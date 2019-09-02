EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  71  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8184) Донбасс (19271) СЦКК (540) Объединенные силы (370)

 Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия Гранитное, - украинская сторона СЦКК

Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Тельманово применив при этом запрещенное минскими договоренностями оружие - артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда) и минометы 120-го калибра (7 мин).

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований РФ вдоль всей линии разграничения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На донецком направлении под огнем оказалось Гранитное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ попали под обстрел в подконтрольном террористам поселке Пикузы, - отчет

"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия Гранитное, - украинская сторона СЦКК 01

Также читайте: Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3145992
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нічого. Головне що перемир'я не порушене. Все буде ЗЕ!
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть перемирие не нарушили и то спасибо...
(ахренеть, как обидно за наших)
 показать весь комментарий
 
 
Да то таке Зебил уже никак не комментирует обстрелы и потери солдатов через день
 показать весь комментарий
 
Може порівняєм кількість загиблих при Пєтьїних перемирьях,з Зелєними?
 показать весь комментарий
 
сьодні в зоні ООС двадцять раз встановлено режим припинення вогню
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх