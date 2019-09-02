 Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за служебную халатность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, бывший руководитель присвоил более 22 млн гривен.

"Экс-руководитель ведомства своими действиями способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, предназначенных для реабилитации военных", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Обвинительный акт на данный момент направлен в суд.

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