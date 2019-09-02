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 Политика Украины, Общество
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Все про:ликвидация (436) Матиос Анатолий (591) Военная прокуратура (777)

 Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос. ПИСЬМО

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, уволенный сегодня, 2 сентября, в письме разъяснил негативные последствия ликвидации военной прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В пятницу, после назначения нового генерального прокурора Рябошапка, я послал ему свой рапорт, который после регистрации попал адресату. Соответствующие письма мной также направлены председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и главам всех фракций нового парламента. Вот текст рапорта и конверты с письмами в Верховную Раду Украины, где (минуточку!) Работает 125 профессиональных юристов. Пусть читают!", - говорится в сообщении.

К своему посту Матиос добавил фото письма, которое направил Генеральному прокурору.

В письме подробно расписаны негативные последствия от ликвидации военной прокуратуры.

Отмечается, что в случае ликвидации военной прокуратуры будет фактически прекращено расследование и сбор доказательств агрессии России против Украины, прекращение расследования убийств, пыток, издевательств наемниками РФ над украинскими воинами и мирным населением.

Также подчеркаивается невозможность дальнейшей подготовки консолидированной претензии Украины к РФ и невозможность дальнейшего сотрудничества с Правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ. Отсутствие дальнейшей возможности предоставления в МИД Украины документальных доказательств для использования в делах против РФ в Международном суде ООН. 

"Приведенные выше доказательства и другие негативные последствия прекращения полномочий военных прокуроров могут привести к потере очень важных доказательств вышеуказанных особо тяжких преступлений и избежание ответственности и наказания за их совершение представителей власти Российской Федерации, военнослужащих ВС РФ, главарей и прочих участников террористических организаций "Л/ДНР", безвозвратные имиджевые потери нашего государства на международной арене", - говорится в письме.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос 01
Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос 02
Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос 03
Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос 04
Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос 05
Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос 06
Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос 07

Источник: https://censor.net.ua/n3145978
 
   
 Топ комментарии
 
А ви вже стільки "нарозслідували"............ Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 9498
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Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 6518Подытожим:

Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?

Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.

Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.

Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.

Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?

Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.

Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!

Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.

При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.

У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.

У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.

В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
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А ви вже стільки "нарозслідували"............ Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 9498
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На майбах... Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 8424
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Вот дело на тебя, падла надо расследовать, как на предателя страны. Шо, сдаешь страну ***** с клованом?. Кремлевская шушара типа тебя, с зеленой плесенью в мозгах уже всех задолбаола! Тебе, ***** забыли отчитаться, сколько дел и о чем против рашистов они в военной прокуратуре ведут. А **** вазелин, уже в открытую сдает страну путлеру не стесняясь, под радостное гиканье тупорылых зеленожопых.
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Співчуваю......... Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 2231
Лікуватись не пробувало?
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схоже - в його лікувальному закладі , випадково , інтернет провели ... Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 782
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Писав би прямо як завжди - атопутіннарадьот
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мда - яка Будка такі в ній і Джеймсбонди ... ((
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Да не, военную прокуратуру никто не ликвидирует.
Наверное.
А если даже и так - зато у нас есть черноземы. Кто против = ватник.
Подпись - Герхард Шредер.
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А гитлер с карлой марлой у вас в какой палате?
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уникальный кадровый состав военных прокуроров будет потерян - вот основной месседж Матиоса
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Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 6518Подытожим:

Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?

Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.

Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.

Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.

Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?

Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.

Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!

Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.

При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.

У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.

У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.

В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
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Не пользуйся тепловизором, матиосом станешь.
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СОЕВЫЙ ПРИДУРОК! ВЫТАЩИ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР ИЗ СВОЕЙ ЗАДНИЦЫ! И СОБИРАЙСЯ НА ЗОНУ!
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вадим смирнов 305c4dc1 - с такой фамилией (поганялом) как у тебя, застрелиться не пробовал ? Ліквідація військової прокуратури призведе до припинення розслідування агресії РФ в Україні, - Матіос - Цензор.НЕТ 6492
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та не нато печалица, усе военные прокуроры скоро станут зелеными
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Слушай тє сказоцьку дєтушкі: « Олена Монова. При Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно - сказал премьер Гончарук. И да, очень мне нравятся все чаще появляющиеся признания, что при Порошенко все было не так плохо, как показывали в телевизоре и надували хомяков говном и гневом.

Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»
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імітація дурной дєятєльності - а страна пішла вразнос
Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 76
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Толик учись у Зеркаль, как нужно показывать российскую агрессию и нарушение международных законов . .
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передадут дела из военной в обычную прокуратуру, делов то
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Можно рассказать, что вы там уже нарасследовали за 5 с половиной лет? Только атошники в тюрьмах сидят
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Матісс. Тєпловізірь. холст, темпера
Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 1796
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видал ваєную тайну дурко так для етава і дєлатца іба ваєних прєступлєній і нє будєт мір жвачка дружба
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а что вообще , это свинное стадо расследовало? как прикрывало воровство в армии
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Ну так Зе-банда именно к этому и стремится. Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 3283
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Скотина! Погоди придет время и начнется расследование о источниках твоего состояния!
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"Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине"
а разве не ради этого зеля ликвидирует???
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А мне другое примером интересно, а каковы результаты пятилетнего расследования агрессии?
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а ты у кого спрашиваешь??
вот у зели спроси. он то мотивирует свое решение.. или "с потолка" и "по приколу"?
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Так логичнее спросить тех, кто расследованием занимался.
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можешь и там спросить..
но вообще то, ЛЮБОЕ изменение правил игры в государстве должно быть МОТИВИРОВАНО ИНИЦИАТОРОМ. по крайней мере в демократиях....
но зеля, похоже, в ху..о решил записаться
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Ну так Верховна Рада пару дней назад Луцыка пслушать не захотела. Им же пох. Напиши письмо-запрос Рябошапке и 100% получишь ответ. Только поторопись, пока вояк не уволили, а то ответ готовить тебе будет некому.
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"....а каковы результаты пятилетнего расследования агрессии?"

·
· зЕленский анонсировал строительства моста (Станица Луганская).
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а может это расследование противоречит зелиным делишкам ))))
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Матиос ты больше добробатов посадил чем лугандонов, на 400 лямов гривен он ведет расследование ,это что издевательство ?Да ты со своим штатом зарплаты больше получил Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос - Цензор.НЕТ 5201
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Военная прокуротура пережиток совка . Большинстве стран ее нет . военные приступления расматриваются на общих основаниях .
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Які тварини слугували Пєтьї Поросєнко.
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Та *****!
До влади прийшла «партія міра с россієй».
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Совушка зачётная! А уё-ищного шокАладного маланца - накуй к е-аной матери!!!
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Зе дебилоиды хотят ликвидировать не только военную прокуратуру, но и государственность Украины, над этим работает вся команда Зедебилоидов во главе с клоуном. Нужно было быть такими умными 73% чтобы избрать себе подобного клоуна, без образования и чести
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ПІ...ц.Фінал.
Абзац і СРАКА
Навколо Зрада
й всьо пропало..
Ліквідація військової прокуратури призведе до припинення розслідування агресії РФ в Україні, - Матіос - Цензор.НЕТ 1143
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А ви про це, Кізю, скажіть, "дикоротущому " "мальчику", який став за десяток років, заступником Генерального прокурора... "Щенок", "чево изволите", який, прийшовши на посаду помічником прокурора Чернігівського гарнізону, який тоді вже, витирав ноги, об життя людей, (його, ще "тоді", спинять, пробували).. став "решателем судеб, маси людей!!! "гайки"... Бідна Україна...
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Господин был уверен что уж кто-кто, а он на 100% защищен от увольнения российской агрессией. А тут на тебе. Заметушился.
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А зачем в Украине военная прокуратура если она пользуется исключительно гражданскими законами Украины ведь других законов то у нас нету.А расследованием и присеканием агрессии пускай занимаются те кому по должности надо заниматься то-есть СБУ а не ловить проституток и гонять бомжей.
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Шлёму мАтиоса -на гилляку, как прогнившего коррупционера, мародёра и подонка!!!
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Зазначається, що в разі ліквідації військової прокуратури буде фактично припинено розслідування і збір доказів агресії Росії проти України, припинення розслідування вбивств, тортур, знущань найманцями РФ над українськими воїнами і мирним населенням.

ДЕМАГОГІЯ І спроба врятувати "ХЛІБНЕ МІСЦЕ".


Справи не закриваються,а передаються в інше відомство -Генпрокуратуру..
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говори матиос прямо меня уберете путин нападет из цитатника великого шоколадного кормчего слушно цю гидоту слухати
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толик! давай до свидание - уж как то теперь без тебя!
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