 Министерство энергетики фактически вливается в Министерство экологии, а не наоборот, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге после заседания правительства. Таким образом он ответил на просьбу пояснить логику объединения некоторых министерств, в частности создания Министерства энергетики и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В мире есть тренд, чтобы небо было чистым. Наша энергетика традиционно является крупнейшим загрязнителем воздуха. То есть, вектор не только в том, чтобы сделать электроэнергию более доступной и дешевой, но в том, чтобы при этом вредить окружающей среде минимально", - отметил он.
Кроме того, по словам премьера, есть практическая основа для такого объединения. Ведь Минэнергетики отвечало за добычу угля и за недра.
"У кого должен быть контроль за недрами – у Минэнергоугля или Госгеонедр – не было понятно. То есть, контроль над ресурсами был разделен. Есть концепция развития, по которой развитие государства должно быть постоянным. С этой точки зрения объединение этих министерств мне кажется правильным", - сказал Гончарук.
Также на Цензор.НЕТ: В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук
При этом глава правительства отметил, что если укрупнение каких-то министерств не будет эффективным, последует реорганизация и, возможно, восстановление ряда ведомств.
Хотя бы вот, один из не основных:
"Слившееся" Министерство будет само себя контролировать на выбросы, да?
Полягали спати...
"Наша энергетика традиционно является крупнейшим загрязнителем воздуха." Источник: https://censor.net.ua/n3145970
И не одна ситуация типо: "эээ, смари как магу"(рушится, подыхает)
Это прикольно, но Антиколорадос чуть не обосрался от удивления - слить в одно то шо загрязняет и то шо борется с загрязнением..... Будем первые, слава Кравчуку и Кчуме - наследнику егО)