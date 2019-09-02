 Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ об этом на брифинге после заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"40% - это не цифра, взятая с потолка. У нас есть расчеты, и вы их увидите в программе действия правительства", - сказал он.
По его словам, рост в следующем году планируется не меньше, чем на 5%, а в последующие годы - не больше, чем на 7%.
Премьер отметил, что рост экономики возможен за счет инвестиций, либерализации экономики и хороших условий для бизнеса.
При этом расчеты правительства включают необходимость выплаты по внешним долгам в случае роста экономики на 4%. По его словам, правительство изучает стратегию выплаты долга.
В то же время он отметил, что Украине необходимо достичь такого уровня экономики, чтобы "выплата по внешним долгам перестала быть проблемой".
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.
Математичний розрахунок: 1 (перший рік) * 5% + 4 (наступні роки) * 7% = 33%. Як у нього вийшло 40% ???
Перша реформа від «нового» Уряду:
віднині всі засідання Кабміну будуть проходити в закритому від «сторонніх очей» режимі.
⛔️ Представники ЗМІ на засідання Уряду допускатися не будуть. Можливе лише спілкування з «визначеними» міністрами після засідання в прес-центрі.
⛔️Не виключаю і позбавлення права брати участь у засіданнях Уряду представникам Асоціації міст, об'єднань профспілок, організаціям роботодавців.
Уряд Януковича-Азарова 2.0 👎👎👎👎
"рост экономики возможен за счет инвестиций"Источник: https://censor.net.ua/n3145967
Аха-ха-ха, смотри историю "Арселор-Миттал и радиация"
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Собрались как-то парикмахер, артист, фотограф, спортсмен, блогер и безработная, а бармен им и говорит:
- Начинаем заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
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У битві екстрасенсів переміг Ігор Коломойський: він ще на початку літа вгадав прізвища голови офісу президента, прем`єр-міністра і навіть міністра МВС.
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У Порошенко был плохой Аваков, Свинарчук и Роттердам. А у Зеленского хороший Аваков, Свинарчук и Роттердам. Не перепутайте.
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Коли Шуфрича вчергове поб'ють, то це тепер трактуватимуть як наступ на свободу слова?
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Пока мы с надеждой ждали, что поумнеют наши враги, незаметно ********* наши друзья.
Все давно в доллары и евро вышли.
Для ЗЕбила сообщаю, главное не навариться, а сохранить капитал.
У вас ест расчеты, так может логично было бы эти расчеты показать обществу! а то как то подозрительно выходит, у нас есть расчеты но мы их никому не покажем!!
37,63%, а не "минимум 40%".
Надо этого профессионала еще раз отправить в Трускавец на курс арифметики.
46
5 + 7 + 7 + 7 + 7 = 33% Откуда 40 ..?? С математикой проблемы , гаспида слуги ?? .
.
Но все равно 40 не получается.
1,04*1,05*1,07*1,07*1,07=1,33
Працювати хто буде на вашу економіку, коли населення масово виїздить на заробітки до інших країн Європи?
Роста от продажи предприятий мы не получили. Это обещание для л.хов, которых у нас как выяснилось до фига.
Против крупных играков не пойдут они сами кого хочешь нагнут.
Считаем: 1,04х1,05х1,07х1,07х1,07 = 1,33
т.е. максимум 33% - и это в самом лучшем случае (написано не более 7%, т.е. может быть и меньше).
Этот "иканамист" похоже ещё в школе математику прогулял не говоря уже по ВУЗ.
ЗНАНИЯ ПО АРИФМЕТИКЕ ОН ПРОДРЮНЯЛ НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ НА ФАРТУЧЕК СОСЕДКЕ.
АЛЕ ДУРНІ СХАВАЮТ...
зарплаты учителям в $4000 - тоже "все основано на расчетах".
У Єгіпті.
Вы что же думали, ЗЕбобики, что донецкие - всё? ЩАЗ. В РФ и Президент Украины имеется законный, ПроФФесор, и правительство есть законное, в изгнании, во главе с Азiровым.
Квартал думает, что ни договорились с запоребриком и все прорешали.
Напомню Кварталу, что РФ даже подпись поставила под Будапешским Меморандумом?
ПОМОГЛО?
А зачем вообще Квартал РФ? Пусть делают свою грязную работы (за что Кварталу проплачено) - да и на подвал.
Теперь к вам идут донецкие и луганские, обстрелянные, ученые, хорошо умеющие пальцы ломать и зубы выдирать. А Зебобики непривычные, будут, как крымчане права качать
А бежать ни Кварталу, ни ''зебобикам" некуда.
И донецким/луганским сверлящим ЗЕбобикам коленки на подвале, будет пофиг, за кого вы там голосовали.
Да, надежду на помощь Авакова засуньте себе самизнаете куда, у Авакова свой бизнес, он ЗЕбилов защищать не будет.
Примите, Зебобики, мои самые искренние соболезнования.
Но этого не будет, как не было поле преватизации предприятий, мало того они закручивают гайки с теневым бизнесом и с доходами среднего класса втч нулевой деклараций, поэтому тут скоро никого не останется, остатки бизнеса свалят.
Они этого и хотят. Освобождают землю.
На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект депутата від партії "Слуга народу" Данила Гетманцева "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", повідомляє УНН.
Законопроект № 1073 передбачає впровадження мотиваційних механізмів, що дозволяють, на думку автора документа, відбілити оборот товарів і вивести з тіні частину готівкових розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Гетманцев пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та встановити механізм компенсації вартості покупки тим покупцям, які виявлять порушення в проведенні розрахунків за товар понад 100 грн, і при цьому направлять відповідну скаргу в контролюючі органи.
Крім того, законопроектом передбачено розширення переліку видів діяльності суб'єктів спрощеної системи оподаткування, для яких застосування реєстраторів розрахунку операцій будуть обов'язковими.
40% - це без врахування інфляції, а інфляція 100-40=60%. Отака арихметика уряду.