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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2653) школа (1895)

 Не списывать, помогать одноклассникам, быть личностями, уважать учителей: Зеленский дал первоклассникам "сугубо человеческие" советы

Президент Владимир Зеленский поздравил учеников, учителей и родителей с Днем знаний и дал несколько советов детям.

Свое послание он опубликовал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. Не менторских, а сугубо человеческих", - написал Зеленский.

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Президент дал школьникам такие советы:
- Никогда не думать: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю!" - подчеркнул Зеленский.
- Не списывать, быть самостоятельными.
- Не стесняться, если единственные в классе сделали "домашку". "Будьте личностями", - призвал президент.
- Не забывать после пятницы бутерброды в портфеле.
- Уважать своих учителей, которые, по словам главы государства, "будут для вас вторыми родителями".
- Помогать одноклассникам. "Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью", - сказал Зеленский.

"И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате не будет строчки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12! С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей!" - добавил глава государства.

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Не списывать, помогать одноклассникам, быть личностями, уважать учителей: Зеленский дал первоклассникам сугубо человеческие советы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145998
 
 
 Топ комментарии
 
Обстріли та загиблих Воїнів Зеленський ніяк не бажає прокоментувати?
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у камеру схову для мажорів, еге ж

Сніжок‏ @snizhok_snizhok

Пишуть, що Зеленский віддав свого сина у Новопечерську школу, де рік навчання - 13000 $.. Кінець епохи бідності.
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А що, у них немає батьків, деякі зараз на нулі, під прицілами русскіх снайперів.
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Обстріли та загиблих Воїнів Зеленський ніяк не бажає прокоментувати?
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А що, у них немає батьків, деякі зараз на нулі, під прицілами русскіх снайперів.
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То есть дети должы потом прийти домой и говорить об этом с родителями???!!! Ко взрослой аудитории надо обращаться в других речах, а не через детей в первый учебный день. Может им ещё показать видео как погибают их родители?! Надо выбирать время, место и аудиторию для подобных речей и материалов.
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«Це не їх війна»....
Це Пастор, Порошенко, порохоботи....
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особисте прохання до Вас: допоможіть розспамити 01.09.2019 22:54 Там зебіли чергову брехню (і не по темі інфи) вивалили, а моє спростування заспамили...
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А почему спамят даже вот такие невинные вопросы: "Ученикам в первый день учёбы???!!!"
И ПО и ЗЕ хейтерам желчь глаза застила. Два лагеря хейтеров уже залили этой желчью весь сайт, а нормально говорить ни те, ни другие не способны. Скоро отсюда уйдут последние адекватно мыслящие люди, которые хотят объективно говорить о ситуациях.
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Ні. Він на цьому в'їхав в президентське крісло.
Тепер йому байдуже.
Нехай там вмирають від ворожих обстрілів.
То ж не його друзі, свати, куми, сусіди і т.д..
До речі, з кварталу на фронт ніхто не пішов, а команда величезна.
У владу поперли всі.
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- Тепер йому байдуже.
- Вы хотите, чтобы в первый день учёбы к вашим детям обращался Президент со сводкой МО, вместо напутствий и пожеланий?
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Может еще анафему Барыге устроить перед школьниками?...
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Лучше взять какого-то военопленного и расстрелять на глaзах у детей в их первый день учёбы, вот тогда зе-хейтеры будут довольны.
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У кожного учня повинен бути хоч один баканов на все життя.....
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Oljik
У кожного учня повинен бути хоч один баканов на все життя...
Не списувати, допомагати однокласникам, бути особистостями, поважати вчителів: Зеленський дав першокласникам "суто людські" поради - Цензор.НЕТ 862

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Тільки Однокласснікам? А тєм шо Вконтактє?
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...і ні за що не давайте інтервью журналістам !
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Журналистам - можно, а вот журналюшкам...
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А методичку как курам нестись он еще не выпустил?
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у камеру схову для мажорів, еге ж

