 Из-за спешки первоочередные законопроекты Зеленского и его партии часто подготовлены непрофессионально, - Ирина Геращенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она заявила после заседания согласительного совета.
"Мы внимательно ознакомились с пакетом первоочередных законопроектов, которые были поданы от правящей партии, от президента Зеленского. И должна сказать, что там есть много вещей, которые являются нормальными, которые мы готовы поддержать, но часто эти документы в этой спешке часто подготовлены непрофессионально", - заявила Геращенко.
"Например, есть там такая норма, предлагающая украинцам ликвидировать право тайного голосования. Это наступление на демократические позиции. И мы считаем, что любые изменения в Конституцию должны усиливать демократические процедуры и институты в Украине, а не делать Украину тоталитарным государством", - добавила она.
https://itc.ua/news/blokirovka-seryh-smartfonov-po-imei-pokupka-sim-kart-tolko-po-pasportu-i-ne-tolko-chto-sulit-nam-zakonoproekt-№1083-pro-elektronni-komunikacziї/
Блокировка «серых» смартфонов по IMEI, покупка SIM-карт только по паспорту и не только. Что сулит нам законопроект №1083 «Про електронні комунікації»
Еще один весьма занимательный пункт содержит статья 40, касающаяся прав операторов:
10) відключення обладнання, що використовувалось для зміни встановленого порядку маршрутизації трафіку, та тимчасове у зв'язку з цим припинення надання електронних комунікаційних послуг споживачу;
Фактически это означает запрет VPN и анонимайзеров....
Телефон у тебя белый, а на серый или бабла не хватает на попрохоботском фронте? А купить симку по паспорту слабо? Или минировать школы и вокзалы так неудобно будет?
Зачёт!
Но годы идут, лишний вес, скелеты в шкафу и псиная будка....
Мовляв, "я такая уже кіявлянка стала, а тута мнє в парку мєшают гулять і новий год устрєчать".
Пригласи.те попов и пусть все злые "горят вечно"..... Правда.... сами не сгорите то
А Ірка-дирка парашоботів підставила.