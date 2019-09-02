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 Политика Украины
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Все про:Гончарук (8) Кабмин (11135) экономика (3510)

 Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук

Обещание правительства обеспечить экономический рост на 40% в ближайшие 5 лет основано на расчетах.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ об этом на брифинге после заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"40% - это не цифра, взятая с потолка. У нас есть расчеты, и вы их увидите в программе действия правительства", - сказал он.

По его словам, рост в следующем году планируется не меньше, чем на 5%, а в последующие годы - не больше, чем на 7%.

Премьер отметил, что рост экономики возможен за счет инвестиций, либерализации экономики и хороших условий для бизнеса.

При этом расчеты правительства включают необходимость выплаты по внешним долгам в случае роста экономики на 4%. По его словам, правительство изучает стратегию выплаты долга.

В то же время он отметил, что Украине необходимо достичь такого уровня экономики, чтобы "выплата по внешним долгам перестала быть проблемой".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3145967
 
 
 Топ комментарии
 
Не з потолка, а з Підлоги. Точно вам кажу!!! Экономический рост на 40% - это не цифра взятая из потолка, все основано на расчетах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1505
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Так это программисты учатся работать со строками.
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Расчеты делал тот спеЗЕалист который обещал учителям зарплату 4000$
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Дай, Боже, нашому теляті вовка з*їсти))) Та ми всі за!
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"40% - это не цифра, взятая с потолка. Рост в следующем году планируется не меньше, чем на 5%, а в последующие годы - не больше, чем на 7%"

Математичний розрахунок: 1 (перший рік) * 5% + 4 (наступні роки) * 7% = 33%. Як у нього вийшло 40% ???
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Ну так в следующий год 7% это уже от большего ВВП. В следующий год от еще большего. Сложные проценты, богатеть будем в геометрической прогрессии.
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Ну от і дочекалися!! 😡😡😡
Перша реформа від «нового» Уряду:
віднині всі засідання Кабміну будуть проходити в закритому від «сторонніх очей» режимі.
⛔️ Представники ЗМІ на засідання Уряду допускатися не будуть. Можливе лише спілкування з «визначеними» міністрами після засідання в прес-центрі.
⛔️Не виключаю і позбавлення права брати участь у засіданнях Уряду представникам Асоціації міст, об'єднань профспілок, організаціям роботодавців.
Уряд Януковича-Азарова 2.0 👎👎👎👎
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да верим, верим, не с потолка взята, а из астрала Экономический рост на 40% - это не цифра взятая из потолка, все основано на расчетах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1425
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что-то Вы не торопитесь.. у меня он уже дней 100 как пришит...))))
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Не обращайте внимание . Он скоро опомнится .
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Нет, это не лечится.
"рост экономики возможен за счет инвестиций"Источник: https://censor.net.ua/n3145967
Аха-ха-ха, смотри историю "Арселор-Миттал и радиация"
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а розрахунки з/п вчителям 4 тіс.доларів будуть?
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Будут . Всё в магазинах подорожает на 10% .
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Все построено на основе учения индийских йогов с разрешения месткома и культпросветкомиссии
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Когда планету накроет ядерная зима, выживут только тараканы, тихоходки и Аваков.

* * *
Собрались как-то парикмахер, артист, фотограф, спортсмен, блогер и безработная, а бармен им и говорит:
- Начинаем заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
* * *
У битві екстрасенсів переміг Ігор Коломойський: він ще на початку літа вгадав прізвища голови офісу президента, прем`єр-міністра і навіть міністра МВС.
* * *
У Порошенко был плохой Аваков, Свинарчук и Роттердам. А у Зеленского хороший Аваков, Свинарчук и Роттердам. Не перепутайте.
* * *
Коли Шуфрича вчергове поб'ють, то це тепер трактуватимуть як наступ на свободу слова?

