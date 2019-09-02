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Все про:G7 (317) Россия (73741) Дуда (286) Пенс (73)

 Дуда не поддерживает желание Трампа вернуть Россию в Большую Семерку

Президент Польши Анджей Дуда считает, что действия России, в последние 10 лет нарушающей международное право, не позволяют перейти к нормальным отношениям с ней.

Об этом польский лидер заявил на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майклом Пенсом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"К сожалению, Россия в последние годы предпринимает шаги, мимо которых никто из уважающих международное право не может пройти равнодушно. Надо задать вопрос: стоит ли переходить к нормальной повестке дня с Россией, когда такое случается? Я считаю, что такого не может быть", - заявил Дуда.

Он напомнил, что Россия реализует свои имперские амбиции через изменение границ с соседями и военную агрессию: в 2008 году так было в Грузии, в 2014 году - в Украине.

"Украина не контролирует полностью своей территории, этого никогда не должно было случиться в Европе", - констатировал Дуда.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Недавно мы увидели возвращение империалистических тенденций в Европе", - Дуда

В свою очередь, Пенс подчеркнул, что Россия пытается создать разделить Польшу и США при помощи нефти и газа.

"Мы должны быть чувствительными относительно намерений и действий России, находясь по одной стороне. Несмотря на эти провокации, Польша и США никогда не будут разделены", - подчеркнул Пенс.

Вице-президент США выразил благодарность Польше за активное противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".

Также на Цензор.НЕТ: Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс

Источник: https://censor.net.ua/n3146002
 
   
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Вот только от Дуды ничего не зависит Дуда не поддерживает желание Трампа вернуть Россию в Большую Семерку - Цензор.НЕТ 2055
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По любому, дуда ноль полнейший, как и расмуссен
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Прикольно!) Я теж трампа не підтримую. Співпідіння?! Нє думаю. )
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А, то мона и дальше сбивать правительственные самолеты?
ОК(Боширов и Петров записывают)))
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Трамп не Трамп - Трамп Тромб!
Стидно за АМЕРИКУ вона стала боягузливою восьмидесятилітньою бабусею!!!
Ціпочка в руці не хватає в неї!
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Трамп свое отношение к польским пляскам на костях выразил в отказе присутствовать на этом "мероприятии", сославшись на "ураганы" бушующие в его стране Дуда не поддерживает желание Трампа вернуть Россию в Большую Семерку - Цензор.НЕТ 1991 Думаю и к поляку дуде у него отношение такое же
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