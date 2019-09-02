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 Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

Прокуратура Нидерландов, которая расследует катастрофу малайзийского лайнера MH17, проинформировала украинскую сторону о том, что ключевой свидетель в деле Владимир Цемах стал подозреваемым и "чрезвычайно важно" допросить его силами Совместной следственной группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке украинским коллегам, которое оказалось в распоряжении издания theБабель.

"На основании информации, полученной недавно в рамках данного криминального дела, прократура Нидерландов теперь считает господина Цемаха подозреваемым в уничтожении рейса МН17", - говорится в тексте письма.

Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов 01

Следует отметить, что данное письмо появилось на фоне готовящегося обмена пленными между Киевом и Москвой.

В списках об обмене пленными фамилии Цемаха изначально не было. Как пишет российское издание The Insider со ссылкой на источники, российские переговорщики получили указания по Цемаху из Кремля, когда список уже был согласован, и выдвинули условие: без него обмен не состоится, а Сенцова Украина получит только в обмен на террориста.

По информации источника theБабеля, близкого к переговорам, вопрос Цемаха в начале прошлой недели обсуждали президент Зеленский, тогда еще генпрокурор Юрий Луценко и помощник президента Андрей Ермак. Юрий Луценко убеждал команду президента, что выдача Цемаха России развалит расследование по боингу, а это в свою очередь позволит ЕС снять санкции с России. В команде Зеленского, утверждает источник, с доводами Луценко нехотя согласились, но позже все же внесли Цемаха в список на обмен.

Читайте также: "Бесхребетная сделка", которая повлияет на судебный процесс по MH17, - основатель Bellingcat о возможном обмене Цемаха

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3146000
 
   
 Топ комментарии
 
зато вас кацапчики видно из далека
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Поздно ребята...надо было раньше его к себе на допрос запрашивать...
Сейчас уже все...зебобик отдаст его паРаше..и глазом не моргнет...
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Треба просто по-швидкому його в Голандію відправити...
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Глупыши нидерландские, им не понять ,что украинский нарид, устал от войны,а они со своими боингами все не угомонятся...
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Дело даже не в этом, люди погибли и это ужасно, но Нидерланды не сделали ничего, чтобы обьявить виновных. Нужен человек - обьявляйте в розыск международный.
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НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…

Мирослав Вересюк 13. 08. 2019 р.
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А не так , что в Украине все платят налог на войну?
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А этот Вересюк много раз был в АТО? Обычный порохобот, не более, как и ты который не может успокоиться шо барыгу прокатили.
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Пля, а що ж тоді Зеленську віддати *****? Мову, Віру, воду в Крим?
Важко сидіти на двох стільцях...
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Пёс, а с какого перепугу )(уйлу что-то отдавать будут?
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и никто ж не ожидал от кацапов такого коварства!

даже предположить нельзя было, что они обманут !
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Поздно ребята...надо было раньше его к себе на допрос запрашивать...
Сейчас уже все...зебобик отдаст его паРаше..и глазом не моргнет...
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глазом не моргнёт... да, это он умеет
Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 6843
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Когда зєля нанюхаєцца, то глаз вже нє моргаєць, падлюка така!)
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Треба просто по-швидкому його в Голандію відправити...
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Выдаст фигляр или не выдаст цемаха Параше? Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что сам цемах должен ясно понимать, что сегодня его выдали Параше
, а завтра он умрёт от сердечного приступа. А тюрьма в нидерландах она получше будет дома в котором жил этот цемах. Да и питание не ДАУНбасское.
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срочно выдать Голландии ! Снять вопрос обмена .
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Зняти питання рашотерористів буде точніше, це як сховати Аврору і революції не було.
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Скільки Цемах в нас вже, що бл... голандським прокурорам важко було задницю підняти? Нехай допитують доки не обміняли.
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допрашивать они его могут годами, но только при условии, что он явится на допрос.

после обмена он явится ?
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Що заважало запросити його на допит в Нідерлагди? Скільки часу його треба маринувати в українському СИЗО?
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а в Нідерландах він скрутить всім дулю замість допиту і піде бухать пиво в найближчий паб,

бо в Нідерландах його притягнути поки ні за шо.

