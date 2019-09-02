 Зеленский уволил Муженко с военной службы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 2 сентября.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

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