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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2653) Муженко (317)

 Зеленский уволил Муженко с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы Виктора Муженко, возглавлявшего Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с июля 2014 года по 21 мая 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 2 сентября.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146001
 
 
 Топ комментарии
 
Про Іловайськ та Дебальцево питань до Мужеложенка немає?
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А до Хомчака питань не маєш, Горловка?
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Чому, от що такого видатного зробив Муженко?
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Начнём с того, что Муженко не прятался за спинами солдат, а сам вёл их в бой. Мало?
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Для начальника Генштабу? Менше ніж нуль. ти ж знаєш, я не люблю зешиарклів, але Муженко, Луценко, Гелетей, Матіос, Гладковський, Розенблат, Кононенко, Грановський це сміття.
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Ну добре, з Муженко можливо вийшов би добрий комбат чи комбриг, але ми говоримо про різні речі, нема в нас офіцерів рівня справжнього Генштабу.
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Ладно. Офицеры с боевым опытом не уровень ГШ.
Нужен без опыта. Но шоб шибко вумный был.
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Да сто печатал. Пока на эти должности МО, МВД, СБК, НГ---не наберём этнических украинцев но только с США и Канады----да нихера не выйдет. И минимум на первые 5 лет. И считаю что офицеров у нас нет. Только те что поступили в военные училища в 2014 году и позже будут офицерами. Тут мотивация превыше всего. По идее в этом году вышел только первый выпуск. Конечно есть масса достойных офицеров, и война это показала. Но отставание во всём жуткое по тактике и стратегии что вбросил 21 век. Никто так из 14 республик совка не просрал 1991 год как народ Украины! Пожинаем кровавые и тяжёлые плоды. Задним числом легко судить---но если ничего не делать---тогда мы обречены как нация.
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А де про снігурів та пенсіонерку епелептичку?
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Що зробив?
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понеділок, 2 вересень 2019, 15:30

Підрозділ 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся із багатонаціональних навчань "Combined Resolve-XII".
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Цирк на дроті, перед другою світовою москалі на навчаннях Лісабон взяли.
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Про Іловайськ та Дебальцево питань до Мужеложенка немає?
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А до Хомчака питань не маєш, Горловка?
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Не маю,Тамбов.
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Байдуже. Бо Іловайськ - то його злочин. Його, Корбана і Семенченка...
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Думаю про Іловайськ ми ще всього не знаємо.
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Всі розслідування із свідченнями давно в інтернеті.
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Кацахол, припиняй вірити байкам зі склепу.
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Командував,чи виконував накази Генштабу?
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А був наказ Генштабу? Давай, вивалюй сюди...
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А до *****, россіі і русскіх, у тебе питань, за Іловайськ, ніяких?
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Кого назначат? Володьку или Таньку? давай сразу троих.
ЗАСЕДАНИЕ ГШ ВСУ ПРИ БОЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ.
Зеленский уволил Муженко с военной службы - Цензор.НЕТ 2624
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От тільки незрозуміло хто в них "Керенський" - хомчак, корбан чи насіння???
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Пока единственное правильное решение
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От офігєнно загубили своїми діями тисячі душ - всьо вас звільнено, вкрав мільйони гривень, окутався клітчпстою ковдрою - всьо панять і прастіть, а за мішок кукурудзи трьошку клац показово по всій суворості закону!
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До хомчака звертайтесь, підонучне. До хомчака...
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У меня чуйка. АПАРышем пахнет в ГШ. Зеленский уволил Муженко с военной службы - Цензор.НЕТ 3363
Этот запланирует. Распродажу техники и вооружения.
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все барыгины подельники должны быть уволены и осуждены
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Дураки вы все. Зеля просто боится и увольняет всех старых силовиков и назначает своих. Ну как Порох - Галатея.
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В них є аналізи,які Пєтья роздавав з дзвінниці,кожному в око))
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ну логічно, навіщо сциклу бойові генерали. очкує він у передчутті пєціного путчу Зеленский уволил Муженко с военной службы - Цензор.НЕТ 3032
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Писали что Виктор Муженко десантировался(не с парашютом) с вертолета, вступил в бой с террористами, разблокировал наше отделение от осады террористов.
То есть - боевой генерал, как можно понять....
но и высрал (что подхватили парашные "СМИ") - украинская армия не воюет с российскими ВС.

Так что..... я как всегда - о...уеваю что думать....
Но то что успешно командовал - спасибо, Генерал. Спасибо Вам.
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А прежде чем писать в комментах всякую ахинею,может кто-нибудь всё же вспомнит,почему у Муженко была кличка "Витя-катафалк"? Стараниями этого "стойкого оловянного полководца"
множились бессмысленные смерти наших солдат в "котлах".
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просто с децентрализацией воровать не удобно, много денег остаётся на местах. А так отменяешь децентрализацию, бабки все текут в Киев, а оттуда уже решают кому сколько положено.
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Скандальний російський ;закон Яровой; слуги уже прийняли.
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1083?
Тотальная регистрация мобильников. Зеленский уволил Муженко с военной службы - Цензор.НЕТ 8619

Криминал при использовании VPN.
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Так это ведь было в т.н. диктаторских законах от 16.01.2014года...... Афигеть, мля нет слов....
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