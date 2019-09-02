EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  969  26
Все про:Одесская область (1824) отравление (1287)

 Массовое отравление шаурмой в Одесской области - за медицинской помощью обратилось 37 человек

Из-за несоблюдения санитарных требований при приготовлении шаурмы произошло массовое отравление потребителей, которые употребляли эту пищу, приобретенную в павильоне на улице Торговой пгт Авангард Овидиопольского района.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает Укринформ.

Учитывая то, что около двух десятков человек находятся в больнице, и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова созвала 2 сентября комиссия по ТЭБ и ЧС, на которой была заслушана информация контролирующих служб и решено безотлагательно проверить все объекты, торгующие фастфудом, сообщает корреспондент Укринформа.

"Отравление некачественными продуктами произошло 1 сентября, за помощью к медикам обратились 37 человек. Как выяснилось, все пострадавшие употребляли шаурму, приобретенную в павильоне на Торговой улице. Проверить этот объект общественного питания инспекторам удалось только после привлечения полиции. Установлены многочисленные нарушение санитарно-гигиенических требований работниками павильона. Владельца павильона Григоряна привлекаем к ответственности", - доложила на заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА представитель Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова.

Также смотрите: В Одесской области яхта переехала лодку с двумя людьми на борту. ФОТОрепортаж

По ее словам, часть пострадавших после предоставления экстренной медицинской помощи выписаны из больницы. По состоянию на вторую половину понедельника, 2 сентября, в больничных палатах остается половина пострадавших - 18 человек, в том числе 4 детей.

Как отмечалось на заседании, по факту массового отравления людей полицией открыто уголовное производство.

После заслушивания докладов представителей полиции и других контролирующих органов члены комиссии по ТЭБ и ЧС решили принять безотлагательные профилактические мероприятий - обязать руководство Госпродпотребслужбы, ГУ НП, ГСЧС и ГФС в Одесской области проверить в течение месяца все объекты, торгующие фастфудом. Также представителям контролирующих органов предложено доложить об итогах расследования отравления потребителей фастфуда в пгт Авангард и принять меры по отношению к виновникам.

Также читайте: 19 человек, в том числе двое детей, отравились морепродуктами в Бердянске

Источник: https://censor.net.ua/n3146011
 
 
 Топ комментарии
 
на месяц бы раньше...ото было бы дело...зебобик бы красные труселя обдрыстал...😀
 показать весь комментарий
 
Зе подал пример электорату,вот и последствия)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вова, ты должен быть вместе с ними!
Это шаурма, Вова....... Массовое отравление шаурмой в Одесской области - за медицинской помощью обратилось 37 человек - Цензор.НЕТ 824
 показать весь комментарий
 
 
на месяц бы раньше...ото было бы дело...зебобик бы красные труселя обдрыстал...😀
 показать весь комментарий
 
 
а шо,зелебеня не совпал по графику Авангард посетить?
 показать весь комментарий
 
 
Зе подал пример электорату,вот и последствия)
 показать весь комментарий
 
 
они просто некошерную шаурму ели, малорос такого себе не позволяет
 показать весь комментарий
 
 
Дебилизм в стране ! Один сказал , а бараны побежали
 показать весь комментарий
 
 
"Массовое отравление шаурмой в Одесской области - за медицинской помощью обратилось 37 человек" Треба негайно РНБО скликати.
Массовое отравление шаурмой в Одесской области - за медицинской помощью обратилось 37 человек - Цензор.НЕТ 22
 показать весь комментарий
 
 
37 чоловік...? Зекорпоратив був, чи що?
 показать весь комментарий
 
 
Засідання місцевого осередку партії ;Слуга народа; взагалі-то.
 показать весь комментарий
 
 
шаурмаршал должен их навестить в больничке
 показать весь комментарий
 
 
вот это номер, отравились одесситы, а обдристались в комментах порохоботы Массовое отравление шаурмой в Одесской области - за медицинской помощью обратилось 37 человек - Цензор.НЕТ 5304
 показать весь комментарий
 
 
Армяне в Одессе творят шо хотят,им пох на законы,традиции и устои.
 показать весь комментарий
 
армяне заставляют кого-то жрать собачью еду ?
 показать весь комментарий
 
какая статистика отравления продукцией "Рошен" ?

правильно - 0
 показать весь комментарий
 
 
Племінники, їдучи в Польщу просили щоб коли я нарешті зберуся емігрувати, припер їм якнайбільше шоколадок від ;Рошен;.
 показать весь комментарий
 
Лише повний зєбіл буде вживати в таку спеку шаурму від зє-команди . Воно звичайно майже не смертельно, але і задоволення жодного 😷
 показать весь комментарий
 
Зе шаурма
Інколи проходиш повз, такі аромати ...
Але мені в найближчі 1,5 року скуштувати не вдасться
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх