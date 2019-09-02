 До 7 лет лишения свободы грозит организатору схемы незаконного производства и реализации алкогольного фальсификата в Тернопольской области

В рамках расследования уголовного производства по ст. 204, ст. 199 УК Украины был установлен житель г. Тернополя, который незаконно изготавливал алкогольные напитки, реализовывал их на территории Тернопольской области, а также хранил с целью использования при продаже фальсификата поддельные марки акцизного налога Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В апреле текущего года налоговой милицией совместно с работниками ГУ БКОП СБ Украины у фигуранта был проведен ряд обысков, во время которых изъято около 5 тонн незаконно изготовленного спирта, более 1 тонны фальсифицированных алкогольных напитков, оборудование для их массового производства и около 78 тыс. поддельных марок акцизного налога.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.