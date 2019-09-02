 Считаем Цемаха подозреваемым в деле MH17. Его сохранение для допроса крайне важно, - прокуратура Нидерландов. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке украинским коллегам, которое оказалось в распоряжении издания theБабель.

"На основании информации, полученной недавно в рамках данного криминального дела, прократура Нидерландов теперь считает господина Цемаха подозреваемым в уничтожении рейса МН17", - говорится в тексте письма.

Следует отметить, что данное письмо появилось на фоне готовящегося обмена пленными между Киевом и Москвой.

В списках об обмене пленными фамилии Цемаха изначально не было. Как пишет российское издание The Insider со ссылкой на источники, российские переговорщики получили указания по Цемаху из Кремля, когда список уже был согласован, и выдвинули условие: без него обмен не состоится, а Сенцова Украина получит только в обмен на террориста.

По информации источника theБабеля, близкого к переговорам, вопрос Цемаха в начале прошлой недели обсуждали президент Зеленский, тогда еще генпрокурор Юрий Луценко и помощник президента Андрей Ермак. Юрий Луценко убеждал команду президента, что выдача Цемаха России развалит расследование по боингу, а это в свою очередь позволит ЕС снять санкции с России. В команде Зеленского, утверждает источник, с доводами Луценко нехотя согласились, но позже все же внесли Цемаха в список на обмен.

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О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.