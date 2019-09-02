 До конца года будет объявлен конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома", - Абромавичус

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

В течение последних двух месяцев Абромавичус возглавлял Наблюдательный совет Концерна, куда был введен указом президента Владимира Зеленского от 12 июня 2019 года.

"Сразу после инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко мне с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпром" и начать глубинную трансформацию компании", - пояснил свое назначение в Наблюдательный совет Абромавичус.

По его словам, за это время Наблюдательный совет успел сформировать номинационных комиссию с участием международных консультантов, провести десятки собеседований и отобрать нескольких претендентов на должность Генерального директора Концерна.

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"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", - цитирует Абромавичуса пресс-служба.

Так, в "Укроборонпроме" утверждают, что без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников Концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, а на самих предприятиях была создана "атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности".

"Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого Концерна, так и государства, чего мы допустить не могли. В конце концов совместно с Президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить Концерн и войти в его операционную работу", - пояснил Абромавичус.

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"Впрочем, и Президент, и я, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора Генерального директора "Укроборонпрома". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", - добавил он.

Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.