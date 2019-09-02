 Житель Киевщины снимал порноролики со своими маленькими детьми, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления и ювенальной превенцией Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили 40-летнего жителя Киевской области в развращении малолетних детей, а также создании и распространение в сети порнографического видео, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Киберполицейские установили, что снимать видео человек начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети. Порнографические видео с участием своих детей он оценил в 100 долларов за единицу.

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Для распространения информации о продаже подобных видео, злоумышленник зарегистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для предотвращения его идентификации.

По месту жительства семьи полиция провела обыск. Во время предварительного осмотра техники, которая находилась в квартире работники киберполиции обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей. Также обнаружен дополнительный жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Техника изъята и направлена на экспертизу.

Событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Жителя Киевщины задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит до десяти лет заключения.

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