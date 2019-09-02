 Семочко окончательно уволили с военной службы

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
Как говорится в приказе главы СВР Бухарева от 30 августа, Семочко уволен с 3 сентября.
В июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко.
"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.
Соевый дурдом какой то
Крым - Украина
Если этого с женой кацапкой увольняли год почти....
Не страна а квартал
Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3092765
Если так, то возмущусь что он убил пару сотен поциентов(это писало тут) путем срача с закупками лекарств.
И да! Спасибо дядь Пете.(может он молился за больных?)
О б*же, а еще православным себя считает
А сюда не хо-хо? М?
25.06.18 Порошенко призначив
заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка https://censor.net.ua/ua/news/3073329/
poroshenko_pryznachyv_zastupnykom_glavy_slujby_zovnishnoyi_rozvidky_sergiya_tregubenka
Бізнес-партнер Януковича став
заступником голови Служби зовнішньої розвідки України: чергове
"вдале" призначення Порошенка
Відтепер заступником голови
зовнішньої розвідки стане Сергій Трегубенко. Таке рішення вчора прийняв
президент Порошенко. За останні півтора роки це вже четверта кандидатура, яка
займається справами служби. На цей раз, вочевидь для себе, Порошенко не
помилився.
Біографія Тригубенка
дуже цікава. Особливу увагу потрібно приділити тому, що посадовець володіє
половиною кіпрської компанії Grotelisa Holdings Ltd, яка, в свою чергу, володіє
50% компанії Kostinia Trading Ltd, що також зареєстрована на Кіпрі. Інші ж 50%
належать колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу. Таким чином,
новопризначений посадовець Служби зовнішньої розвідки є бізнес-партнером
Віктора Януковича. Однопартійці Тригубенка, який до всього є членом Блоку Петра
Порошенка, стверджують, що Тригубенко лише за 2017 рік здійснив біля 30 візитів
до Москви
А , оказалось, что все это были соевые бредни.
Это обнадеживает))