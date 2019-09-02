 Не списывать, помогать одноклассникам, быть личностями, уважать учителей: Зеленский дал первоклассникам "сугубо человеческие" советы

Свое послание он опубликовал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал Зеленский.
Президент дал школьникам такие советы:
- Никогда не думать: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю!" - подчеркнул Зеленский.
- Не списывать, быть самостоятельными.
- Не стесняться, если единственные в классе сделали "домашку". "Будьте личностями", - призвал президент.
- Не забывать после пятницы бутерброды в портфеле.
- Уважать своих учителей, которые, по словам главы государства, "будут для вас вторыми родителями".
- Помогать одноклассникам. "Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью", - сказал Зеленский.
"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строчки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" - добавил глава государства.
Це Пастор, Порошенко, порохоботи....
И ПО и ЗЕ хейтерам желчь глаза застила. Два лагеря хейтеров уже залили этой желчью весь сайт, а нормально говорить ни те, ни другие не способны. Скоро отсюда уйдут последние адекватно мыслящие люди, которые хотят объективно говорить о ситуациях.
Тепер йому байдуже.
Нехай там вмирають від ворожих обстрілів.
То ж не його друзі, свати, куми, сусіди і т.д..
До речі, з кварталу на фронт ніхто не пішов, а команда величезна.
У владу поперли всі.
- Вы хотите, чтобы в первый день учёбы к вашим детям обращался Президент со сводкой МО, вместо напутствий и пожеланий?
У кожного учня повинен бути хоч один баканов на все життя...
Сніжок @snizhok_snizhok
Пишуть, що Зеленский віддав свого сина у Новопечерську школу, де рік навчання - 13000 $.. Кінець епохи бідності.
заробить.
Порошенко своих детей не запрещал 1 сентября снимать даже г+г...
Показательно.
Так що дітки, цінуйте тих, хто поруч
заздри мовчки ...
а скептичне ставлення.
Порада ЗЕ - не списуй в Богдана !
Будь самостійним.
Поважай народ.
Это да, смешно.
А я бы внедрил логику(как предмет). Ибо это как фундамент. Это совки как раз и запретили после переворота. А все что совковое - что? Правильно - говно.
То есть нужно делать наоборот.(цивилизованный мир так и жил и продолжает жить, а совок это тупо гниль)
что вам бросилось в глаза?
думаю шо там учат быть - "особистістю"(может я идеализирую....)
а не как в совке - "гаечкой"(или "болтом") для людоедской системы тварей красножопых.
Источник: https://censor.net.ua/v3130960
- Вот первое, что нужно изменить/отменить это эти 12 и заменить их на стандартную процентную систему: просто, удобно, детально. Не надо изобретать велосипед.
Это интересно...
И помнить слова Мао - сколько книг ни читай - императором не станешь...
Усцался от васторга по поводу писульки в фейсбуке?
Ну-ну....
Вот премьер - он хоть видео снял!
Это советует ЭТО, которое даже свой номер с роялем сплагиатило.