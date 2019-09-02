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 Политика Украины
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Все про:ВР (23490) Конституция (2042) КС (1364) Рахманин (10) Голос партия (64)

 "Голос" не готов поддержать направление в КС большинства поданных президентом законопроектов, - Рахманин

Фракция партии "Голос" готова поддержать из всех законопроектов с изменениями в Конституцию Украины только законопроект об отмене монополии адвокатов на представительство в судах (№1023). К остальным законодательным инициативам подобного рода - есть замечания.

Об этом глава фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно повестки дня. Среди законопроектов, которые предлагаются к нашему рассмотрению для направления на вывод Конституционного суда, с нашей точки зрения 1013 - это тот законопроект, который мы точно будем поддерживать относительно направления на вывод о соответствии 157, 158 статьям. И потому, что существует определенный пробел в законодательстве, который будет ощутим с января месяца, и потому, что в принципе это правильное направление мысли. По остальным есть огромные вопросы", - сказал руководитель фракции

Читайте на Цензор.НЕТ: Во вторник Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов, - Разумков

Как сообщалось, 29 августа в парламенте был зарегистрирован ряд законопроектов президента Украины о внесении изменений в Конституцию страны. В тот же день Верховная Рада IX созыва на первой сессии предварительно одобрила конституционные изменения, которыми предлагается лишить нардепов неприкосновенности.

Согласно законодательной процедуре, после получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее чем 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский

В парламенте IX созыва сформированы 6 фракций и групп. Так, во фракцию "Слуга народа" вошли 254 народных депутата, в ОПЗЖ – 44, в "Евросолидарность" – 27, в "Батькивщину" - 25, в "Голос" – 17, а в группу "За будущее" - 23 парламентария.

Источник: https://censor.net.ua/n3145975
 
 
 Топ комментарии
 
видел я как ГОЛОС С ВАКАРЧУКОМ голосовал за ЗАКОНЫ ЗЕ! заняли 4 место а понтуются больше чем заслужили...я чесно рад что не ВАКАРЧУК стал ПРЕЗИДЕНТОМ А ЗЕЛЕНСКИЙ.... мутноватый я вижу СЛАВА ВАКАРЧУК...ВИДНО КОМУ ПОДЫГРЫВАЕТ...ЗЕ супер энергичный мужик! всё делает на раз. сказал и сразу подписал и проголосовал. нефуй волыну тянуть как все экс президенты... договариваться годами... отменять. дополнять поправками по несколько тысяч. потом суки годами голосуют поправки.. голоса покупают за миллионы долларов.хахахаха долбойобы уже... тут человек порешал много чего за пару дней... раз два и готово! что значит сами себе хозяева. не замешаны в кумовствах и политике и корупции.
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На хер вы вообще в Раде? Только голоса у пети забрали.
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голос это и есть соевая прокладка за кровавые деньги петриллы.
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На хер вы вообще в Раде? Только голоса у пети забрали.
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голос это и есть соевая прокладка за кровавые деньги петриллы.
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Ага. ПеПа ж тебе переконав, що та коричнева субстанція, яку прахоботам на пайку дають є самим справжнісіньким шоколадом.
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Вот и ешь своё говно сам и верь, что это шоколад Рошен.
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навколо мухи
і ГІвно -
лиш ми,еліта,
В шоколаді ! -



