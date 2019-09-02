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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11135) Минэкологии (243) Минэнергоугля (533) Гончарук_Алексей (37)

 Министерство энергетики фактически вливается в Министерство экологии, а не наоборот, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил логику создания Министерства энергетики и охраны окружающей среды.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге после заседания правительства. Таким образом он ответил на просьбу пояснить логику объединения некоторых министерств, в частности создания Министерства энергетики и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В мире есть тренд, чтобы небо было чистым. Наша энергетика традиционно является крупнейшим загрязнителем воздуха. То есть, вектор не только в том, чтобы сделать электроэнергию более доступной и дешевой, но в том, чтобы при этом вредить окружающей среде минимально", - отметил он.

Кроме того, по словам премьера, есть практическая основа для такого объединения. Ведь Минэнергетики отвечало за добычу угля и за недра.

"У кого должен быть контроль за недрами – у Минэнергоугля или Госгеонедр – не было понятно. То есть, контроль над ресурсами был разделен. Есть концепция развития, по которой развитие государства должно быть постоянным. С этой точки зрения объединение этих министерств мне кажется правильным", - сказал Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук

При этом глава правительства отметил, что если укрупнение каких-то министерств не будет эффективным, последует реорганизация и, возможно, восстановление ряда ведомств.

Источник: https://censor.net.ua/n3145970
 
 
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напомните мне - воду в кислоту наливать незя?))))))
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а вот шо таки потом будет по факту - При этом глава правительства отметил, что если укрупнение каких-то министерств не будет эффективным, последует реорганизация и, возможно, восстановление ряда ведомств.Источник: https://censor.net.ua/n3145970
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карбюратор вліваєцца в вихлопную трубу
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И сразу много вопросов появляется.
Хотя бы вот, один из не основных:
"Слившееся" Министерство будет само себя контролировать на выбросы, да?
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Министерство будет контролировать алчность энергоолигархов.Будем посмотреть.Пришло время работать ,а не байки сочинять.
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Для этого есть другие структуры...Хотя что это я...
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Такий собі чувак. Одною рукою курить, другою готує вегетаріанський салат з продуктів без гмо... якось так.
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Ботанам доведеться вчити Закони Ома, Кірхгофа та Джоуля-Ленца? Пічалька...
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І перездати три курси ТОЕ на п'ятірку викладачу, який буде подібний "Толпиго" Министерство энергетики фактически вливается в Министерство экологии, а не наоборот, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1901
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"В мире есть тренд, чтобы небо было чистым" - Порезать нахрен все ТЭС, позакрывать АЭС и мы на первых пизицыях. Все просто.
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Погасили каганець -
Полягали спати... Министерство энергетики фактически вливается в Министерство экологии, а не наоборот, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1427
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так надо туда еще министерсьтво финансов и министерство по делам ветеранов добавить, да МВД ристегнуть и усе наладица, а еще лучше министерство министерств и не надо никого будет мучать головной болью
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Нада отменить нафиг, самокат - наше фсьо!

"Наша энергетика традиционно является крупнейшим загрязнителем воздуха." Источник: https://censor.net.ua/n3145970
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Народу не цікава ваша гра у реорганізацію
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На словах начиналась не одна империя.
И не одна ситуация типо: "эээ, смари как магу"(рушится, подыхает)
Это прикольно, но Антиколорадос чуть не обосрался от удивления - слить в одно то шо загрязняет и то шо борется с загрязнением..... Будем первые, слава Кравчуку и Кчуме - наследнику егО)
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Такой финт СН - это посадка в одну камеру бандита и полицейского. Другой аналогии я не вижу
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армия воюет на поле боя, а поля - это сфера ответственности министерства аграрной политики. поэтому минобороны будет подчинено минаграрной политики и продовольства. как-то так.
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