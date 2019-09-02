 Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить КПД украинского правительства, - Дубилет

Соучредитель "Монобанк" и бывший директор ПриватБанка по информационным технологиям рассказал, что основной его задачей на посту министра Кабинета министров станет повышение эффективности правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Во-первых, эффективная работа правительства. Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить коэффициент полезного действия украинского правительства, потому что сейчас, к сожалению, много людей тратят свою таланты, копаясь в бумажках. Я вижу, что можно это делать гораздо эффективнее, прозрачнее", - рассказал Дубилет.

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Еще одно направление, по словам министра Кабинета министров, это внедрение дешбордов и KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников.

"Мы хотим сделать так, чтобы абсолютно во всех руководителей всех ступеней был дешборд и KPI, и все понимали, кто насколько хорошо или плохо справляется со своими задачами. До последнего времени то, насколько ты хорошо или плохо выполнял задание, заключалось в количестве задач, которые ты выполнил, а мы хотим, чтобы все они сводились к росту ВВП, индекса счастья и других действительно существенных вещей", - пояснил Дубилет.

Дмитрий Дубилет больше всего известен как соучредитель онлайн-банка Monobank и как ИТ-директор ПриватБанка. Степень бакалавра получил в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко в 2006 году, кроме того, в 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу. С 2005 года руководил компанией Fine Web (Киев), затем работал менеджером проектов в компаниях Infosys (Индия) и MasterCard (Польша).

В 2010 году Дубилет стал ИТ-директором ПриватБанка, затем работал над развитием портала государственных услуг iGov. После национализации ПриватБанка в 2016-м основал проект ИТ-услуг для банков FinTech Band и первый в Украине мобильный банк "Monobank", развивал ряд других проектов в государственном секторе и бизнесе.

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