...лизали боти
дупу Порошенко "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2786
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Ну хоть кто-то есть в парламенте при памяти только Зебилы навыбирали такой мразоты в Раду шо Украине прейдет писец через годок другой
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поздно бубліку ломацца - бублік на помойкє
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видел я как ГОЛОС С ВАКАРЧУКОМ голосовал за ЗАКОНЫ ЗЕ! заняли 4 место а понтуются больше чем заслужили...я чесно рад что не ВАКАРЧУК стал ПРЕЗИДЕНТОМ А ЗЕЛЕНСКИЙ.... мутноватый я вижу СЛАВА ВАКАРЧУК...ВИДНО КОМУ ПОДЫГРЫВАЕТ...ЗЕ супер энергичный мужик! всё делает на раз. сказал и сразу подписал и проголосовал. нефуй волыну тянуть как все экс президенты... договариваться годами... отменять. дополнять поправками по несколько тысяч. потом суки годами голосуют поправки.. голоса покупают за миллионы долларов.хахахаха долбойобы уже... тут человек порешал много чего за пару дней... раз два и готово! что значит сами себе хозяева. не замешаны в кумовствах и политике и корупции.
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Голос із Пєтіної дупи -нова пісня Вакарчука))ПЕТЕраст-Вакарчук-Парашен-чук-Вакарчу-шенко відкрито підтримав гідранта!!. У нього був шанс і навіть два. Першого разу він втік, а другого злився. Співай пісні Славко.в своей партии "ГАВ-нюки"-парашенка Славик засунь свой голос себе в 5-ть процентов!!
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Є такий прошарок "творчої інтелігенції"..


Остап Дроздов,Брати Капранови,Поярков..
і Ніби не дураки,але їх "ЗАКЛИНИЛО" на темі ЗЕ...

"Підписались " на тренінг "Пі..єц усьому-ЗЕ прийшов"
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я иногда задумываюсь , КАК он это делает ??? начиная с того как взял многоопытнейшего вруна порошенко и вывозил пятаком по Олимпийскому....КАК он так влегкую справляется с ворьем ???
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А ти менше думай! У нас є кому думати, нема кому робити. "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін - Цензор.НЕТ 7242
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Якщо у законопроектах є суттєві недоліки, то навіть частина Слуг не проголосує.
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Міг би ти і не говорити про своє "погоняло".
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Та бачу що ти ще живий. Там кілька порохоскотів задвухсотілі вчора-позавчора. Я за тебе хвилювався....
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Ти за себе хвилюйся, бо ти написав, що Слуги будуть голосувати за законопроекти із суттєвими помилками. Тепер тобі не заплатять
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Якщо Голос знайшов суттєві недоліки, то чому на них не вказав? Хоча б на деякі приміром. Ну то завтра подивимось які в Голоса є зауваження.
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Псиные шестерки своё мнение имеют - смешно ***.
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по ходу голос надо срочно переименовывать в более престижное название, флатус, например
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та как-то вообще срать на мнение бесполезного филиала рошена, с таким же успехом могут выразить свое недовольство восходом солнца
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нахрен вооще постить это тявканье из-под половичка???
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Система не бажає скасування депутатської недоторканості - тепер всі фракції будуть , на різні голоси , вигадувати пояснювати чому цього робити не слід
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Боїтесь, служниці-покоївки, вмерти целками?
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голОс-17))) Вашим голосом очко пЕсу подтирать только. Балласт верховной рады. Славко блд, ганэбнык.
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"голос" это типа "юрия тимошенко" . А проститутки ,даже политические ,всегда в тренде .
От себя:- это сцикливая политпроститутка.
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не може бути проституткою фригідна особа... "Голос" не готовий підтримати направлення до КС більшості поданих президентом законопроєктів, - Рахманін - Цензор.НЕТ 8364
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Гівно бжоли гівно мед так гівно голос гівно той Вакарчук зі своєю партією кишенькових депктатів
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Прийшла справедливість. Нарешті скасують адвокатську монополію, якою ***** купила прихильність верхівки адвокатського "самоуправління".
Адвокатська система сформувалась як "розводнякова" і хабаропередавальна.
Достатньо сказати, що стати адвокатом без хабаря майже неможливо.
При цьому знаю багатьох адвокатів просто тупих невігласів, але живуть на розводняках, контактах зі слідаками-прокурорами-суддями у фальсифікованих справах. Є приклади, коли жінка-адвокат вирішує питання в районі, де суддею її чоловік.
А тут іще ***** підкинула жирний шмат - без адвоката ніяку справу вирішити не можна.
От деякі "розводщики" і хабароносії й верещать за ***** проти Вована.
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Голос петра парашенкі, за гроші пінчука кучменки. Це дуже смішно. )))))
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слава Богу, я за этих козлов не голосовал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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