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 Политика Украины
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Все про:СВР (62) увольнение (1667) Семочко_Сергей (42)

 Семочко окончательно уволили из СБУ и с военной службы

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко окончательно уволен с военной службы.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

Как говорится в приказе главы СВР Бухарева от 30 августа, Семочко уволен с 3 сентября.

В июне глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев заявил, что пятый президент Петр Порошенко полностью не уволил экс-заместителя руководителя СВР Сергея Семочко. 

"Петр Алексеевич на самом деле слукавил, Семочко де-факто находится на воинской службе в распоряжении Службы внешней разведки. Объявил об увольнении – но не уволил. Ну что ж, будем решать эту проблему", - отметил Бухарев.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.

Источник: https://censor.net.ua/n3145985
 
 
 Топ комментарии
 
- Помогите! Зелёные хулиганы кацапскую агентуру государственных должностей лишают! Семочко окончательно уволили с военной службы - Цензор.НЕТ 1909
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А как можно было уволиться не полностью?
Соевый дурдом какой то
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ну наконец то уволен фсбшный жучок внедрённый медведчуком и петриллой.
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то есть, наворовал миллионы, и уволили жить припеваючи..., хороший подход. . Значит, любому чиновнику, главное, быстро наворовать.
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І провадження відкрити, щоб потім пенсії позбавити за корупцію.
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говенная семочка с подсолнуха свыни
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что значит уволили,а почему не спросили откуда миллионы долларов?
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Шо звільнили і всьо ?! А де розслідування звідки взяв мільйони долярів ?!
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Щеб Семена Семенченка посадили на потяг Київ - Амур в один кінець, або на зону ...

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Семочка звільнив Бухарєв нагороджений медаллю ФСБ "За боєвоє сотруднічєство".
Шедеврально. Зебіли в нірвані.
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Відмазав Семочка ?

в по..уй,що той "дахував" десятки "Схем" ?
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Петя петя как был торгашем так и остался ! Хорошо что не выбрали на второй срок !
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При порохе такого не было, да, порохоботы?
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счас увидим Семочка с крупными чемоданами и какими то папками садящимся на рейс Киев-Минск-Москва....не допустить бы этого...ну имел челоек доступ к важной и секретной инфо которую точно счас сольет за бабло парашке
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