EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  10107  100
Все про:СВР (61) увольнение (1666) Семочко_Сергей (41)

 Семочко окончательно уволили из СБУ и военной службы

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко окончательно уволен с военной службы.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

Как говорится в приказе главы СВР Бухарева от 30 августа, Семочко уволен с 3 сентября.

В июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко. 

"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.

Источник: https://censor.net.ua/n3145985
 
 
 Топ комментарии
 
- Помогите! Зелёные хулиганы кацапскую агентуру государственных должностей лишают! Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 1909
 показать весь комментарий
 
А как можно было уволиться не полностью?
Соевый дурдом какой то
 показать весь комментарий
 
ну наконец то уволен фсбшный жучок внедрённый медведчуком и петриллой.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как можно было уволиться не полностью?
Соевый дурдом какой то
 показать весь комментарий
 
 
- Помогите! Зелёные хулиганы кацапскую агентуру государственных должностей лишают! Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 1909
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зелибобик, поясняю специально для тебя, иногда выводят за штат, чтоб не мешался на должности, а увольняет полностью с военной службы высшее руководство.
 показать весь комментарий
 
 
Можно ссылочку из устава СВРУ о положении - "выведение за штат"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А можно ссылочку из боевого устава СВ, где запрещено отвечать огнем на огонь?
 показать весь комментарий
 
 
"Вивести за штат" - це сленг військових кадровиків, коли змінюється штатка і військовослужбовець виводиться зі скороченої посади у розпорядження відповідного командира на строк до 2 місяців.
При звільненні з посади без зміни штату також йдеться про виведення у розпорядження.
У такому випадку може бути як звільнення з в/служби, так і призначення на іншу посаду.
 показать весь комментарий
 
 
Мене цікавив конкретний пункт військового статуту для цього випадку. Й декілька інших моментів: кому військовослужбовець Сємочко на цей період підпорядковується, які в нього залишаються повноваження і найголовніше - доступ до службової інформації взагалі та держтаємниці зокрема.
 показать весь комментарий
 
Військові статути це не регулюють.
Ці питання регулюються ЗУ "Про ВО і ВС" та відповідними Положеннями про проходження військової служби.
Коли в/службовець виводиться у розпорядження, він може виконувати службові обов'язки за завданнями, окремо "нарізаними" керівником, у розпорядження якого він виведений, або ті обов'язки, що передбачалися посадою, з якої його вивели в розпорядження (чи передбачаються посадою, на яку його планують призначити), або взагалі на службу може не приходити, якщо "висить" у розпорядженні перед звільненням (як це робив семочка).
Тому, відповідно, й різні підходи до роботи з інформацією з обмеженим доступом.
Якщо в/службовець паше й далі, як пахав до цього, очікуючи нового призначення, то допуск і доступ не скасовують. На новій посаді його коригують, за необхідності (Т, ЦТ, ОВ).
В/службовець, який перебуває у розпорядженні, підписує або візує документи, вказуючи лише своє військове звання.
Щодо конкретно сємочки я не знаю. За загальним правилом, якщо особа не працює з секретними документами, то допуск їй повинні скасувати.
 показать весь комментарий
 
 
пэидиот, загугли значение слов "увольнение" и "отстранение"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зебил, загугли, кто может уволить офицера в запас или отставку.
 показать весь комментарий
 
 
Аспада енарали, досить сваритися, кацапи почнуть сміятися...
 показать весь комментарий
 
так что делать если оно тупенькое и не представляет, что это за квест для офицера уволиться?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Посоветуй это Зеленому Блазню.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Подытожим:

Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?

Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.

Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.

( Свернуть )
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.

Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?

Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.

Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!

Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.

При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.

У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.

У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.

