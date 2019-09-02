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 Политика Украины
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Все про:ВР (23490) Геращенко Ирина (1421) законопроект (2104)

 Из-за спешки первоочередные законопроекты Зеленского и его партии часто подготовлены непрофессионально, - Ирина Геращенко

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что из-за спешки первоочередные законопроекты Зеленского и его партии часто подготовлены непрофессионально.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она заявила после заседания согласительного совета.

"Мы внимательно ознакомились с пакетом первоочередных законопроектов, которые были поданы от правящей партии, от президента Зеленского. И должна сказать, что там есть много вещей, которые являются нормальными, которые мы готовы поддержать, но часто эти документы в этой спешке часто подготовлены непрофессионально", - заявила Геращенко.

"Например, есть там такая норма, предлагающая украинцам ликвидировать право тайного голосования. Это наступление на демократические позиции. И мы считаем, что любые изменения в Конституцию должны усиливать демократические процедуры и институты в Украине, а не делать Украину тоталитарным государством", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали почти 300 законопроектов, из которых 67 Зеленский определил как неотложные, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3145964
 
 
 Топ комментарии
 
А всё потому, Ирусик, что вам не хватило 5 лет, чтоб навести в стране порядок. Это тебе не браслетики за колонной мерять.
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вот зебилы-то порадуются.. основной контингент покупок таких телефонов))
https://itc.ua/news/blokirovka-seryh-smartfonov-po-imei-pokupka-sim-kart-tolko-po-pasportu-i-ne-tolko-chto-sulit-nam-zakonoproekt-№1083-pro-elektronni-komunikacziї/
Блокировка «серых» смартфонов по IMEI, покупка SIM-карт только по паспорту и не только. Что сулит нам законопроект №1083 «Про електронні комунікації»
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....все операторы обязаны приостановить оказание услуг незарегистрированным абонентам. Если за два месяца они не пройдут регистрацию, то предоставление услуг прекращается полностью.
Еще один весьма занимательный пункт содержит статья 40, касающаяся прав операторов:
10) відключення обладнання, що використовувалось для зміни встановленого порядку маршрутизації трафіку, та тимчасове у зв'язку з цим припинення надання електронних комунікаційних послуг споживачу;

Фактически это означает запрет VPN и анонимайзеров....
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Фактично козломорді "закони Ярової" від Портнова. Сделалі іх вмєстє...
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пустозвонЧерез поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9221
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А чего тебе бояться? Ты же честный шо пипец!!!
Телефон у тебя белый, а на серый или бабла не хватает на попрохоботском фронте? А купить симку по паспорту слабо? Или минировать школы и вокзалы так неудобно будет? Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 192
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Ира Геращенко - агент КГБ . Спросите у Медведчука , он подтвердит
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Патриотка Геращенко скрепя зубы была вынуждена обниматься и лобызаться с этим врагом Украины - шоб пукин ещё больше не напал.
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А если и напал, то сначала на неё а потом уже на всех остальных..... Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4225
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А зеля ? Шуфрич возглавил комитет свободы слова . Все зе-фанаты дебилы ?
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Шо ти вередуєш.Одне бидло проголосує.Інше бидло схаває.
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Точно.Профессионально табло,при голосовании отключать.
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Да у Иры часто был полный рот аргументов.... Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6177
Но годы идут, лишний вес, скелеты в шкафу и псиная будка....
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спешка бывает при ловле блох, а це тот случай, когда блохи готовят законопроекты
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ох Іруся) Толерантність і м`якенькі формулювання зайві в цьому бидлошапіто
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Да, Ируся, нужно 28 лет готовить проекты Законов, так и не доведя их до статуса Законов. Ротик бы прикрыла и помалкивала, законотворец хренова.
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су ч ка, свинячья, а что ваша стадо свиней за пять лет сделало кроме как грабило?
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Ничего-ничего. Страна будет знать в лицо своих "зебилов". Тоже неплохо.
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А всё потому, Ирусик, что вам не хватило 5 лет, чтоб навести в стране порядок. Это тебе не браслетики за колонной мерять.
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Чего это не хватило. Хорошую квартирку себе недалеко от ВР ей хватило времени и средств заиметь.
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Це шляйдро ще скаржилось на наше антикорупційне наметове містечко під ВРУ.
Мовляв, "я такая уже кіявлянка стала, а тута мнє в парку мєшают гулять і новий год устрєчать".
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Ну, януку мешали йолку ставить, ей гулять мешали))
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забули ірку-дірку запросити, вона б перевела по повній програмі
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та погоди... сначала моторика - кнопки освоить... а потом уже чистописание... Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5442
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Не понимаю в че проблема.
Пригласи.те попов и пусть все злые "горят вечно"..... Правда.... сами не сгорите то Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6626
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Зе будет чертей метить .Не знаю,правда, чем.А черти - неотъемлемая часть украинского эпоса.
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***** порошенковская профессианально 5 лет доила страну))) куда там зеленскому до их профессиАнализма
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Тобі часом не ***** ль,прессекретутка Сцикла, тексти пише?
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Ирина большой профессионал по интиму и массажу.
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Ирка! Украинский Народ оценил уровень ВАШЕГО "профессионализма"!
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Ну, сказано ж, было , "ведущим юристом", Ахрамией, о ДЕСЯТИ ПРОЦЕНТАХ НЕЛЕТАЛЬНЫХ ОШИБОК, при принятии законов.. ... Вот эти "ОШИБКИ", и "ХАВАЙТЕ!!!!
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А я уже начал беспокоиться, не приболела ли?
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Стоп, нам тут парашоботи труть, що законопроекти ніхто не бачив, що читати їх нардепам не дають, примушують голосувати не читаючи.
А Ірка-дирка парашоботів підставила.
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вот положив руку на бюстгальтер ,в какой отрасли специалист сама ? Через поспіх першочергові законопроєкти Зеленського і його партії часто підготовлені непрофесійно, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 400
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Главное, чтобы эти законы РАБОТАЛИ на народ Украины. А "профессионалов" мы,уже видели. Понапринимали такую хрень, что народ разбегается по заграницам от ваших законов, Ирина!
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сказала профессиональная подстилка - Ира Геращенко
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Под Луценко законы принимались за пять минут
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