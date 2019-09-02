 Зеленский поставил Загороднюку приоритетные задачи: План обороны и крепкое боеспособное войско

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

"Приоритет - мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку - предложить изменения в законодательство, необходимые для построения крепкого войска", - сказал Зеленский.

Президент также поручил разработать и утвердить План обороны, содержащий комплекс мер по защите Украины от агрессии.

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