В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
 показать весь комментарий
 
 
Це не соєвий дердом. Це процедура звільнення військових з посад, де звільнення з посади не означає звільнення з військової служби.
У випадку із сємочкою спочатку звільнили з посади (вивели у розпорядження, коли він отримував грошове таке ж, як до звільнення з посади), і аж тепер звільняють із військової служби.
Іноді між такими двома діями не дні, а місяці, а буває до року.
Військові кадровики і юристи цю штуку знають.
По-нормальному, то тут треба провести розслідування і стягнути нанесені державі збитки із винних осіб.
 показать весь комментарий
 
 
просто у нас такий "трудовий кодекс",що захищає власне ЗЛОДІЇВ на посадах від звільнення
 показать весь комментарий
 
странно, у баканова схожая история, но его только повышают
 показать весь комментарий
 
 
Бьівают истории, и истории...Не путай те
 показать весь комментарий
 
Он был на манёврах))) Это как турма только дома. Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 6983
 показать весь комментарий
 
ну наконец то уволен фсбшный жучок внедрённый медведчуком и петриллой.
 показать весь комментарий
 
 
А сколько вернулось, вздохнув полной грудью!
 показать весь комментарий
 
 
Это как зе орал перед выборами ;" НадА проста пиристать стрилять ! " Вот и аналогичный вопрос : Ну и что теперь зе-зе мешает ? Камертон писюаниста ?
 показать весь комментарий
 
 
если это предатель, то почему его не судят?
 показать весь комментарий
 
А посидіти перед шляхом на історичну родіну?
 показать весь комментарий
 
 
Ну могу себе представить сколько будут увольнять матиоса с его майбахом....
Если этого с женой кацапкой увольняли год почти....
 показать весь комментарий
 
 
При наличии жены кацапки у Баканова как-то неосторожно с вашей стороны говорить на эту тему.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, у Алексея Петровича Порошенко жена тоже кацапка...
 показать весь комментарий
 
 
Ему можно, он сын барыги и кровопийцы. Святые же, типа Баканова, должны себя вести соответственно. quod licet iovi non licet bovi
 показать весь комментарий
 
 
Не может быть! Уважаемый Пётр Алексеевич - патриот!
 показать весь комментарий
 
 
Він сотворив армію і дав нам мову, вдихнув у нас свою віру.
 показать весь комментарий
 
 
Навіть діти в дитсадках знають, що Петро Порошенко - це втілення українських Ноя, Мойсея та Черчилля в одній геніальній та героїчній особі, рятівна постать для вього українського на багато-багато століть нашої історії.
 показать весь комментарий
 
 
ви глузуєте ?

https://vgolos.com.ua/news/syn-patriota-ne-znaye-************-movy-merezhu-oburylo-video-z-molodshym-synom-poroshenka_1040253.html

"Син патріота
не знає української мови?": мережу обурило відео з молодшим сином Порошенка "От вам і мова, і віра..."
 показать весь комментарий
 
 
Захотілося випробувати себе в шкурі брехуна-порохобота.
 показать весь комментарий
 
ваны думалы шо нас похавалы, алэ мы пророслы Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 4344
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
еще б доказательств нашли.

Не страна а квартал
 показать весь комментарий
 
 
Таким як ти хоч у вічі сци!

Нагадаємо, після розслідування проекту "Наші
гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки
України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом
і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої
розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ,
понад 200 осіб померло через втручання екс-керівника економічної контррозвідки
СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3092765
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а у зеленского нет нерухомости?

И сколько померло от его иди отского квартала еще вопрос.

Покажи мне кого-то в его "команде" у кого нет нерухомости
Богдан вообще антикоррупционером при Яныке был. Вот тогдща и научился с коррупцией бороться
 показать весь комментарий
 
І що це має бути індульгенцією для кремлівської агентури- семочка, трегубенка ? Може і зелені теж злочинці, значить за наступної влади теж сядуть.
 показать весь комментарий
 
 
ну надо как минимум доказать что он агентура
 показать весь комментарий
 
Звісно доведуть! непідтверджені доходи на нерухомість, 8 родичів семочка мають російське громадянство цього мало ? + злочинні схеми закупівлі ліків для діалізу
 показать весь комментарий
 
мне всегда было интересно, как подтверждали гражданство? Запрос путину слали?

так у ВСЕХ граждан Крыма есть гражданство
 показать весь комментарий
 
Всесвітня змова ? Чи всі дурніші за тебе ?
23.10.18 У своїй відповіді Семочко збрехав або зманіпулював фактами сім разів, - "BIHUS.info". ВIДЕО https://ua.censor.net.ua/n3092765
 показать весь комментарий
 
бигус соврал 1 раз и этого достаточно -

когда сканы паспартов показал которых он просто НЕ МОГ НИГДЕ ВЗЯТЬ.
 показать весь комментарий
 
звідки такі висновки ? досі лише порохосрань брехала
 показать весь комментарий
 
может потому что у вас глаза на жопе и мозгов нет?