* * *
Пока мы с надеждой ждали, что поумнеют наши враги, незаметно ********* наши друзья.
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Да, раньше прогоняли государственное бабло через Рошен. Процентов 40 прилипало к Рошену. Щеколадки хотят и дальше по таким схемам работать. Говорят, мол, покажите через какие прокладки сейчас будем работать. Им говорят: не через какие, будем работать напрямую, не через прокладки. У щеколадок немая сцена. Работа за зарплату не может в щеколадной голове уложиться?
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Скулите, петики? Это хорошо, но мало. Всё только началось. Так что, готовьтесь...
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Да завсегда готовы.
Все давно в доллары и евро вышли.
Для ЗЕбила сообщаю, главное не навариться, а сохранить капитал.
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дурень думкой багатіє, а зебилы - мыслями про "все отнять и поделить", "всех посадить".
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Кремлевско-зеленодрочерные ***** грозят стране, что это только начало. Вы не поверите! мы все это давно знаем! Жаль только то, что вы, придурки, даже не понимаете, как вас нае...)))) ваш клован и честный "некоррупционер" беня кАломойский. Будут вас иметь во все дыхательные и пихательные, но вам расскажут по каналу Г+Г, что это полезно и вы чудно и боХато живете, и вы будете в это свято верить! Поэтому вам, тупорылым, это действительно на пользу, а мы хоть с вас поржем.
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я помню как они зарплату учителя рассчитывали
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це з тієї опреи що і зарплата вчітелям 4000 бакінских
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Что такое рост экономики? Пусть этот черт конкретно скажет, что он имеет ввиду
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НУ НУ
У вас ест расчеты, так может логично было бы эти расчеты показать обществу! а то как то подозрительно выходит, у нас есть расчеты но мы их никому не покажем!!
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это тебе не шоу! потом расскажут, может быть...
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ну мне кажется что именно потому что это не шоу именно потому и надо это расказать и показать обществу! экономика строится на доверии а какое может быть доверие между гражданами и властью если каждый держит дулю в кармане!!
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Прикольно, комуналка будет на 40% выше ыыыы.. Но вам зебилам это расскажут ))
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1,05x1,07^4=1,3763
37,63%, а не "минимум 40%".
Надо этого профессионала еще раз отправить в Трускавец на курс арифметики.

46
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Сейчас ЗЕ позвонит Баканову и ************ на черта Пифагора.
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Зарплата в 4000 баксов каждому учителю тоже была основана на расчётах Гончарука. У меня сосед уволился из "Нафтогаза" и ушёл для этого работать в школу. До сих пор ждёт...
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Доступно для баранов... Налоги на 40% выше, как и комуналка с остальными прелестями )) малому бизесу жопа моментально, отток народа заграницу гарантирован, здобулы )) зебилы
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Помните советский анекдот: «Что вокруг нас растет, а мы не замечаем?
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на 40% в ближайшие 5 лет .........5% первый год - а в последующие годы - не больше, чем на 7%. Источник: https://censor.net.ua/n3145967
5 + 7 + 7 + 7 + 7 = 33% Откуда 40 Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1681 ..?? С математикой проблемы , гаспида слуги ?? Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6567 .

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Их не складывать, а умножать надо: 1,05*1,07*1,07*1,07*1,07=1,3763358105.
Но все равно 40 не получается.
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Та на этих цифрах можно хоть и верхом ездить , но 40% никак не получится .Хиба шо считать на пьяную голову . Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1976 .
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у тебя ошибка, 5% будет в следующем году, дальше остается 3 года по 7%. Если взять текущий год как 4%, то будет
1,04*1,05*1,07*1,07*1,07=1,33
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Ой, які Ви прискіпливі))) 33, 40 - це десь поряд)))
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научись считать сложный процент дурень Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9906 40% относительно нынешнего уровня.
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Зарплатню вчителям в 4000 баксів теж Гончарук розраховував. І що?
Экономический рост на 40% - это не цифра, взятая с потолка, все основано на расчетах, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5317
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Використовуючи середньфонарні данні та довідник "Стеля"...
Працювати хто буде на вашу економіку, коли населення масово виїздить на заробітки до інших країн Європи?
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Она оттолкнется в нашей ситуации от твоего нижнего полушария, математик хренов. Откуда вы вы беретесь все, суперэкономисты.
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а как насчет того что многие мировые рейтинговые агенства предсказывают в ближайший 1-2года новый мировой кризис ну или коррекцию! или Украины это не коснется?!!
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этот вопрос ему задавали. сказал не ссыте мы падаем позже потому что не интегрированы, но зато падаем глубже. всем понравилось. выбрали.
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Землю он продать хочет вот и весь рост. А потом останемся с голой ж.

Роста от продажи предприятий мы не получили. Это обещание для л.хов, которых у нас как выяснилось до фига.
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Продать землю, в стране где законы не работают! где у тебя твою землю заберут по понятиям да и без понятия! а кто захочет такое покупать?!!
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Не покупать а отобрать. Иностранцев они трогать не будут, у них договорняки и олигархи все себе забрали ещё и землю хотят.

