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Все про:дети (3682) Львов (3509) подростки (163) Польша (4891) Садовый (444) хулиганство (259) школа (1895)

 Во время школьной линейке во Львове в польского дипломата попали камнем

Подростки из соседнего дома бросили камень в участников торжественной линейки в школе с польским языком обучения во Львове. Камень попал в сотрудника польского консульства.

Инцидент произошел утром 2 сентября в школе №24 с польским языком, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Zaxid.net".

По информации львовской мэрии, во время торжественной линейки во двор школы бросили несколько неизвестных предметов, по предварительным данным - камней. Впоследствии стало известно, что речь идет о детской желеобразной игрушке "слайм" и небольшом камне, который и попал в представителя польского консульства.

"Мэрия осуждает действия, которые произошли сегодня, 2 сентября, во львовской школе №24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни. Никто не пострадал. Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных", - заявили в пресс-службе мэрии Львова.

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Сразу после инцидента городской голова Андрей Садовый позвонил руководителю управления СБУ во Львовской области, выразив требование немедленно отреагировать на эти события. "Сейчас совместно с правоохранителями проводится обследование района с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Такая резкая реакция мэра, вероятно, связана с тем, что это школа с польским языком преподавания, и на торжественной линейке присутствовали представители консульства.

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Директор школы Луция Ковальская рассказала, что предметы из окна бросили во время торжественной части. "Во время линейки из окна соседнего дома во двор школы, где проходили торжества, бросили по меньшей мере два предмета, один - это камень, а другой - пластическая масса. Были все службы, я написала заявление в правоохранительные органы по этому инциденту. За 20 лет, которые я здесь работаю, никогда такого не было. Бывало, что выбивали окна, но чтобы во время празднования что-то такое сделали - это впервые", - сообщила Луция Ковальская.

Один из предметов попал в представителя польского консульства, присутствовавшего на линейке. Мужчина не пострадал. В польском консульстве сообщили, что знают об этом инциденте и ждут результатов расследования.

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Вскоре Нацполиция Львовщины распространила официальное сообщение об этом инциденте, указав, что к хулиганскому поступку причастен 13-летний подросток, который находился в гостях у своего товарища. Игрушечный предмет на территорию школы подросток бросил из окна третьего этажа, впоследствии он объяснил полицейским, что сделал это ради развлечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3145981
 
 
 Топ комментарии
 
Хотели в директора , но промахнулись))
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А хто його зніме, це ж не призначенець а законо вибраний мер.
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Уже нашли. Им оказался школьник из Львова
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Реконструкція оборони Брестської фортеці, її ж насправді поляки з українцями обороняли від німців, а не видумані москалі.
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Хлопець це дитина або прієзжіх, або доїжджєючих.
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Готовится кидать булыжники, через пару лет поедет в Киев устраивать очередной майдан. Недаром 63% жителей Львовской области голосовало за Порошенко во 2-м туре.
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школьник, завербованый фсб и ставший агентом кремля???
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Отетому 13 летнему хулигану відать йоршик и пусть все толчки в школе отодраит, шоб біла ему наука!!!
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"камень" какой- то мягкий и ЗЕлёный Во время школьной линейке во Львове в польского дипломата попали камнем - Цензор.НЕТ 2134
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что речь идет о детской желеобразной игрушке "слайм" и небольшом камне

Во время школьной линейке во Львове в польского дипломата попали камнем - Цензор.НЕТ 2852

от это и обидно (какой-то херней)
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А хто його зніме, це ж не призначенець а законо вибраний мер.
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Поки добуває каденцію. Але ніби-то Андрійко казав, що вже не буде балотуватись на наступних виборах. Хоча це він говорив до того, як він сам і Самопоміч пролетіли на виборах.
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Мається на увазі, що не буде на мера балотуватись.
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Не буде так не буде, це справа лвів'ян, ми он вже років 10 не маємо нормального мера.
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да это же административное правонарушение-хулиганка зачем звонить в сбу клоуны долбанные
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ахенты путена савсем распоясались. теперь еще камнями в пшеков кидаца начали
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От, мля, подія світового масштабу... Такі палкі коментарі від ватників...
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Давить гривной, когда родители заплатят многотысячный штраф, этот кретин вместо того что бы кидать, будет эти камни на обед кушать.
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