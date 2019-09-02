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 Политика Украины
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Все про:Портнов (430) Чорновол Татьяна (496) Труба (130) ГБР (522)

 Чорновол обвинила ГБР в отказе зарегистрировать ее заявления о преступлениях Портнова. ДОКУМЕНТ

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол обвинила директора Государственного бюро расследований Романа Трубу в работе на заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом Чорновол написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель ГБР Роман Труба отказался внести в ЕРДР мои заявления о преступлениях Портнова. Хотя отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украины)", - написала она.

По словам Чорновол, Труба во время личной встречи с ней оправдывался, что ГБР возбудило "целый букет политически-заказных уголовных дел" по заявлениям Портнова, так как не могло отказать ему согласно УПК.

"Именно этим Труба объяснил возбуждение, например, такого антигосударственного уголовного дела, где называется "преступлением" ... контрнаступление ВСУ на Донбассе 2014 года, в результате которого было освобождено 70 процентов территории Донбасса", - заявила Чорновол.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов

Экс-нардеп пояснила, что когда лично сообщила Трубе, что готовит заявления о преступлениях Портнова, тот пообещал возбудить уголовные дела.

"Мои заявления касались "узурпации власти" Портновым и его злоупотреблений на государственной должности в интересах коммерческой структуры. Однако, как оказалось, Труба настолько испуган и зависим от Портнова, что я получила два отказа", - подытожила Чорновол.

Чорновол обвинила ГБР в отказе зарегистрировать ее заявления о преступлениях Портнова 01
Чорновол обвинила ГБР в отказе зарегистрировать ее заявления о преступлениях Портнова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146008
 
   
 Топ комментарии
 
а что вы хотите от рыгоаналов? портновы, богданы, разумковы, шефиры, бужанские, шуфричи, дубинские - это всё одна шайка "новых лиц"
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В Портнова теж було 5 років, маємо предвзятість державної структури.
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Тобто Портнов у владі - цей факт зовсім не тривожить? Припустімо, у Тетяни Чорновол рильце в гармату, але Портнов - це обличчя, в якого неначе вселилися парфуми Єжова та Берії. Вам не надходить до голови, що його треба зупинити, інакше Україна може перетворитися на репресивну диктатуру?
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а что вы хотите от рыгоаналов? портновы, богданы, разумковы, шефиры, бужанские, шуфричи, дубинские - это всё одна шайка "новых лиц"
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Таня, иди пожалейся Пете!
И заодно спроси у него почему его кум югик ничего не нарыл...
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да я читал в интернете её заявление до ГБР ..... у меня слов небыло .....одни негативные эмоции по форме и содержанию заявления и обращению к ГБР
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Тебе напомнить как объяснял Труба? Он сказал что : - "Согласно УПК если человек даже просто нарисовал дерево, и назвал это Заявлением в ГБР, то мы обязаны его зарегистрировать, внести в Реестр и расследовать".
В чем проблемы?
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я согласен надо было Трубе надо было зарегестрировать провести проверку а потом дать ответ - после проведения досудебного расследования было установлено что это не есть полномочия ГБР. Просим вас обратиться в СБУ или в Генеральную прокуратуру Украины
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трубі скоро труба. в авральному порядку Зе білята хочуть змінити закон про дбр, щоб туди поставити людину з оточення Бєні
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Чорновол обвинила ГБР в отказе зарегистрировать ее заявления о преступлениях Портнова. ДОКУМЕНТ

поздно таня поздно,

было 5 лет у тебя на портнова,
а ты то??

водку пила с пашинским на бабки от проданных чешских бмп с наваром 800%.
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"... проданных чешских бмп с наваром 800%." Пруф в студию, а иначе вы балабол и провокатор.
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В Портнова теж було 5 років, маємо предвзятість державної структури.
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Тому держдеп і залочив військову допомогу зебілам, їх портновим, боготирьовим, єфремовим.
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Портнов хороший и правильный пацан для сепаров? Правильно?
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Треба бути об'єктивним Рінат, ДБР мало би взяти заяву до розгляду, інакше згодом так само будуть гоняти зелених.
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Тобто Портнов у владі - цей факт зовсім не тривожить? Припустімо, у Тетяни Чорновол рильце в гармату, але Портнов - це обличчя, в якого неначе вселилися парфуми Єжова та Берії. Вам не надходить до голови, що його треба зупинити, інакше Україна може перетворитися на репресивну диктатуру?
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Пять лет быстро пролетели, поезд уехал.
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Геринг так само думав в 1946, не згадуючи злочини 1941.
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Шановна пані Татьяна рішення ДБР було логічне і аргументоване оскільки ваша заява за змістом була некорректною в плані звернення до ДБР
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вот ссылка на заявление ... если ты адекватный то поймешь почему я считаю что ГБР не тот орган куда надо было подавать. Тут самое главное можно понять с 1 страницы заявления. Если не найдешь я потом подскажу тебе.

Чорновол обвинила ГБР в отказе зарегистрировать ее заявления о преступлениях Портнова - Цензор.НЕТ 7954
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Грамотно писати: " пані ТетянО", "некоРектною".

Про пропущені коми писати не буду.

Що саме було некоректного в заяві Чорновол?
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Ей можно она контуженная на всю голову.. Чорновол обвинила ГБР в отказе зарегистрировать ее заявления о преступлениях Портнова - Цензор.НЕТ 6931
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Разгадка такая - Государственное бюро расследований Украины расследует факт преступлений совершенных государственными чиновниками а не физическими лицами. Против физических лиц может расследовать СБУ.
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О как!
А выше очень не устраивали форма и содержание:
"... одни негативные эмоции по форме и содержанию заявления и обращению к ГБР"

Что не так с формой?
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суч ка шизофреничная, на пашинского не хочешь написать?
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