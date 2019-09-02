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Все про:техника (606) ГФС (3410)

 Из незаконного оборота на Черкасщине изъята партия импортной техники стоимостью почти 7,7 млн. грн.. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области изъяли из незаконного оборота крупную партию импортных товаров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины, внесенного в ЕРДР Черкасской местной прокуратурой Черкасской области, были установлены должностные лица одной из местных компаний, которые импортировали в Украину из Болгарии водонагревательную технику по заниженной таможенной стоимости.

В дальнейшем продукцию частично реализовывали за наличные, в т.ч. через веб-сайт предприятия в сети Интернет, без отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности, а документально отражали поставки таких товаров в адрес предприятий с признаками фиктивности.

В течение 2016-2019 годов было импортировано водонагревателей и комплектующих к ним на общую сумму более 46 млн. грн., а сумма присвоенных средств в результате злоупотребления служебным положением составила 8 млн. грн.
На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и складских помещениях компании, по результатам которых изъято водонагревательной техники на сумму 7 млн. 650 тыс. грн.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия".

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Из незаконного оборота на Черкасщине изъята партия импортной техники стоимостью почти 7,7 млн. грн. 01
Из незаконного оборота на Черкасщине изъята партия импортной техники стоимостью почти 7,7 млн. грн. 02
Из незаконного оборота на Черкасщине изъята партия импортной техники стоимостью почти 7,7 млн. грн. 03

Источник: https://censor.net.ua/n3146004
 
 
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этож нарід, предприниматели которые серую технику возят. бляхерам можно, а этим нельзя?
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