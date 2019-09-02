 Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке украинским коллегам, которое оказалось в распоряжении издания theБабель.
"На основании информации, полученной недавно в рамках данного криминального дела, прократура Нидерландов теперь считает господина Цемаха подозреваемым в уничтожении рейса МН17", - говорится в тексте письма.
Следует отметить, что данное письмо появилось на фоне готовящегося обмена пленными между Киевом и Москвой.
В списках об обмене пленными фамилии Цемаха изначально не было. Как пишет российское издание The Insider со ссылкой на источники, российские переговорщики получили указания по Цемаху из Кремля, когда список уже был согласован, и выдвинули условие: без него обмен не состоится, а Сенцова Украина получит только в обмен на террориста.
По информации источника theБабеля, близкого к переговорам, вопрос Цемаха в начале прошлой недели обсуждали президент Зеленский, тогда еще генпрокурор Юрий Луценко и помощник президента Андрей Ермак. Юрий Луценко убеждал команду президента, что выдача Цемаха России развалит расследование по боингу, а это в свою очередь позволит ЕС снять санкции с России. В команде Зеленского, утверждает источник, с доводами Луценко нехотя согласились, но позже все же внесли Цемаха в список на обмен.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
Мирослав Вересюк 13. 08. 2019 р.
Важко сидіти на двох стільцях...
даже предположить нельзя было, что они обманут !
Сейчас уже все...зебобик отдаст его паРаше..и глазом не моргнет...
, а завтра он умрёт от сердечного приступа. А тюрьма в нидерландах она получше будет дома в котором жил этот цемах. Да и питание не ДАУНбасское.
после обмена он явится ?
бо в Нідерландах його притягнути поки ні за шо.
В Українському СІЗО він сидить не за Боінг
Если даже британцы сглотнули сперва ядерную(радиоактивную) атаку, а потом и химическую, то вам остается только.... ну да, губы рота(пока что) пошире разиньте.
Ну да, в Германии есть бомбы ядерные, как и в Турции, просто это как для импотента презерватив.
Даже бы вы имели ракеты, Путин скажет: Эээээ, мы в "рай", а вы еврогеи(он киздит) и вы такие: ой, а давайте договоримся.
И это правильно. Вас не тронут(разве что как нас разбомбят, то вы в бункерах будете ждать пока буряты насрут вам в вентиляционные люки))
А, че я хотел сказать то? Даже и побоку - черчилль заигрывал уже с Ордой - не впервой вам. И да, я сожалею что Сралин не показал вам такое шоб вы сейчас от слова "россия" не падали кто в обморок, а кто в "берсеркерганг"(или как там?).
Слово Одину, или что там у вас было?
і https://www.superyachtfan.com/superyacht_royal_romance.html
Не трожь Виктора: он еще не наплавался на своей "байдарке".
у нас он в камере сидит не за Боинг
или на Гиркина
Я б віддав цю тушку Голландії. І потім, на будь-які претензії кацапів, казав: який такий Цемах немає в нас ніякого цемаха, сходіть в Гаагу пошукайте, може там знайдете.
Хлопці ризикуючи власною шкурою витягли це лайно з ОРДЛО. А де хто, замість того щоб мовчати, почав піарилися. Тепер через різних долбодятлів розхльобують.
Суд по боингу будет длиться годами, пока вынесут приговор - Путин сдохнет от старости.
Не верю я, что голландцами получится посадить кого-то из рашки в тюрягу и вообще наказать по заслугам, как это хочет Украина.
А вот наши пленные, счет на часы и дни. Этот цемах и ногтя не стоит наших людей. Так вопрос, может нахер послать голландцев и таки вернуть наших ребят? Разве их жизни стоят дешевле цены цемаха?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Референдум_в_Нидерландах_об_ассоциации_между_Европейским_союзом_и_Украиной#Отношение_всех_граждан_Нидерландов_к_Ассоциации_Украины_и_ЕС
"Прокуратура Нидерландов, которая расследует катастрофу малайзийского лайнера MH17, проинформировала украинскую сторону о том, что ключевой свидетель в деле Владимир Цемах стал подозреваемым "
Дядя уже подозреваемый в деле по Боингу, а не свидетель, так что спокойно может вообще помалкивать и до суда, и на суде и именно теперь, если чего расскажет, то всегда может ссылаться на принуждение оклеветать себя.
,, но позже все же внесли Цемаха в список на обмен".Источник: https://censor.net.ua/n3146000