Ты просто никогда себе не задавал вопрос, где он взял сканы потому что ты ТУПОЙ.
 показать весь комментарий
 
Твоє гниле нутро здатне випромінювати лише жовч і образи, а правда доводить
до сказу ! в безпринципного Мародера можуть бути лише такі шанувальники
Для перевірки російських паспортів, виданих на непідконтрольних територіях, СБУ користується відкритими сервісами російської податкової. Копії паспортів родини СБУшного високопосадовця Сергія Семочка уже два місяці у відкритому доступі
 показать весь комментарий
 
Тебе реально, хоть сцы в глаза. Понятно. А при парашенке такова не была!!! Зрада!!!
 показать весь комментарий
 
при порошенко все было открыто и прозрачно.
А теперь не вашего ума дело че они там решают
 показать весь комментарий
 
Семочка остаточно звільнили з військової служби - Цензор.НЕТ 8809 DI GI

а у зеленского нет нерухомости?

И сколько померло от его иди отского квартала еще вопрос.

Херасе Семочка остаточно звільнили з військової служби - Цензор.НЕТ 3166, а что, зафиксированы случаи смерти от "квартала"? Или у педротиков вообще крыша едет?
 показать весь комментарий
 
А вот вам про еще одного "святого" кремлевско-зеленожопого
https://news.liga.net/politics/video/bogdan-konsultiroval-v-kreditnyh-moshennichestvah---nashi-groshi
И таких историй о честных-пречестных зеленодрысных можно за 5 минут на рыть мульйон.
Но зедебилам их ( зеленой руководящей шушары) ссыкня- просто божья роса!
 показать весь комментарий
 
То давай рий і гайда до суду !

Повторю ще тобі : Може і зелені теж злочинці, значить за наступної влади теж сядуть.
 показать весь комментарий
 
Не зрозумів... Бухарєв і Баканов це дві різні особи? Заплутався...
 показать весь комментарий
 
 
Значит на его место, наверное, скоро поставят ещё одного ноунейма с нарисованным воинским званием.
 показать весь комментарий
 
 
Фото как раз - "не заплатил за отбеливание".
Если так, то возмущусь что он убил пару сотен поциентов(это писало тут) путем срача с закупками лекарств.
И да! Спасибо дядь Пете.(может он молился за больных?)
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич на самом деле слукавил Источник: https://censor.net.ua/n3145985\\\\\\\

О б*же, а еще православным себя считает Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 6324

А сюда Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 3514 не хо-хо? М?
 показать весь комментарий
 
 
Респект ! Семочка остаточно звільнили з військової служби - Цензор.НЕТ 1719Зеленський , за 100 днів ВЖЕ зробив більше , а ніж соєва банда за 5 років !
 показать весь комментарий
 
 
Що саме він зробив? Заборонив вогонь у відповідь? Чи вибачився перед )(уйлом?
 показать весь комментарий
 
 
тему прочитай - в якій ти щось коментуєш ... Семочка остаточно звільнили з військової служби - Цензор.НЕТ 5926
 показать весь комментарий
 
 
Да, конечно, сдал интересы страны *****, отдал весь энергетический комплекс страны честному международному аферисту и вору кАломойскому, уничтожает армию, давече "волонтеры" плесени привезли на передовую воинам картинки о дружбе с рашей
https://dymka.com.ua/ukraina/volontery-zelenskogo-pryvezly-na-peredovu-********-yaki-zaklykayut-do-myru-i-druzhby-z-rosiyeyu-foto/?fbclid=*************************************************************
Сколько ребят наших погибло из за этого урода за последнее время? Расскажите, проклятые зеленожопые уроды, матерям их- как этот "мир" им нравится, питание урезали, форму зимнюю пока не планируют на фронт, жилье сократили программу почти до 0 для военных- а зачем? Он же, падла, скоро всю страну вашими усилиями сдаст *****, ребят с передовой- в расстрел, или вы думаете им путлер орден выдаст? Что еще из заслуг вспомнят кремлевкие ****** у клована? Что вам методички мАсковские велят? Может полный провал внешней политики страны? С позором на весь мир? А-а- так это же пуйлу подходит, вазелин молодец, по своей крайней тупости и продажности все сделал по кремлевскому плану.
Счас бешенный принтер в раде кловановский быстро нашлепает нужных ***** законов и пойдет весь украинский народ по этапу на стройки вЯликой раши и грызть березку будут не только патриоты, ну и вы, ***** зеленожопые
 показать весь комментарий
 
