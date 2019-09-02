 Зеленский поставил Загороднюку приоритетные задачи: План обороны и крепкое боеспособное войско

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
"Приоритет - мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку - предложить изменения в законодательство, необходимые для построения крепкого войска", - сказал Зеленский.
Президент также поручил разработать и утвердить План обороны, содержащий комплекс мер по защите Украины от агрессии.
Ирландцы тоже не хотели ведь мясорубки, но не пронесло.
Хищник только тогда отступает, когда зубов лишается.
А если сбоку кто-то кричит "не кусай его"(жертву), то хищнику это звучит как насмешка.(как совок против Финляндии)
вчера прочитал шо аж 6млн. наших весело воевали за Сралина, а в УПА-100тыс.
И это после голода, который забрал тоже миллионы.(слово Сралину!)
Какой там хрен будет что-то выбивать то?
Проснись, забудь.те.
Мы этого монстра взрастили с немцами, нам же от него и принимать по губам.
Говорю, оценивая накрутку пропаганды в Параше. Это все говно "куда-то" хлынет....(подсказка: не на Китай)
во как по осетински!
Мой пост о бюджете на 2020 год...по которому будет видно будет укреплятся украинская армия...или это очередной треп зебобика....
Но ты зебобик уже возбудился....😀
И плевать, что результатов ноль, главное имитация бурной деятельности. Зелекторат схавает...
Був один Генерал з Великої літери - Генадій Воробьов. Але його, схоже, вбили. Треба керівниками призначати офіцерів середньої ланки.
Надо намек: у нас куча ядерных реакторов. Если орки попрут - мы не гарантируем сохранности данных объектов.
(это типо 20-30-ть "чернобылей").
Обама обосралась, теперь очередь
Ку-клуксмистера Трампа. Туалетную бумагу поднести, "мистерок"? Денги давай давай денгизащищай давай, давай защиту.....
ибо если сволочей за тыщу лет никто не образумил, то и не собирается.
Документ называется "Военная доктрина Украны"...и он принят в новой редакциии в 2015-м году..
Як в Ізраїлі.
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