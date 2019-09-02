EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  351  14
Все про:Зеленский (2653) СБУ (13784) реформы (3368) секретная информация (38)

 Зеленский поручил разработать концепцию реформирования СБУ и принять закон о секретной информации

В Украине должна быть принята концепция реформирования Службы безопасности Украины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Принять концепцию реформирования Службы безопасности Украины, причем выложить целостное видение украинской спецслужбы по всем направлениям и перспективам развития. Принять закон о внесении изменений в закон Украины о Службе безопасности Украины в новой редакции", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала назначение Баканова главой СБУ

Также, по его словам, необходимо принять закон о секретной информации, как того требуют иностранные партнеры Украины, активизировать работу по обеспечению контрразведывательного режима в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3145974
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Начинать надо с реформирования СБУ. Все правильно. Или забыли как несколько тысяч! эсбэушников вместе с главой СБУ на Россию рванули в 2014 году?
 показать весь комментарий
 
к чему эти полумеры, принять закон чтоб все жили хорошо и счастливо! большинство же в парламенте есть, только закона не хватает, ну или ещё зеля с трибуны скажет - требую чтобы все жили хорошо и счастливо, тогда точно сработает.
 показать весь комментарий
 
 
Иностранные партнеры это кто? Не Путин ли? Я говорю про фактических партнерах, не телевизионных.
 показать весь комментарий
 
Так вроде бы уже решили, сбушники должны быть узнаваемы по улыбкам встречным лицам.
 показать весь комментарий
 
ну, вот а говорили. шо не бывает наразрешимых задач: завтра будет концепция, послезатра законопроект, а наследующей неделе все реорганизуют к зеленой матери
 показать весь комментарий
 
 
эти чудики из слуги урода рассказывают что они все обсуждают в чатах, надеюсь не в чатах вконтакте...
 показать весь комментарий
 
предлагаю более серьезную реорганизация, переименовать в убс, или усб
 показать весь комментарий
 
Вопрос должен звучать так:
- В чем заключается концепция ликвидации филиала ФСБ в Украине?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх