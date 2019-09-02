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Все про:Тернопольщина (393) фальсификат (336) ГФС (3410)

 До 7 лет лишения свободы грозит организатору схемы незаконного производства и реализации алкогольного фальсификата в Тернопольской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного производства и реализации фальсифицированного алкоголя в Тернопольской области.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 204, ст. 199 УК Украины был установлен житель г. Тернополя, который незаконно изготавливал алкогольные напитки, реализовывал их на территории Тернопольской области, а также хранил с целью использования при продаже фальсификата поддельные марки акцизного налога Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

До 7 лет лишения свободы грозит организатору схемы незаконного производства и реализации алкогольного фальсификата в Тернопольской области 01

В апреле текущего года налоговой милицией совместно с работниками ГУ БКОП СБ Украины у фигуранта был проведен ряд обысков, во время которых изъято около 5 тонн незаконно изготовленного спирта, более 1 тонны фальсифицированных алкогольных напитков, оборудование для их массового производства и около 78 тыс. поддельных марок акцизного налога.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3145989
 
 
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хай найме лукаш, та ст.рво відмаже за бабки як тирьову
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нада прівлєкать талантлівих прєдпрініматєлєй в іканоміку страни
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Хоть бы одного коррупционеров, хоть бы на 7 лет.
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та бене в ножки упасть , посулить грошиков и усе сойдет. как с бени приват До 7 лет лишения свободы грозит организатору схемы незаконного производства и реализации алкогольного фальсификата в Тернопольской области - Цензор.НЕТ 5136
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Если фальсификат не уступает оригиналу, то организатор достоин награды, а не тюрьмы. Такой путь прошел Китай. Обувь, джинсы, электроника - подделки, не отличимые по качеству от фирменной продукции, а, иногда, даже и повыше.
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