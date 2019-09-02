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 Общество
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Все про:Ривненщина (702) УПЦ МП (1010) ПЦУ (444)

 Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ

Православная община с. Войница в Млиновском районе Ривненской области приняла решение о переходе из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, информирует Цензор.НЕТ.

"1 сентября 2019 состоялось общее собрание Свято-Троицкой общины села Войница Млиновского района Ривненской области. На нем было принято решение, согласно которому община вышла из-под юрисдикции Московского патриархата и перешла в Православную церковь Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на общем собрании Свято-Троицкой религиозной общины присутствовали 119 прихожан. За переход проголосовали 102 человека, против - 13, воздержались - 4.

Читайте на Цензор.НЕТ: Элладская церковь подтвердила каноничность предоставления автокефалии ПЦУ

Напомним, 28 июля митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что в течение более чем полугода, прошедшего с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Карту переходов смотрите здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145995
 
   
 Топ комментарии
 
та и дьяконов гнать нужно. Можно с кучеряшки пью начать
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Так, кацапи, зебіли і малороси традиційно довіряють церкві, що керується чекістами Путіним і Гундієвим.
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Почему зебилы не могут не пиздеть. За год, даже за меньшее время, в пцу перешли во первых все приходы бывшего киевского патриархата и УАПЦ. Во вторых более 500 приходов московского патриархата. 500+ - это один процент? Или зебилы такие тыпые, что уже даже примитивную математику не знают?
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Доки в Україні будуть московські попи,ладу не буде.
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та и дьяконов гнать нужно. Можно с кучеряшки пью начать
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Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ

Вот КПСС разогнали- легче стало.
То же надо делать и с попами.Должен работать,платить налог государству, а в свободное от основной работы время занимайся религией- любой- у нас свобода вероисповедания.
Но ни какой поддержки со стороны государства и местной власти.
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Может еще предложишь сттью за тунеядсво? С налогами да, согласен - остальное- личное дело. Хочет - работает, хочет - нет. В конце концов в церьков никого не загоняют силой.
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Отак поступово всі українці навернуться до власної церкви.
Досить по чужих поневірятись.
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Слово Кашруту!
Как же классно шо злое капище стало - очень бобрым. Теперь все злые = "гореть вечно", а очень добрые - наоборот Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 2546
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Чомусь не дуже довіряють українці церкві створеній за участю Наріка і Соєвого - за весь рік , до ПЦУ перейшло всього лише 1% від загальної кількості церковних громад ...
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Так, кацапи, зебіли і малороси традиційно довіряють церкві, що керується чекістами Путіним і Гундієвим.
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И что? какого года фотка? Есть простой факт - именно порошенко сломал существующее положение вещей и украинская цельковь получила от вселенского патриархата автокефалию. А ватники и зебилы могут сколько угодно повторять рашко пропоганду, тольку не будет.
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Как посмотрю - война выгодна была и Вовану и Барыге- оба набивали себе карманы...
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А можно более подробно, какое состояние у порошенко было в 13 году и какое в 19? А, ты про барыгу коломойского? Тот да, много украл. Так много, что сейчас своего президента купил и поставил.
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нео руйнує агентуру сатанату рпц зсередини
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Чомусь не дуже довіряють українці церкві створеній за участю Наріка і Соєвого

Все верующие - слабые люди, которым надо поводырь по жизни ,не могут отличить,где ложь , а где правда .А попы этим пользуются.
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скільки цих слабких з упц рпц голосувало за закликом з мокші "абинепорох бо не витримаємо", не попи цим користуються а диявол в кремлі , ви зробили це, 73%
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Почему зебилы не могут не *******. За год, даже за меньшее время, в пцу перешли во первых все приходы бывшего киевского патриархата и УАПЦ. Во вторых более 500 приходов московского патриархата. 500+ - это один процент? Или зебилы такие тыпые, что уже даже примитивную математику не знают?
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Слава богу. Ещё один кирпичик в нашу пользу.
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