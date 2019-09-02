 Из незаконного оборота на Черкасщине изъята партия импортной техники стоимостью почти 7,7 млн. грн.. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины, внесенного в ЕРДР Черкасской местной прокуратурой Черкасской области, были установлены должностные лица одной из местных компаний, которые импортировали в Украину из Болгарии водонагревательную технику по заниженной таможенной стоимости.

В дальнейшем продукцию частично реализовывали за наличные, в т.ч. через веб-сайт предприятия в сети Интернет, без отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности, а документально отражали поставки таких товаров в адрес предприятий с признаками фиктивности.

В течение 2016-2019 годов было импортировано водонагревателей и комплектующих к ним на общую сумму более 46 млн. грн., а сумма присвоенных средств в результате злоупотребления служебным положением составила 8 млн. грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и складских помещениях компании, по результатам которых изъято водонагревательной техники на сумму 7 млн. 650 тыс. грн.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия".

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