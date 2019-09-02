 Семочко окончательно уволили из СБУ и военной службы

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

Как говорится в приказе главы СВР Бухарева от 30 августа, Семочко уволен с 3 сентября.

В июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко.

"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.