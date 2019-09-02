EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  649  6
Все про:Укроборонпром (767) Абромавичус (433)

 До конца года будет объявлен конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома", - Абромавичус

Абромавичус был вынужден срочно возглавить "Укроборонпром" вне конкурса из-за утечек документов и нездоровой атмосферы в госконцерне. До конца года наблюдательный совет "Укроборонпрома" собирается объявить о проведении конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

В течение последних двух месяцев Абромавичус возглавлял Наблюдательный совет Концерна, куда был введен указом президента Владимира Зеленского от 12 июня 2019 года.

"Сразу после инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко мне с просьбой возглавить наблюдательный совет концерна "Укроборонпром" и начать глубинную трансформацию компании", - пояснил свое назначение в Наблюдательный совет Абромавичус.

По его словам, за это время Наблюдательный совет успел сформировать номинационных комиссию с участием международных консультантов, провести десятки собеседований и отобрать нескольких претендентов на должность Генерального директора Концерна.

Читайте на Цензор.НЕТ: В отношении "Укроборонпрома" открыто около 500 дел о коррупции, только 2% доходят до суда, - Абромавичус

"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", - цитирует Абромавичуса пресс-служба.

Так, в "Укроборонпроме" утверждают, что без согласования с Наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников Концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, а на самих предприятиях была создана "атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности".

"Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого Концерна, так и государства, чего мы допустить не могли. В конце концов совместно с Президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить Концерн и войти в его операционную работу", - пояснил Абромавичус.

Также на Цензор.НЕТ: Все решения о продаже военного имущества будут обоснованы и максимально прозрачны, - Абромавичус

"Впрочем, и Президент, и я, и все члены Наблюдательного совета Концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора Генерального директора "Укроборонпрома". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", - добавил он.

Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.

Источник: https://censor.net.ua/n3145999
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лысого с квартала нужно назначать и к бабке не ходи...
 показать весь комментарий
 
 
Краще закони генерувати, а виконувати, то справа інших. Вони і відповідатимуть))
 показать весь комментарий
 
весь этот мятежный цирк и есть та самая нездоровая обстановка, о которой говорит Абромавичус. господа, вы сделали и это тоже! неужели нельзя было все делать без театральных эффектов? не понимаю...
 показать весь комментарий
 
у меня такое ощущение что идет очень бурная имитация деятельности, а в это время отменяется переход на новое питание, отменена закупка нужных запчастей для техники, приостановилась поставка в армию новых вооружений.
 показать весь комментарий
 
 
как-то не верится в поборников конкурсов, которые тупо назначили себя захватив власть в концерне. сказка про доброго сталина
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх