 Зеленский уволил Муженко с военной службы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован 2 сентября.
"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.
я Віктора Миколайовича Муженка дуже поважаю, тому що він був разом із нами у бою більше тижня там на "Зеніті". Воював разом із нами, ризикував, сприймав усе на власні очі, а не відсиджувався у тилу. З ним також були командувач ВДВ Забродський та командир 95-ї бригади Гуть. Вони керували нашими операціями під аеропортом. При тому, що "Зеніт" - то була передова, півтора кілометри від зайнятого противником Спартака!
Нужен без опыта. Но шоб шибко вумный был.
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понеділок, 2 вересень 2019, 15:30
Підрозділ 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся із багатонаціональних навчань "Combined Resolve-XII".
ЗАСЕДАНИЕ ГШ ВСУ ПРИ БОЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ.
Этот запланирует. Распродажу техники и вооружения.
То есть - боевой генерал, как можно понять....
но и высрал (что подхватили парашные "СМИ") - украинская армия не воюет с российскими ВС.
Так что..... я как всегда - о...уеваю что думать....
Но то что успешно командовал - спасибо, Генерал. Спасибо Вам.
множились бессмысленные смерти наших солдат в "котлах".
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