 Семочко окончательно уволили из СБУ и военной службы

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
Как говорится в приказе главы СВР Бухарева от 30 августа, Семочко уволен с 3 сентября.
В июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко.
"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.
Соевый дурдом какой то
При звільненні з посади без зміни штату також йдеться про виведення у розпорядження.
У такому випадку може бути як звільнення з в/служби, так і призначення на іншу посаду.
Ці питання регулюються ЗУ "Про ВО і ВС" та відповідними Положеннями про проходження військової служби.
Коли в/службовець виводиться у розпорядження, він може виконувати службові обов'язки за завданнями, окремо "нарізаними" керівником, у розпорядження якого він виведений, або ті обов'язки, що передбачалися посадою, з якої його вивели в розпорядження (чи передбачаються посадою, на яку його планують призначити), або взагалі на службу може не приходити, якщо "висить" у розпорядженні перед звільненням (як це робив семочка).
Тому, відповідно, й різні підходи до роботи з інформацією з обмеженим доступом.
Якщо в/службовець паше й далі, як пахав до цього, очікуючи нового призначення, то допуск і доступ не скасовують. На новій посаді його коригують, за необхідності (Т, ЦТ, ОВ).
В/службовець, який перебуває у розпорядженні, підписує або візує документи, вказуючи лише своє військове звання.
Щодо конкретно сємочки я не знаю. За загальним правилом, якщо особа не працює з секретними документами, то допуск їй повинні скасувати.
Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?
Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.
Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.
( Свернуть )
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.
Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?
Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.
Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!
Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.
При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.
У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.
У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.
В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
У випадку із сємочкою спочатку звільнили з посади (вивели у розпорядження, коли він отримував грошове таке ж, як до звільнення з посади), і аж тепер звільняють із військової служби.
Іноді між такими двома діями не дні, а місяці, а буває до року.
Військові кадровики і юристи цю штуку знають.
По-нормальному, то тут треба провести розслідування і стягнути нанесені державі збитки із винних осіб.
Крым - Украина
Если этого с женой кацапкой увольняли год почти....
https://vgolos.com.ua/news/syn-patriota-ne-znaye-************-movy-merezhu-oburylo-video-z-molodshym-synom-poroshenka_1040253.html
"Син патріота
не знає української мови?": мережу обурило відео з молодшим сином Порошенка "От вам і мова, і віра..."
Не страна а квартал
Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3092765
И сколько померло от его иди отского квартала еще вопрос.
Покажи мне кого-то в его "команде" у кого нет нерухомости
Богдан вообще антикоррупционером при Яныке был. Вот тогдща и научился с коррупцией бороться
так у ВСЕХ граждан Крыма есть гражданство
23.10.18 У своїй відповіді Семочко збрехав або зманіпулював фактами сім разів, - "BIHUS.info". ВIДЕО https://ua.censor.net.ua/n3092765
когда сканы паспартов показал которых он просто НЕ МОГ НИГДЕ ВЗЯТЬ.
Ты просто никогда себе не задавал вопрос, где он взял сканы потому что ты ТУПОЙ.
до сказу ! в безпринципного Мародера можуть бути лише такі шанувальники
Для перевірки російських паспортів, виданих на непідконтрольних територіях, СБУ користується відкритими сервісами російської податкової. Копії паспортів родини СБУшного високопосадовця Сергія Семочка уже два місяці у відкритому доступі
А теперь не вашего ума дело че они там решают
а у зеленского нет нерухомости?
И сколько померло от его иди отского квартала еще вопрос.
Херасе , а что, зафиксированы случаи смерти от "квартала"? Или у педротиков вообще крыша едет?
https://news.liga.net/politics/video/bogdan-konsultiroval-v-kreditnyh-moshennichestvah---nashi-groshi
И таких историй о честных-пречестных зеленодрысных можно за 5 минут на рыть мульйон.
Но зедебилам их ( зеленой руководящей шушары) ссыкня- просто божья роса!
Повторю ще тобі : Може і зелені теж злочинці, значить за наступної влади теж сядуть.
Если так, то возмущусь что он убил пару сотен поциентов(это писало тут) путем срача с закупками лекарств.
И да! Спасибо дядь Пете.(может он молился за больных?)
О б*же, а еще православным себя считает
А сюда не хо-хо? М?
https://dymka.com.ua/ukraina/volontery-zelenskogo-pryvezly-na-peredovu-********-yaki-zaklykayut-do-myru-i-druzhby-z-rosiyeyu-foto/?fbclid=*************************************************************
Сколько ребят наших погибло из за этого урода за последнее время? Расскажите, проклятые зеленожопые уроды, матерям их- как этот "мир" им нравится, питание урезали, форму зимнюю пока не планируют на фронт, жилье сократили программу почти до 0 для военных- а зачем? Он же, падла, скоро всю страну вашими усилиями сдаст *****, ребят с передовой- в расстрел, или вы думаете им путлер орден выдаст? Что еще из заслуг вспомнят кремлевкие ****** у клована? Что вам методички мАсковские велят? Может полный провал внешней политики страны? С позором на весь мир? А-а- так это же пуйлу подходит, вазелин молодец, по своей крайней тупости и продажности все сделал по кремлевскому плану.
Счас бешенный принтер в раде кловановский быстро нашлепает нужных ***** законов и пойдет весь украинский народ по этапу на стройки вЯликой раши и грызть березку будут не только патриоты, ну и вы, ***** зеленожопые
25.06.18 Порошенко призначив
заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка https://censor.net.ua/ua/news/3073329/
poroshenko_pryznachyv_zastupnykom_glavy_slujby_zovnishnoyi_rozvidky_sergiya_tregubenka
Бізнес-партнер Януковича став
заступником голови Служби зовнішньої розвідки України: чергове
"вдале" призначення Порошенка
Відтепер заступником голови
зовнішньої розвідки стане Сергій Трегубенко. Таке рішення вчора прийняв
президент Порошенко. За останні півтора роки це вже четверта кандидатура, яка
займається справами служби. На цей раз, вочевидь для себе, Порошенко не
помилився.
Біографія Тригубенка
дуже цікава. Особливу увагу потрібно приділити тому, що посадовець володіє
половиною кіпрської компанії Grotelisa Holdings Ltd, яка, в свою чергу, володіє
50% компанії Kostinia Trading Ltd, що також зареєстрована на Кіпрі. Інші ж 50%
належать колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу. Таким чином,
новопризначений посадовець Служби зовнішньої розвідки є бізнес-партнером
Віктора Януковича. Однопартійці Тригубенка, який до всього є членом Блоку Петра
Порошенка, стверджують, що Тригубенко лише за 2017 рік здійснив біля 30 візитів
до Москви
Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?
Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.
Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.
Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?
Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.
Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!
Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.
При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.
У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной служба министр здравоохранения без медицинского образования, и безграмотный министр образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.
У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубочки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.
В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
А , оказалось, что все это были соевые бредни.
Это обнадеживает))
Шедеврально. Зебіли в нірвані.
в по..уй,що той "дахував" десятки "Схем" ?