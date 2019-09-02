 Чорновол обвинила ГБР в отказе зарегистрировать ее заявления о преступлениях Портнова. ДОКУМЕНТ

Об этом Чорновол написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель ГБР Роман Труба отказался внести в ЕРДР мои заявления о преступлениях Портнова. Хотя отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украины)", - написала она.

По словам Чорновол, Труба во время личной встречи с ней оправдывался, что ГБР возбудило "целый букет политически-заказных уголовных дел" по заявлениям Портнова, так как не могло отказать ему согласно УПК.

"Именно этим Труба объяснил возбуждение, например, такого антигосударственного уголовного дела, где называется "преступлением" ... контрнаступление ВСУ на Донбассе 2014 года, в результате которого было освобождено 70 процентов территории Донбасса", - заявила Чорновол.

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Экс-нардеп пояснила, что когда лично сообщила Трубе, что готовит заявления о преступлениях Портнова, тот пообещал возбудить уголовные дела.

"Мои заявления касались "узурпации власти" Портновым и его злоупотреблений на государственной должности в интересах коммерческой структуры. Однако, как оказалось, Труба настолько испуган и зависим от Портнова, что я получила два отказа", - подытожила Чорновол.



