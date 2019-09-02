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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1196) Гончарук (8) СФР (6)

 Упразднение экономического блока Нацполиции – шаг символический, но он войдет в историю, - Гончарук

Ликвидация Департамент защиты экономики Национальной полиции является только первым шагом на пути к улучшению атмосферы для бизнеса.

Об этом на брифинге после заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал сегодняшнее решение символическим шагом.

"Этого не достаточно, но хотя бы это уже войдет в историю", - сказал он.

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Гончарук подчеркнул необходимость изменений в законодательство по поводу создания органа, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"Мы рассчитываем, что в ближайшие два месяца этот закон будет рассмотрен и принят Верховной Радой", - уточнил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3145965
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно! И ВР их не пущать! Да и вообще запретить! А зебилам, вместо новостного блока, сериальчик "Слуга народа" и "Сваты", а потом Лига Смеха и Вечерний Квартал.
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странно

вроде разговор был про эконом блок СБУ, но у зе все через жопу
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Совет форумчанПравила форума
 
02.09.2019 14:28
На заседания нового Кабмина перестанут пускать журналистов .

ЛЮТО ПЛЮСУЮ !!!!!
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Правильно! И ВР их не пущать! Да и вообще запретить! А зебилам, вместо новостного блока, сериальчик "Слуга народа" и "Сваты", а потом Лига Смеха и Вечерний Квартал.
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А шо? Це дешевеньким, не пасовисько як за Порошенка.

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так у них уже вместо интервью на 100 дней - парной выступление с Бокланом
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тогда следующим историческим шагом должно стать упразднение полиции. и бизнес сразу о...ет Упразднение экономического блока Нацполиции – шаг символический, но он войдет в историю, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1711
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правильно, авакян должен поделится пирогом с Бакановым))))
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странно

вроде разговор был про эконом блок СБУ, но у зе все через жопу
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Пояснюється все просто. Відібрати коритце у Авакова і пристроїть якесь худеньке поросятко з кварталу.
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Наплодили стільки служб а бардак бардаком лиш штат дармоїдів збільшується....за наш рахунок
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Більшовики повернуть ВБРСВ (ОБХСС) , лишень відірвуть від поліції.
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