в 2019 году, я абсолютно чётко понимаю, что во главе армии и страны стоит человек, который не понимает войну. Который не понимает армию и боится её. Для которого ветераны - это не резерв, не мобилизационный резерв номер один, и даже не просто герои, а пугающие количеством и числом бюджетники со странными требованиями. Который, по-видимому, искренне верит, что надо просто перестать стрелять, просто разоружиться, просто отвести войска - и всё, не будет конфликта. Что всё закончится.
А всё только начнётся.
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Именно поэтому я не перевариваю Зеленского. Не как человека - не знаком. Не как комика - все профессии важны. Но как лидера страны и армии. Как Верховного Главнокомандующего. Как человека, который управляет воюющей страной в сражении с самой большой страной на планете.
С моей точки зрения, армией и страной управляет человек, который считает, что эта война должна закончиться. Я же считаю, что это война должна окончиться победой.
Разница в одно слово. И в одну страну на карте.
Мне нужно, чтобы на карте осталась наша страна.
Доклад окончил.
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Юрий ГУДЫМЕНКО