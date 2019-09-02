 РФ выделяет миллиардные бюджеты на дезинформацию, мы должны инвестировать в воспитание критического мышления, - спикер Сейма Литвы Пранцкетис

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на новостной портал Латвии Delfi, он выступит на конференции с сообщением о борьбе с влиянием дезинформации зарубежных государств.

"Россия выделяет миллиардные бюджеты на распространение дезинформации через контролируемые государством каналы СМИ. Мы осознаем, с вызовом какого масштаба мы сталкиваемся, и должны инвестировать в грамотность СМИ, в воспитание критического мышления. Важно сотрудничество, обмен позитивной практикой в сфере борьбы с дезинформацией", - отметил спикер Cейма.

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Встреча спикеров парламента формата NB8 - ежегодное мероприятие, организуемое в государстве, председательствующем в формате, говорится в сообщении. NB8 объединяет Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию и Исландию.