В Українському СІЗО він сидить не за Боінг
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Что-то я начал волноваться за здоровье Цемаха:
Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 4477
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Европейцы!
Если даже британцы сглотнули сперва ядерную(радиоактивную) атаку, а потом и химическую, то вам остается только.... ну да, губы рота(пока что) пошире разиньте.
Ну да, в Германии есть бомбы ядерные, как и в Турции, просто это как для импотента презерватив.
Даже бы вы имели ракеты, Путин скажет: Эээээ, мы в "рай", а вы еврогеи(он киздит) и вы такие: ой, а давайте договоримся.
И это правильно. Вас не тронут(разве что как нас разбомбят, то вы в бункерах будете ждать пока буряты насрут вам в вентиляционные люки))
А, че я хотел сказать то? Даже и побоку - черчилль заигрывал уже с Ордой - не впервой вам. И да, я сожалею что Сралин не показал вам такое шоб вы сейчас от слова "россия" не падали кто в обморок, а кто в "берсеркерганг"(или как там?).
Слово Одину, или что там у вас было? Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 6728
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Медведчука нужно обменять. Медведчук не нужен.
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Европа уже фактически де-факто сняла санкции с России, вернула в ПАСЕ, не проводит расследование относительно вывоза криминальных денег из Мордора, строит северные потоки. Путинские пропагандоны имеют европейское гражданство, чиновники имеют европейскую недвижимость и счета. А железную волю и несгибаемость должна проявлять, почему-то, Украина - хотя её граждан в сбитом россиянами Боинге не было. Так что нужно смело менять эту мразь на Сенцова.
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и отменять санкции за сбитый Боинг ?
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Кацапчик, предлагаешь забросить зайчика в терновый куст?
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Быстрее допрашивайте его и прячте бо кацапы выдурят его у зелени
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а зеЛеной падали он не нужен.скоро на ростове будет вместе с зеЛяй
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" вопрос Цемаха в начале прошлой недели обсуждали президент Зеленский, тогда еще генпрокурор Юрий Луценко и помощник президента Андрей Ермак. Юрий Луценко убеждал команду президента, что выдача Цемаха России развалит расследование по боингу, а это в свою очередь позволит ЕС снять санкции с России. В команде Зеленского, утверждает источник, с доводами Луценко нехотя согласились, но позже все же внесли Цемаха в список на обмен."
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Сказали голландцы и тут же проголосовали за возвращение рашки в ПАСЕ. От же ублюдки двуличные!
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Это еще все забыли их референдум по поводу ЕС-Украины.
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там Пригожинские тролли хорошо постарались
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Ситуация действительно непростая. Каждая страна решает свои собственные вопросы. Нидерланды свои, штаты свои, немцы свои и так далее. Никто, правда, из них не приложил ДОСТАТОЧНО усилий, чтобы помочь нам решить свои, в свете противостояния с Мордором для нас непосильные вопросы. Никто кацапов так не нагнул, чтобы они не то чтоб войну прекратили, а хотя бы наших пленных отпустили, ни за моряков никто не нагнул, ни за Крым толком не нагнули... И что теперь делать? Всех вечноглубокоозабоченных послушаться, выдать цемаха в нидерланды и оставить наших в плену гнить в Лабытнангах всяких?
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і шо зробить владімір, правільно-відправить Цемаха х"йлу.
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Надо его сразу отдать в Гаагу, чтобы РФ уже не могла Украине за него предьявлять и торговаться за него.
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в Гааге его не за что садить в камеру до решения суда.

у нас он в камере сидит не за Боинг
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Цемаха нужно менять на Крым
или на Гиркина
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Короче, вже хто тільки можна сказав прямим текстом. Віддасте Цемаха, можете забути про будь яку допомогу.
Я б віддав цю тушку Голландії. І потім, на будь-які претензії кацапів, казав: який такий Цемах немає в нас ніякого цемаха, сходіть в Гаагу пошукайте, може там знайдете.
Хлопці ризикуючи власною шкурою витягли це лайно з ОРДЛО. А де хто, замість того щоб мовчати, почав піарилися. Тепер через різних долбодятлів розхльобують.
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Можете спорить, но.

Суд по боингу будет длиться годами, пока вынесут приговор - Путин сдохнет от старости.
Не верю я, что голландцами получится посадить кого-то из рашки в тюрягу и вообще наказать по заслугам, как это хочет Украина.
А вот наши пленные, счет на часы и дни. Этот цемах и ногтя не стоит наших людей. Так вопрос, может нахер послать голландцев и таки вернуть наших ребят? Разве их жизни стоят дешевле цены цемаха?
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та можно вообще сдаться во избежание последующих смертей на фронте
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Из окопа спамиш, вафел?
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Опять ты) я написал про конкретную личность, про конкретную ситуацию. Ну причем тут сдаться на фронте?
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да при том, что эта конкретная личность стоит миллиардных санкций
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Як можна його було взагалі вносити до списку на обмін ? Таврюки ! І чому ДОСІ не допросили такого важливого свідка ? Його треба обов`язково допросити і судити, винести вирок
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Скільки ж Соєвий зарядив копійчин на оцю орду? Дозволю собі відзначити, що тут іде мова не про 8% відсоткових. Тут сидять мільярдні цуцики цієї свинини. З великим задоволенням поясню їм майбутнє - воно вмерло... Моліться, поросятка!!!!
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то-есть, отплатим голландцам снятием санкций с кремля?
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Потом они проголосовали в пользу Украины Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 3813
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У голландцев была куча времени для допросов Цемаха, да и сейчас еще не поздно сначала допросить, а потом обменять, достаточно одного рабочего дня, чтоб задать кучу вопросов.
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Он нужен на суде,как живой свидетель.В засРашке он потом расскажет,что его под пытками заставили оговорить себя и засРашку.
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Читай выше:
"Прокуратура Нидерландов, которая расследует катастрофу малайзийского лайнера MH17, проинформировала украинскую сторону о том, что ключевой свидетель в деле Владимир Цемах стал подозреваемым "
Дядя уже подозреваемый в деле по Боингу, а не свидетель, так что спокойно может вообще помалкивать и до суда, и на суде и именно теперь, если чего расскажет, то всегда может ссылаться на принуждение оклеветать себя.
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Именно блестящая операция СБУ по Цемаху и сподвигла ВВХ к попытке обмена его на наших пленных и ,соответственно,вообще разговоров об обмене,а не какая-то новая политика новоиспеченных представителей власти. Для засРашки это очень важный свидетель,которого они будут стараться заполучить любой ценой.Если мы его сейчас выдадим засрашкинцам,то ВВХ будет в окончательно поимеет Европу. На чьей стороне будет играть Камертон и его советники? Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 7855
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Если отдаст то будет полное чмо ! И это может стать началом его заката как президента !
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С другой стороны -чё дрочатся Нидерланды ? По тихому отправили по тихому привезли ...Что проблема какая то ?
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Просте питання, що головніше Україні, повернути наших людей чи гіпотетична допомога голандцям, які зовсім не бажають пришвидчувати розслідування по Боінгу?
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ну шо ЗЕботики? ваши комментарии?

,, но позже все же внесли Цемаха в список на обмен".Источник: https://censor.net.ua/n3146000
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