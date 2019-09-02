 Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, информирует Цензор.НЕТ.
"1 сентября 2019 состоялось общее собрание Свято-Троицкой общины села Войница Млиновского района Ривненской области. На нем было принято решение, согласно которому община вышла из-под юрисдикции Московского патриархата и перешла в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на общем собрании Свято-Троицкой религиозной общины присутствовали 119 прихожан. За переход проголосовали 102 человека, против - 13, воздержались - 4.
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Напомним, 28 июля митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что в течение более чем полугода, прошедшего с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.
Карту переходов смотрите здесь.
Вот КПСС разогнали- легче стало.
То же надо делать и с попами.Должен работать,платить налог государству, а в свободное от основной работы время занимайся религией- любой- у нас свобода вероисповедания.
Но ни какой поддержки со стороны государства и местной власти.
Досить по чужих поневірятись.
Как же классно шо злое капище стало - очень бобрым. Теперь все злые = "гореть вечно", а очень добрые - наоборот
Все верующие - слабые люди, которым надо поводырь по жизни ,не могут отличить,где ложь , а где правда .А попы этим пользуются.