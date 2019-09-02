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 Политика Украины
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Все про:СВР (61) увольнение (1666) Семочко_Сергей (41)

 Семочко окончательно уволили с военной службы

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко окончательно уволен с военной службы.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

Как говорится в приказе главы СВР Бухарева от 30 августа, Семочко уволен с 3 сентября.

В июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко. 

"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.

Источник: https://censor.net.ua/n3145985
 
   
 Топ комментарии
 
А как можно было уволиться не полностью?
Соевый дурдом какой то
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ну наконец то уволен фсбшный жучок внедрённый медведчуком и петриллой.
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А как можно было уволиться не полностью?
Соевый дурдом какой то
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- Помогите! Зелёные хулиганы кацапскую агентуру государственных должностей лишают! Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 1909
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зелибобик, поясняю специально для тебя, иногда выводят за штат, чтоб не мешался на должности, а увольняет полностью с военной службы высшее руководство.
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Можно ссылочку из устава СВРУ о положении - "выведение за штат"?
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А можно ссылочку из боевого устава СВ, где запрещено отвечать огнем на огонь?
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пэидиот, загугли значение слов "увольнение" и "отстранение"
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зебил, загугли, кто может уволить офицера в запас или отставку.
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странно, у баканова схожая история, но его только повышают
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Бьівают истории, и истории...Не путай те
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Он был на манёврах))) Это как турма только дома. Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 6983
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ну наконец то уволен фсбшный жучок внедрённый медведчуком и петриллой.
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А сколько вернулось, вздохнув полной грудью!
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если это предатель, то почему его не судят?
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А посидіти перед шляхом на історичну родіну?
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Ну могу себе представить сколько будут увольнять матиоса с его майбахом....
Если этого с женой кацапкой увольняли год почти....
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При наличии жены кацапки у Баканова как-то неосторожно с вашей стороны говорить на эту тему.
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ваны думалы шо нас похавалы, алэ мы пророслы Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 4344
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еще б доказательств нашли.

Не страна а квартал
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Таким як ти хоч у вічі сци!

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3092765
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Не зрозумів... Бухарєв і Баканов це дві різні особи? Заплутався...
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Значит на его место, наверное, скоро поставят ещё одного ноунейма с нарисованным воинским званием.
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Фото как раз - "не заплатил за отбеливание".
Если так, то возмущусь что он убил пару сотен поциентов(это писало тут) путем срача с закупками лекарств.
И да! Спасибо дядь Пете.(может он молился за больных?)
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Петр Алексеевич на самом деле слукавил Источник: https://censor.net.ua/n3145985\\\\\\\

О б*же, а еще православным себя считает Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 6324

А сюда Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 3514 не хо-хо? М?
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Респект ! Семочка остаточно звільнили з військової служби - Цензор.НЕТ 1719Зеленський , за 100 днів ВЖЕ зробив більше , а ніж соєва банда за 5 років !
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Що саме він зробив? Заборонив вогонь у відповідь? Чи вибачився перед )(уйлом?
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тему прочитай - в якій ти щось коментуєш ... Семочка остаточно звільнили з військової служби - Цензор.НЕТ 5926
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Суд коли ? Тригубенко, до речі, не краще

25.06.18 Порошенко призначив
заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка https://censor.net.ua/ua/news/3073329/
poroshenko_pryznachyv_zastupnykom_glavy_slujby_zovnishnoyi_rozvidky_sergiya_tregubenka

Бізнес-партнер Януковича став
заступником голови Служби зовнішньої розвідки України: чергове
"вдале" призначення Порошенка

Відтепер заступником голови
зовнішньої розвідки стане Сергій Трегубенко. Таке рішення вчора прийняв
президент Порошенко. За останні півтора роки це вже четверта кандидатура, яка
займається справами служби. На цей раз, вочевидь для себе, Порошенко не
помилився.

Біографія Тригубенка
дуже цікава. Особливу увагу потрібно приділити тому, що посадовець володіє
половиною кіпрської компанії Grotelisa Holdings Ltd, яка, в свою чергу, володіє
50% компанії Kostinia Trading Ltd, що також зареєстрована на Кіпрі. Інші ж 50%
належать колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу. Таким чином,
новопризначений посадовець Служби зовнішньої розвідки є бізнес-партнером
Віктора Януковича. Однопартійці Тригубенка, який до всього є членом Блоку Петра
Порошенка, стверджують, що Тригубенко лише за 2017 рік здійснив біля 30 візитів
до Москви
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В принципе, 8 лимонов зелени на старость вполне хватит. Только присмоктавшихся родственников надо отсечь, сбросить балласт.
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"Семочко окончательно уволили с военной службы" - хороший посыл, Зе начал убирать верных псов и коллаборантов Пети Мародёра.
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А пеца все увольнял-увольнял , да никак не получалось ))
А , оказалось, что все это были соевые бредни.
Это обнадеживает))
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