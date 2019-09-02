 Хорошковский получил кабинет в офисе президента, - источник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщил проинформированный источник.

Источник уточнил, что у Хорошковского также есть официальный пропуск, а в выделенном ему помещении сейчас идет ремонт. В тоже время пока не ясно, чем именно будет заниматься Хорошковский на Банковой.

Издание направило запрос в Офис Президента по поводу Валерия Хорошковского.

Напомним, Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича и министра финансов в правительстве Азарова, возглавлял Государственную таможенную службу при президентстве Ющенко. Во время президентства Януковича возглавлял СБУ.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Он баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.

О его возвращении в Украину СМИ сообщили в мае 2019 года.

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