 Дуда не поддерживает желание Трампа вернуть Россию в Большую Семерку

Об этом польский лидер заявил на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"К сожалению, Россия в последние годы предпринимает шаги, мимо которых никто из уважающих международное право не может пройти равнодушно. Надо задать вопрос: стоит ли переходить к нормальной повестке дня с Россией, когда такое случается? Я считаю, что такого не может быть", - заявил Дуда.

Он напомнил, что Россия реализует свои имперские амбиции через изменение границ с соседями и военную агрессию: в 2008 году так было в Грузии, в 2014 году - в Украине.

"Украина не контролирует полностью своей территории, этого никогда не должно было случиться в Европе", - констатировал Дуда.

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В свою очередь, Пенс подчеркнул, что Россия пытается создать разделить Польшу и США при помощи нефти и газа.

"Мы должны быть чувствительными относительно намерений и действий России, находясь по одной стороне. Несмотря на эти провокации, Польша и США никогда не будут разделены", - подчеркнул Пенс.

Вице-президент США выразил благодарность Польше за активное противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".

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