 Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за служебную халатность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщается, бывший руководитель присвоил более 22 млн гривен.
"Экс-руководитель ведомства своими действиями способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, предназначенных для реабилитации военных", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
Обвинительный акт на данный момент направлен в суд.
Нова очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька представила колективу міністерства своїх радників.
Про це повідомили на Фейсбук-сторінці МОЗ.
Джерела "Української правди" розповіли, хто серед призначених.
До списку входять Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Сімоненко.
Ольга Голубовська - позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьової. Теж людина з групи впливу Петра Багрія.
Вона керувала напрямком "інфекційні хвороби". Просувала пегільовані інтерферони для лікування гепатиту С, єдиним постачальником цих препаратів був монополіст Петро Багрій.
Олександр Чумак - людина з орбіти впливу Петра Багрія, який є співвласником компанії "ІнтерХім", що у свій час масово виготовляла препарати зі вмістом "кодеїну", що має наркотичний ефект. Держлікслужба попереджала фармвиробника про необхідність взяти під контроль виробництво цих препаратів.
Окрім того, Чумак був помічником нардепа Олега Мусія, який за часів регіоналки Раїси Богатирьової очолював Громадську раду при МОЗ...
https://life.pravda.com.ua/society/2019/09/2/238095/
Справа мутна дуже. Але навіть при цьому його особистого зиску не доведено.
От ще білш старіша інфа:
"23 квітня 2019р. Колишньому голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артуру Дерев'янку повідомлено про підозру у сприянні розкраданню 22 млн грн бюджетних коштів. Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, йому інкримінують вчинення службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Слідчими ДБР встановлено, шо у 2015 році Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників АТО було укладено договори з суб'єктами господарської діяльності про фінансування за бюджетні кошти заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО. «Керівники згаданих суб'єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів, надали завідомо неправомірні відомості в актах приймання-передачі наданих за договорами послуг. Зокрема, було вказано недостовірні дані щодо кількості учасників АТО, яким нібито було надано послуги з психологічної реабілітації, а також щодо обсягу таких послуг», - йдеться у повідомленні. Слідством установлено, що колишній голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, проявляючи службову недбалість, не здійснив заходів для перевірки достовірності відомостей, зазначених в актах приймання-передачі наданих послуг, та затвердив їх. Таким чином, екс-керівник відомства тривало не виконував свої службові обов'язки належним чином, чим фактично сприяв можливості привласнення бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн, виділених для реалізації бюджетної програми з реабілітації військових. В ДБР наголосили, що посада підозрюваного належить до посад державної служби категорії А. Правоохоронцями проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання осіб, причетність яких до вказаних правопорушень перевіряється".
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10527954-eks-kerivnika-derzhsluzhbi-u-spravah-veteraniv-ato-pidozryuyut-u-roztrati-22-milyoniv-griven.html
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І ще одна інфа:
"21 Червня, 2017р., Артур Дерев'янко подав заяву про звільнення з посади голови Державної служби з питань ветеранів та учасників АТО. Кабінет міністрів України звільнив Артура Дерев'янка з посади голови Державної служби з питань ветеранів та учасників АТО. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу".
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/kabmin-zvilniv-golovu-derzhsluzhbi-z-pitan-veteraniv-ato-421665.html ------
І ще одна, з вікіпедії: "Дерев'янко Артур Валентинович (нар. 19 листопада 1964, Кіровоград, УРСР) - український військовик, полковник запасу, Голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
У 1986 році закінчив Київське вище загальновійськове училище імені М. В. Фрунзе.
У 1987-1988 роках - брав участь в Афганській війні (1979-1989). За успішне виконання бойових завдань нагороджений орденом «Червоного прапора», трьома орденами «Червоної зірки».
В 1993-1994 рр. навчався у командно-штабному коледжі морської піхоти США. У 1996-1997 роках брав участь у миротворчій операції в колишній Югославії.
У 2006 році закінчив Івано-Франківський національний університет нафти і газу.
Заступник Голови Київської міської спілки ветеранів Афганістану.
10 вересня 2014 року призначений Головою Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Вільно володіє українською, російською та англійською мовами, сербо-хорватською - читає та перекладає зі словником. Полковник запасу. Має 7-й ранг державного службовця. Одружений. Має двох синів."
По сообщению правоохранителей, в 2015 году Госслужба заключила договоры с субъектами хозяйствования о финансировании из бюджета психологической реабилитации пострадавших участников АТО.
Однако, информация, указанная в актах, по количеству участников АТО, которые якобы прошли психологическую реабилитацию, была заведомо неправомерной.
Бывший глава Госслужбы утвердил недостоверные документы, чем способствовал присвоению 22 миллионов гривен.
Сейчас экс-руководитель подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.