 
Суд коли ? Тригубенко, до речі, не краще

25.06.18 Порошенко призначив
заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Трегубенка https://censor.net.ua/ua/news/3073329/
poroshenko_pryznachyv_zastupnykom_glavy_slujby_zovnishnoyi_rozvidky_sergiya_tregubenka

Бізнес-партнер Януковича став
заступником голови Служби зовнішньої розвідки України: чергове
"вдале" призначення Порошенка

Відтепер заступником голови
зовнішньої розвідки стане Сергій Трегубенко. Таке рішення вчора прийняв
президент Порошенко. За останні півтора роки це вже четверта кандидатура, яка
займається справами служби. На цей раз, вочевидь для себе, Порошенко не
помилився.

Біографія Тригубенка
дуже цікава. Особливу увагу потрібно приділити тому, що посадовець володіє
половиною кіпрської компанії Grotelisa Holdings Ltd, яка, в свою чергу, володіє
50% компанії Kostinia Trading Ltd, що також зареєстрована на Кіпрі. Інші ж 50%
належать колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу. Таким чином,
новопризначений посадовець Служби зовнішньої розвідки є бізнес-партнером
Віктора Януковича. Однопартійці Тригубенка, який до всього є членом Блоку Петра
Порошенка, стверджують, що Тригубенко лише за 2017 рік здійснив біля 30 візитів
до Москви
 показать весь комментарий
 
 
Во истину очередное дно пециных кадровых назначений. Чем больше узнаю, тем больше понимаю, патриотом какой родины было шыкаладное лайно.
 показать весь комментарий
 
 
В принципе, 8 лимонов зелени на старость вполне хватит. Только присмоктавшихся родственников надо отсечь, сбросить балласт.
 показать весь комментарий
 
 
Там, походу, на жену записано. А это тело гуляло с френдессой на курорте... Так шо жена может "порулить" процессом...😁😁😁
 показать весь комментарий
 
"Семочко окончательно уволили с военной службы" - хороший посыл, Зе начал убирать верных псов и коллаборантов Пети Мародёра.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Подытожим:

Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?

Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.

Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.

Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.

Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?

Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.

Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!

Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.

При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.

У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной служба министр здравоохранения без медицинского образования, и безграмотный министр образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.

У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубочки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.

В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
 показать весь комментарий
 
 
Послати на..уй Матіоса -це теж був ХОРОШИЙ ХІД..
 показать весь комментарий
 
А пеца все увольнял-увольнял , да никак не получалось ))
А , оказалось, что все это были соевые бредни.
Это обнадеживает))
 показать весь комментарий
 
 
А жінка-росіянка Баканова? Це не привід для звільнення?
 показать весь комментарий
 
 
и все а кто за него и его семейкой сидеть будет, вертолеты, параходы, стыренные бабки, и трупы
 показать весь комментарий
 
Раде не лишение неприкосновености нужно рассматривать, а введение уголовной ответствености за ложь госслужащих при исполнении. парашенка, увы, избежит наказания, но вот следующие...
 показать весь комментарий
 
то есть, наворовал миллионы, и уволили жить припеваючи..., хороший подход. . Значит, любому чиновнику, главное, быстро наворовать.
 показать весь комментарий
 
І провадження відкрити, щоб потім пенсії позбавити за корупцію.
 показать весь комментарий
 
что значит уволили,а почему не спросили откуда миллионы долларов?
 показать весь комментарий
 
Шо звільнили і всьо ?! А де розслідування звідки взяв мільйони долярів ?!
 показать весь комментарий
 
Щеб Семена Семенченка посадили на потяг Київ - Амур в один кінець, або на зону ...

 показать весь комментарий
 
Семочка звільнив Бухарєв нагороджений медаллю ФСБ "За боєвоє сотруднічєство".
Шедеврально. Зебіли в нірвані.
 показать весь комментарий
 
Відмазав Семочка ?

в по..уй,що той "дахував" десятки "Схем" ?
 показать весь комментарий
 
Петя петя как был торгашем так и остался ! Хорошо что не выбрали на второй срок !
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх