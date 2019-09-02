 "Голос" призывает пересмотреть решение об объединении Минветеранов и МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Голос" на странице в Telegram.
"Призываем правительство и большинство пересмотреть решение об объединении министерств... Решение, принятое во время поспешного и непрозрачного формирования Кабинета министров, замедлит работу над решением проблем ветеранской общественности, голос которой должен влиять на работу правительства уже сегодня", - говорится в сообщении.
Народный депутат фракции "Голос" Леся Василенко отмечает, что в минувшем году ветеранские сообщества, активисты и эксперты приложили "огромные усилия" для создания Министерства ветеранов.
"Мы сделали это, чтобы проблемы людей, защищавших страну от российской агрессии, были в фокусе работы чиновников… Решение об объединении министерств отбрасывает нас на несколько лет назад - ведь теперь сотрудники двух новосозданных институций институтов будут заниматься административными вопросами, а не проблемами ветеранов, переселенцев, и граждан, которые остались на оккупированных РФ территориях", - отметила она.
В партии отмечают, что первыми вызовами и для главы объединенного ведомства Оксаны Коляды, и для сотрудников министерств станут административные и бюджетные вопросы министерств и их работников, а не ветеранов, и в этих условиях полноценная работа над решением проблем ветеранов министерство сможет начать не ранее середины следующего года.
А звідкіль він у пєвца....
І що?
коли додому збираєшся - в рідну Луганду ?
Так для Антиколорадоса и Яхве = злой, так что....(лижет мощи, молится)
Сява, иди лучше пой(и пей), клоун.
Крапка.
Хто це надасть, чи буде при цьому міністерство, як воно називатиметься - до лампи.
Бо залежить це не від назви міністерства, а від економічної спроможності держави надати ветерану заслужені пільги.
Вікіпедія.
Історія України..
р.Партії після ЄвроМайдану
..Найславетніший у той час рок-співак Вакарчук створив партію "Голос" з досі не встановленою ідеологією..Партія була спочатку відома тим,що постійно дякувала,потім постійно до чогось закликала.
Після повернення Вакарчука у шоу бізнес частина її депутатів увійшла в коаліцію.
Доля решти невідома і малоцікава.
через 5 років після створення була розпущена.
https://dosvitok.if.ua/спaлuвcя-нa-пeршoмy-ж-зaсiдaннi-людu-в-шoцi-вiд-тoг/
Як зазначається, предметом розмови стало об'єднання соціальних груп, довкола яких зосереджена робота двох міністерств - у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
"Зустріч вийшла максимально відвертою та щирою і нам вдалося довести пріоритетність проблем та потреб ветеранів та внутрішньо переміщених осіб для уряду", - зазначив Олексій Гончарук.
Водночас Прем'єр-міністр визнав, що проблематика питання досить глибока і потребує пошуку необхідних механізмів її вирішення.
"Мушу визнати, проблема глибша, ніж ми прогнозували на початку. Але впевнений, ми знайдемо необхідні механізми. Я дам доручення Мінфіну, Мін'юсту, Мінветеранів та Мінсоцполітики максимально швидко провести робочі наради з цього питання. Думаю рішення знайдемо. Головне, що є розуміння позицій!" - наголосив Гончарук.
збрехавпошуткував.