Против крупных играков не пойдут они сами кого хочешь нагнут.
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отбирать будут ни те кто продавал, и когда кто то идет по беспределу ему на договорняки с предыдущей властью с большой колокольни!! И по поводу крупных игроков, хочу посмотреть как например сорос (крупный игрок да?) будет нагибать генпрокурора из ДНР!!
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эээ... В этом году скажем 4%, в следующем 5, далее 3 года по 7% .
Считаем: 1,04х1,05х1,07х1,07х1,07 = 1,33
т.е. максимум 33% - и это в самом лучшем случае (написано не более 7%, т.е. может быть и меньше).
Этот "иканамист" похоже ещё в школе математику прогулял не говоря уже по ВУЗ.
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ОН НЕ ПРОГУЛИВАЛ..
ЗНАНИЯ ПО АРИФМЕТИКЕ ОН ПРОДРЮНЯЛ НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ НА ФАРТУЧЕК СОСЕДКЕ.
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4000$ это реальная цифра. Я думаю мы можем нашим учителям платить.
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Ага-ага, помним:
зарплаты учителям в $4000 - тоже "все основано на расчетах".

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Тим часом до Чуркіна відправився ще один посол Орди.
У Єгіпті.
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Украинские олигархи, которых только чутка прижал Петр Алексеевич, думали, что с Майданом они покончили с донецкими навсегда. Но вот этот вот "Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской области" , говорит о том, что ДОНЕЦКИЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
Вы что же думали, ЗЕбобики, что донецкие - всё? ЩАЗ. В РФ и Президент Украины имеется законный, ПроФФесор, и правительство есть законное, в изгнании, во главе с Азiровым.
Квартал думает, что ни договорились с запоребриком и все прорешали.
Напомню Кварталу, что РФ даже подпись поставила под Будапешским Меморандумом?
ПОМОГЛО?
А зачем вообще Квартал РФ? Пусть делают свою грязную работы (за что Кварталу проплачено) - да и на подвал.
Теперь к вам идут донецкие и луганские, обстрелянные, ученые, хорошо умеющие пальцы ломать и зубы выдирать. А Зебобики непривычные, будут, как крымчане права качать Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 175
А бежать ни Кварталу, ни ''зебобикам" некуда.
И донецким/луганским сверлящим ЗЕбобикам коленки на подвале, будет пофиг, за кого вы там голосовали.
Да, надежду на помощь Авакова засуньте себе самизнаете куда, у Авакова свой бизнес, он ЗЕбилов защищать не будет.
Примите, Зебобики, мои самые искренние соболезнования.
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Они тупо хотят инвестиции в землю и показывают медный грошь дуракам в виде 5% ВВП в следующем году.

Но этого не будет, как не было поле преватизации предприятий, мало того они закручивают гайки с теневым бизнесом и с доходами среднего класса втч нулевой деклараций, поэтому тут скоро никого не останется, остатки бизнеса свалят.

Они этого и хотят. Освобождают землю.
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"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги" (с) народная мудрость
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калькулятор той же що вчителям зарплату рахував?
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Ну помидоры уже по 25 в августе картошка по 16 закончилась эпоха бедности начался экономический рост от мойши скоро все будут опять миллионерами 🙋🙋🙋🙋. Радуйтесь Зебилы вы сделали это вместе
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Увеличение на 40см - єто не предел. Старий дедовский метод.
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народ вот какими способами они хотят начать повышать поступления в бюджет -

На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект депутата від партії "Слуга народу" Данила Гетманцева "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", повідомляє УНН.
Законопроект № 1073 передбачає впровадження мотиваційних механізмів, що дозволяють, на думку автора документа, відбілити оборот товарів і вивести з тіні частину готівкових розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Гетманцев пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та встановити механізм компенсації вартості покупки тим покупцям, які виявлять порушення в проведенні розрахунків за товар понад 100 грн, і при цьому направлять відповідну скаргу в контролюючі органи.
Крім того, законопроектом передбачено розширення переліку видів діяльності суб'єктів спрощеної системи оподаткування, для яких застосування реєстраторів розрахунку операцій будуть обов'язковими.
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начнут как обычно - с мелких - бо больших трогать страшно
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Пойдет украинская земелька с молотка как и моторсичь
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а почему не 240? *****, погоним вас через годик санными тряпками( и Авакян вам не поможе) .
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З другої спроби зрозумів.
40% - це без врахування інфляції, а інфляція 100-40=60%. Отака арихметика уряду.
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покажи диплом зрозумийлывый Економічне зростання на 40% - це не цифра взята зі стелі, все ґрунтується на розрахунках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2530 рост ВВП учитывает изменение цен на товары/услуги относительно предидущего года.
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При чём эта цифра довольно маленькая учитывая низкую базу, которую подарила свинократия (из-за своего остервенелого нежелания проводить экономические реформы). Единственная проблема Украины, кроме политической воли и вопящего меньшинства восьми процентных дегенератов-гуманитариев, достижение которых разговорный полтавский суржик, который они именуют украинским языком это РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ШМАРЫ ЯРЕСЬКО. С её VRI облигациями.
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