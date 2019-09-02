 Ликвидация военной прокуратуры приведет к прекращению расследования агрессии РФ в Украине, - Матиос. ПИСЬМО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"В пятницу, после назначения нового генерального прокурора Рябошапка, я послал ему свой рапорт, который после регистрации попал адресату. Соответствующие письма мной также направлены председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова и главам всех фракций нового парламента. Вот текст рапорта и конверты с письмами в Верховную Раду Украины, где (минуточку!) Работает 125 профессиональных юристов. Пусть читают!", - говорится в сообщении.
К своему посту Матиос добавил фото письма, которое направил Генеральному прокурору.
В письме подробно расписаны негативные последствия от ликвидации военной прокуратуры.
Отмечается, что в случае ликвидации военной прокуратуры будет фактически прекращено расследование и сбор доказательств агрессии России против Украины, прекращение расследования убийств, пыток, издевательств наемниками РФ над украинскими воинами и мирным населением.
Также подчеркаивается невозможность дальнейшей подготовки консолидированной претензии Украины к РФ и невозможность дальнейшего сотрудничества с Правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ. Отсутствие дальнейшей возможности предоставления в МИД Украины документальных доказательств для использования в делах против РФ в Международном суде ООН.
"Приведенные выше доказательства и другие негативные последствия прекращения полномочий военных прокуроров могут привести к потере очень важных доказательств вышеуказанных особо тяжких преступлений и избежание ответственности и наказания за их совершение представителей власти Российской Федерации, военнослужащих ВС РФ, главарей и прочих участников террористических организаций "Л/ДНР", безвозвратные имиджевые потери нашего государства на международной арене", - говорится в письме.
Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Лікуватись не пробувало?
Наверное.
А если даже и так - зато у нас есть черноземы. Кто против = ватник.
Подпись - Герхард Шредер.
Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?
Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит, генацид!
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.
Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.
Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?
Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.
Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
Зеленский ведёт себя неадекватно - это видео фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!
Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.
При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.
У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.
У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.
В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований рыг Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать.
Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»
а разве не ради этого зеля ликвидирует???
вот у зели спроси. он то мотивирует свое решение.. или "с потолка" и "по приколу"?
но вообще то, ЛЮБОЕ изменение правил игры в государстве должно быть МОТИВИРОВАНО ИНИЦИАТОРОМ. по крайней мере в демократиях....
но зеля, похоже, в ху..о решил записаться
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· зЕленский анонсировал строительства моста (Станица Луганская).
До влади прийшла «партія міра с россієй».
Абзац і СРАКА
Навколо Зрада
й всьо пропало..
ДЕМАГОГІЯ І спроба врятувати "ХЛІБНЕ МІСЦЕ".
Справи не закриваються,а передаються в інше відомство -Генпрокуратуру..