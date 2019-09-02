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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11135) Дмитрий Дубилет (4)

 Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить КПД украинского правительства, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о ключевых задачах своей работы на должности.

Соучредитель "Монобанк" и бывший директор ПриватБанка по информационным технологиям рассказал, что основной его задачей на посту министра Кабинета министров станет повышение эффективности правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Во-первых, эффективная работа правительства. Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить коэффициент полезного действия украинского правительства, потому что сейчас, к сожалению, много людей тратят свою таланты, копаясь в бумажках. Я вижу, что можно это делать гораздо эффективнее, прозрачнее", - рассказал Дубилет.

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Еще одно направление, по словам министра Кабинета министров, это внедрение дешбордов и KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников.

"Мы хотим сделать так, чтобы абсолютно во всех руководителей всех ступеней был дешборд и KPI, и все понимали, кто насколько хорошо или плохо справляется со своими задачами. До последнего времени то, насколько ты хорошо или плохо выполнял задание, заключалось в количестве задач, которые ты выполнил, а мы хотим, чтобы все они сводились к росту ВВП, индекса счастья и других действительно существенных вещей", - пояснил Дубилет.

Дмитрий Дубилет больше всего известен как соучредитель онлайн-банка Monobank и как ИТ-директор ПриватБанка. Степень бакалавра получил в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко в 2006 году, кроме того, в 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу. С 2005 года руководил компанией Fine Web (Киев), затем работал менеджером проектов в компаниях Infosys (Индия) и MasterCard (Польша).

В 2010 году Дубилет стал ИТ-директором ПриватБанка, затем работал над развитием портала государственных услуг iGov. После национализации ПриватБанка в 2016-м основал проект ИТ-услуг для банков FinTech Band и первый в Украине мобильный банк "Monobank", развивал ряд других проектов в государственном секторе и бизнесе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145982
 
 
 Топ комментарии
 
Сказал, что красть не будет, потому что монобанк. Ну посмотрим...
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Что за парниша такой? Как-то странноь его фамилия совпадает с фамилией одного из топ менеджеров Привата, при котором из привата стырили 5.5 млрд баксов Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить КПД украинского правительства, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9533
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Совет форумчанПравила форума
 
Дима, не умничайте...откуда они знают про КПД? оно им надо? их и так хорошо кормят...
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Сказал, что красть не будет, потому что монобанк. Ну посмотрим...
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У них и так КПД всегда должен быть более 100% маржи
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ЦИК купила значки нардепам Центральная избирательная комиссия потратила на нагрудные значки для народных депутатов 1,69 млн грн

Стоимость комплекта из двух значков - 3,6 тысячи гривен. 470 комплектов.

https://www.rbc.ua/rus/news/tsik-kupila-znachki-nardepam-1-8-tys-grn-1567418342.html
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все бумажки запихнуть в планшет, типа зебилы трускавецкие в раде станут что-то там читать, если им говорят как голосовать надо
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Что за парниша такой? Как-то странноь его фамилия совпадает с фамилией одного из топ менеджеров Привата, при котором из привата стырили 5.5 млрд баксов Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить КПД украинского правительства, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9533
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Mr Vice President
Что
за парниша такой? Как-то странноь его фамилия совпадает с фамилией
одного из топ менеджеров Привата, при котором из привата стырили 5.5
млрд баксов
Та тож його тато... Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить КПД украинского правительства, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1957
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А это и есть тот самый парнишка...теперь будут тырить из бюджета Украины..
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Я думаю він виправився і ніколи чужого брати не буде. Взагалі вся команда Зе, включаючи і самого Зе - це взірцево чесні, порядні і професіональні люди! Усе, що вони обіцяли - виконають і буквально через 3 роки ви не впізнаєте Україну!
ЗІ Тільки що мій внутрішній критик сказав, що я ойбнувся.
Завіса.

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Який кущ, така й хворостина, який батько, така й дитина.
Батько вже наколядував в Приваті на 5,5 млр дольців
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стал директором как сыночек а теперь будет нас всех учить
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К.п.д. піднімається запросто, стріляй дубілєтом
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то не правительство теперь. а зеленхоз.
даешь массовое озеленение украины в три недели! Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД українського уряду, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6586
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Чувак участвовавший в выводе народного бабла из привата в офшоры,рассказывает, как будет повышать КПД украинского правительства Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити ККД українського уряду, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5390
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