Сніжок‏ @snizhok_snizhok

Пишуть, що Зеленский віддав свого сина у Новопечерську школу, де рік навчання - 13000 $.. Кінець епохи бідності.
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так він незабаром бурштин видобуватиме, казино повідкриває...
заробить.
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Есть видео, где оно прыгает вокруг журналистов с выпученными глазами и брызгая слюнями , как бешенное, и запрещает снимать.
Порошенко своих детей не запрещал 1 сентября снимать даже г+г...
Показательно.
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і багато 5-й Анал його діток в Британії назнімав ? ..))
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А що, принц має навчатися в державній школі разом із смердами?
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Однокласники ЗЕ добре при владі прилаштувались, та і сусіди теж..
Так що дітки, цінуйте тих, хто поруч Не списывать, помогать одноклассникам, быть личностями, уважать учителей: Зеленский дал первоклассникам "сугубо человеческие" советы - Цензор.НЕТ 6756
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і нащо заздрити так голосно...? Не списывать, помогать одноклассникам, быть личностями, уважать учителей: Зеленский дал первоклассникам "сугубо человеческие" советы - Цензор.НЕТ 6678
заздри мовчки ... Не списывать, помогать одноклассникам, быть личностями, уважать учителей: Зеленский дал первоклассникам "сугубо человеческие" советы - Цензор.НЕТ 2684
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це не заздрість.
а скептичне ставлення.
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Ах, да.
Порада ЗЕ - не списуй в Богдана !
Будь самостійним.
Поважай народ.
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Краще б зіграв на роялі дітям "Школьньіе годьі".
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Помогать одноклассникам = это он хорошо сказал. Сам Баканова уже пристроил, на очереди другие одноклассники презедента.
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- Никогда не думать: "Это мне в жизни вообще не понадобится". "Поверьте, я знаю, о чем говорю!" - подчеркнул Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3145998\\\\\\\\

Это да, смешно.
А я бы внедрил логику(как предмет). Ибо это как фундамент. Это совки как раз и запретили после переворота. А все что совковое - что? Правильно - говно.
То есть нужно делать наоборот.(цивилизованный мир так и жил и продолжает жить, а совок это тупо гниль)
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Формальная логика может изучаться в качестве раздела математики (арифметика, алгебра, геометрия), а также информатики.
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товарищ, а давай.те, скажите как вы своих детей там отправлял и контролировал(по сравнению с совком) программу обучения?
что вам бросилось в глаза?
думаю шо там учат быть - "особистістю"(может я идеализирую....)
а не как в совке - "гаечкой"(или "болтом") для людоедской системы тварей красножопых.
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не списывать а сам у пороха речь списал
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Экс-президент Петр Порошенко подтвердил, что действующий глава государства Владимир Зеленский использовал его слова во время выступления в Брюсселе.

Источник: https://censor.net.ua/v3130960
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Тезисы готовило порошенковское министерство иностранных дел. Так при чём здесь списывание?
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- у каждого из вас по этому "предмету" будет твердые 12.

- Вот первое, что нужно изменить/отменить это эти 12 и заменить их на стандартную процентную систему: просто, удобно, детально. Не надо изобретать велосипед.
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Не менторские, сугубо человеческие советы для первоклассников. Это интересно.
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а чому не виступив а написав? першачки вже вміють читати твітер?
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Не списывать, помогать одноклассникам, быть личностями, уважать учителей:

И помнить слова Мао - сколько книг ни читай - императором не станешь...
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Це перший Президент України, який звернувся до маленьких громадян нашої держави з нормальними, напутніми словами. А те, що порохососи всцикаються від цього - так до до лікаря, шановні. Чим більше горить ваша пердюка, тим правильніше люди оцінююють роботу нової влади.
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Ты вааще идиот?
Усцался от васторга по поводу писульки в фейсбуке?
Ну-ну....
Вот премьер - он хоть видео снял!
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не смеши меня за сдеся,нарик для меня всегда будет нариком ибо бьівших как і алкоголиков не бьівет а трепаться органом во рту не есть работа, только пиар, еще за щечки как адольф потрепать
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о, я тоже проходжу по цим критеріям, чи "ях"?
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Как любить Родину он им не сказал. Ну и хорошо, а то в его интерпретации это не для детских ушей.
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Президенту еще не сказали что у первоклашек нет "домашек" и оценок, да и бутерброды на фоне шаурмы уже не актуальны.)
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И обязательно надо поступить в институт или университет в котором преподом ваш папа, ну или мама. И не только на заочное обучение. Что бы не тратить время на учёбця, а рубить бабло скача по разным КВНам. А сесии за вас папа сдаст. Или мама.
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Не списывать.
Это советует ЭТО, которое даже свой номер с роялем сплагиатило.
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